 В результате тройного ДТП на проспекте Лобановского в Киеве загорелся автомобиль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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Как отмечается, авария произошла на проспекте Лобановского. В результате происшествия один из поврежденных автомобилей загорелся.

"Коммунальные службы, проезжающие рядом, начали самостоятельно тушить пожар", - говорится в сообщении.

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Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины ДТП в настоящее время неизвестны.