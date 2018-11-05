 В результате тройного ДТП на проспекте Лобановского в Киеве загорелся автомобиль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Как отмечается, авария произошла на проспекте Лобановского. В результате происшествия один из поврежденных автомобилей загорелся.
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"Коммунальные службы, проезжающие рядом, начали самостоятельно тушить пожар", - говорится в сообщении.
Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины ДТП в настоящее время неизвестны.
или ты надеялась подзаработать на мне - так извини, не посещаю мест вашей дислокации...)))
так что ты работай и не отвлекайся - тебе семью кормить нужно...)))