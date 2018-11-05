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 В результате тройного ДТП на проспекте Лобановского в Киеве загорелся автомобиль. ВИДЕО

В понедельник, 5 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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Как отмечается, авария произошла на проспекте Лобановского. В результате происшествия один из поврежденных автомобилей загорелся.

"Коммунальные службы, проезжающие рядом, начали самостоятельно тушить пожар", - говорится в сообщении.

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Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины ДТП в настоящее время неизвестны.

Источник: https://censor.net.ua/v3095118
 
 
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Чуть чуть Б-женька мимо беркутячей будки промазал
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я не работаю здесь как ты блондинка - и поэтому мне не обязательно что-то предъявлять по требованию такой особи как ты дефачка...\ферштейн...?)))\
или ты надеялась подзаработать на мне - так извини, не посещаю мест вашей дислокации...)))
так что ты работай и не отвлекайся - тебе семью кормить нужно...)))
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Доколє? Всім їздити тільки на лісапетах!))
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За тушение горящего бензина водой надо штрафовать.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате тройного ДТП на проспекте Лобановского в Киеве загорелся автомобиль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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