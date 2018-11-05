EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  2283  82
Материалы по теме:
Все про:Найем (455) Залищук (75) Луценко Игорь (149) Сотник Елена (13) Гандзюк (84)

 Если завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, - Найем. ВИДЕО

В Раде требуют создания временной следственной комиссии относительно нападений на активистов, в том числе нападения, повлекшего смерть Екатерины Гандзюк.

Об этом заявил в ходе брифинга после Согласительного совета нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
"Если завтра Парубий не ставит это (создание временной следственной комиссии. – Ред.) на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну. Это не пиар, а конкретная история", - заявил Найем, отметив, что парламент не имеет других инструментов по контролю исполнительной власти, кроме временных комиссий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виновные в варварском убийстве Гандзюк должны быть наказаны, - посол Канады Ващук

"Нам сейчас не дают возможность это сделать (создать следственную комиссию. – Ред.)", - акцентировал нардеп.

"Вопрос, который касается членов комиссии. Все фракции представят своих представителей. Я очень надеюсь. Я обращаюсь к Петру Порошенко, Яценюку, к другим лидерам фракции, пожалуйста, не давайте людей, которые будут осквернять работу этой комиссии. Мы знаем, что есть клоуны, которые будут заходить в комиссию и будут пытаться их дискредитировать. Будут люди, которые будут пытаться с самого начала сделать, чтобы она не работала. Сейчас выборы, им это не нужно. Мы очень надеемся, что завтра комиссия будет создана и мы начнем работать", - резюмировал Найем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Смерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/v3095116
 
 
 Топ комментарии
 
И это недоношеное свой пятак встромило.
 показать весь комментарий
 
У нас активист - это какая-то священная корова.

А меж тем голова громадськой организации ветеранов ато организовал убийство той самой громадськой активистки.

И что это получается? Активисты мочат активистов.
 показать весь комментарий
 
вчера вечером в Киеве Пуштун Внаёмович и Залищук (7 квартир), пришли на митинг памяти Гандзюк, с намерением возглавить его.. как всегда в таких делах, приехали журнашлюхи 112 анала, Ньюс-Вонь, "УкрПравда" и т.п.. должен был получиться сюжет, как Наёмка с Залещучкой на волне народного гнева должны были призвать Авакова к ответу..
но дело пошло совсем по другому сценарию.. собравшиеся активисты обвинили Наёма и Залищук в том, что эти депитутыт пиарятся на смерть Гандзюк, а потом собравшийся народ начал просто выкрикивать "Идите на..й!.. после этого Наём и Залищук убрались, а журнашлюхи не выпустили ниодного сюжета о произошедшем..
а с утра, Наёмка с Залещучкой продолжили свое поганое дело, но теперь уже с намерением заблокировать работу парламента, а это значит, что страна не получит воворемя бюджет на 2019 год... вот подлинный смысл работы "Еврооптимистов" - политическая диверсия..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И это недоношеное свой пятак встромило.
 показать весь комментарий
 
 
чеовек погиб-это трагедия , нужно наказать виновного, но что, это вселенская трагедия? ничего важнее нет для страны? эти ублюдки ждали смерти ганзюк, И РАДЫ-МОЖНО ПОПИАРИТЬСЯ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да важнее для страны чтобы обосранная гнойная свинья поросенко спокойно еще раз увеличил доходы, что важнее для страны, хоть бы рот ты закрыл олег поросенкович
 показать весь комментарий
 
 
влада знахабніла, вбиває тих, хто їй не подобається і заважає..

а протести проти вбивств називає піаром окремих людей
 показать весь комментарий
 
 
о свинотно рыготные пляди повылазили, что свинюшки. сралась ваша свинья поросенковская снова? Сделайте комиссию и принимайте бюджет, кто вам недоношенным выплядкам мешает?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В чем всралась что барышня в больнице умерла? Вы там по моему молились чтобы она умерла, вам на костях сплясать и коментов насрать лучше удовольствие.
 показать весь комментарий
 
 
принятие бюджета 100 % будет выборы Президента Украины Народных Депутатов ВР Украины 2019
 показать весь комментарий
 
 
Продолжилось!

Еще только попоблок не пиарился, опаздывают!
 показать весь комментарий
 
 
Лучше к людям иди и готовь массовые протесты, а твоё блокирование--это пальцем в небо. Если завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, - Найем - Цензор.НЕТ 8136
 показать весь комментарий
 
Что ж за обосранная мерзкая власть пришла.
 показать весь комментарий
 
 
Яку обрали, така і прийшла. Така селява.
 показать весь комментарий
 
 
моя совсесть чиста, за гнойную обосранную свинью не голосовал. Хорошо помню что этот вылупок устроил в 2005. И как оно лизало сраку зеку.
 показать весь комментарий
 
 
Хіба я тільки за ВІНа? А хто обирав дупутатів ВР, облрад, райрад, сільрад? Ось становий хребет (як казали камуняки) корупції.
 показать весь комментарий
 
 
еще бы. Ты российский гражданин и сидишь в Ольгино - потому права голосовать на выборах президента украины у тебя нет.
 показать весь комментарий
 
 
Знаете почему это дело не имеет логического завершения? Потому что оно стало политическим. Там где политика правды нет и никогда не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Почнуть розгойдувати кожен в своїх інтересах, а на Гандзюк їм пофігу.
 показать весь комментарий
 
 
лучше молчать лизать сраку свинье поросенко, а то раскачивают лодку, воровать мрази мешают
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дело не имеет завершения потому что при власти свинья обосранная и продажная, которое это все устроила
 показать весь комментарий
 
 
А блокировать трибуну за отмену депутатской неприкосновенности - слабО? Где там Ляшко со своей подтанцовкой? Или голодовку объявить ради отмены неприкосновенности? Вы, б...ди, перед выборами, вы ВСЕ обещали отменить депутатскую БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ! А рока что Розенболт с ТВ экранов улыбается, а "бессребренник" - Мосийчук о нравственных идеалах разглагольствует...
 показать весь комментарий
 
 
представляю, шо на порохоронах будет....
 показать весь комментарий
 
 
судя по тому как возбудились рытоные поросенковые выплядки, свинья таки приложила к этому ручку, уже бюджет "срывают" а кто ж срывает, гнойные свиньи? сделайте комисси, что ж вы сразу обосрались?
 показать весь комментарий
 
 
все правильно, пора прекращать беспредел
 показать весь комментарий
 
 
У нас активист - это какая-то священная корова.

А меж тем голова громадськой организации ветеранов ато организовал убийство той самой громадськой активистки.

И что это получается? Активисты мочат активистов.
 показать весь комментарий
 
 
странно а ваш обосранный прокурор вещает нечто иное
 показать весь комментарий
 
он же с майдана не вылазил.
Такой же обосраный активист для которого активизм важнее закона.
 показать весь комментарий
 
 
это вы о луценко с аваковым ? напомнить?
 показать весь комментарий
 
похоже это вам надо напомнить про "мусора не люди"
 показать весь комментарий
 
 
ну вот видите и вспомнили вы про авакова, и вспомните про луценка . и еще одно- почему на Майдане гибли простые люди, а в пашинского, ляшка , турчинова , порошенка никто не стрелял?
И закончу вашу мысль, вы хотите сказать что Майдан был вне закона.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а кто-то с этим спорит?
 показать весь комментарий
 
 
ну теперь пора посадить всех добробатовцев и попросить прощения у сепаров. и все будет по закону, да ?
 показать весь комментарий
 
 
при чем тут майдан?
Добрабатам оружие выдал аваков - они вроде все по закону делали.
Кроме тех кто его нарушал.
 показать весь комментарий
 
 
нет. а нарушали (нарушают) до этих пор.веду к чему, что нет у нас законов о данной ситуации в стране.
 показать весь комментарий
 
есть законы конечно. хочешь с оружием ходить - иди в армию или полицию.
 показать весь комментарий
 
 
ничего удивительного!
рошеновская мафия помимо прикормленых бирюковых, создала и прикормленых псевдоактивистов
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
да.. кто вам не нравится - тот и псевдо.

Я ж говорю непогрешимые идиоты.
 показать весь комментарий
 
 
Так само як і є журналісти, а є ще "журналісти". Це було коли шабунін побив журналіста, а той потім виявився "не журналістом, а провокатором" У всіх цих людей мораль готтентотська - ридання за Гандзюк - є звичайним підлим лицемірством.
 показать весь комментарий
 
 
Не, не яух не получается. Говно вопрос! У нас НЕ активист - это какая-то священная корова. А МУДАКи - священная корова ! Получается, что мудак по жизни, ХЗ как ставший головою громадськой организации ветеранов ато организовал убийство той самой громадськой активистки. И вот что получаеццо : уйопки самыми паскудными методами (применить H2SO4) решают свои грязные делишки. Никого, к сожалению уже не удивить убийствами, но вылить на человека, тем более женщину серную кислоту , это за гранью понимания! Я всегда был против смертной казни, но походу есть исключения, в данном случае - глаз за глаз!, сам бы вылил на этого выродка H2SO4. Гореть этим пачварам (заказчик и исполнитель) в АДУ!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
что поросенковцы, сразу всрались? это всего лишь комиссия, что рыло обосранное в пуху, боитесь что на реальных заказчиков - друзяк вашего гниющего мародера выйдут?
 показать весь комментарий
 
 
Ты идиот? Убили человека, молодую женщину в расцвете сил, а тебе это предвыборный пиар? Нет, ты не идиот, ТЫ ДЕБИЛ. Якщо завтра Парубій не ставить створення тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів на голосування в Раді, ми блокуватимемо трибуну, - Найєм - Цензор.НЕТ 5916
 показать весь комментарий
 
 
убийц поймали. Организатора нападения поймали - сидит уже. Пойманные должны сдать заказчика, иначе дело в суде развалится - домыслы в суде не являются доказательствами.
так какого вам еще рожа надо?

Не вижу смысла в том, чтобы заниматься уже раскрытыми преступлениями. Пусть занимаются нерешенными делами, а не решенными.
 показать весь комментарий
 
 
А остальные 55 случаев нападения на активистов, где расследования и наказания? Почему рыги не наказаны за убийства во время Майдана? Почему рыги в БПП и НФ присутствуют и не наказаны ни один? Почему судьи не уволены, кот. судили активистов во время Майдана?
И таких ПОЧЕМУ--тысячи.
Поэтому закрой хлебало, тролль и порошавка.
 показать весь комментарий
 
Как эти п...дары надоели. Интересно, сколько из ник приезжали к Гандзюк, когда она в больнице лежала? Как гавноедами были, так и остались. Дружище Найем напрашивается на еще одну п...здюлю.
 показать весь комментарий
 
 
Не хочет петя, в преддверии выборов трогать местные власти.они его опора на местах. Якщо завтра Парубій не ставить створення тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів на голосування в Раді, ми блокуватимемо трибуну, - Найєм - Цензор.НЕТ 2448
 показать весь комментарий
 
часто запитують: як ми будемо жити з тими,хто був по інший бік фронту, після звільнення Донбасу і Криму? Нмд,це владнається досить спокійно,за законом,бо станеться ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ. Мені не дає спокою інше,-як жити поряд з ключниками, тимошенками, соболєвими, наємами - ЗАРАЗ , ПІД ЧАС ВІЙНИ?
 показать весь комментарий
 
 
Як дістала вже та сімейка Найємів.Де горе людське,там і вони з своїм вереском.Коли Ноздровську вбили,вони піарились,як могли.З людської трагедії зробили фарс,притягши за вуха політику.І де вони зараз?Використали біду,коли було вигідно,поверещали ,попіарились і забули.Тепер знайшли новий "об'єкт".
 показать весь комментарий
 
 
п.Ольго, а який зиск ця "сімейка" має з цього "піар-у"?
Мустафа як був депутатом так і залишається, а його брат як був ветераном війни так і є ним? В чому вони здобули зростання?
 показать весь комментарий
 
"..не давайте людей, які будуть оскверняти роботу цієї комісії."
А може мається на увазі не давайте таких людей, які б сприяли розкриттю злочину. А може тут: "Та ви ж і убили, Родіоне Романовичу".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вчера вечером в Киеве Пуштун Внаёмович и Залищук (7 квартир), пришли на митинг памяти Гандзюк, с намерением возглавить его.. как всегда в таких делах, приехали журнашлюхи 112 анала, Ньюс-Вонь, "УкрПравда" и т.п.. должен был получиться сюжет, как Наёмка с Залещучкой на волне народного гнева должны были призвать Авакова к ответу..
но дело пошло совсем по другому сценарию.. собравшиеся активисты обвинили Наёма и Залищук в том, что эти депитутыт пиарятся на смерть Гандзюк, а потом собравшийся народ начал просто выкрикивать "Идите на..й!.. после этого Наём и Залищук убрались, а журнашлюхи не выпустили ниодного сюжета о произошедшем..
а с утра, Наёмка с Залещучкой продолжили свое поганое дело, но теперь уже с намерением заблокировать работу парламента, а это значит, что страна не получит воворемя бюджет на 2019 год... вот подлинный смысл работы "Еврооптимистов" - политическая диверсия..
 показать весь комментарий
 
 
Так ім дай тільки привід..... Готові самі спалити, вбити- аби попіариться..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
убийц поймали. Организатора нападения поймали - сидит уже. Пойманные должны сдать заказчика, иначе дело в суде развалится - домыслы в суде не являются доказательствами.
так какого вам еще рожа надо?

Не вижу смысла в том, чтобы заниматься уже раскрытыми преступлениями. Пусть занимаются нерешенными делами, а не решенными.



пиаристика - наше все?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если тварь-парубий не ставит на голосование в ВР за создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов и патриотов, то необходимо скотину-парубия объявлять одним из заказчиков нападений на украинских активистов и патриотов. Только так!
 показать весь комментарий
 
У Путина цель - победа промосковских сил на парламентских выборах в Украине и назначение Медведчука на пост спикера или премьер-министра. Ему нужно убрать всех тех, кто этому будет оказывать сопротивление. Уже вооруженные охранные структуры Медведчука с позволения власти разворачиваются по всей Украине. В монастырях и лаврах полно ФСБ-шных и солсберецких "монахов". Подкупаются криминальные структуры. Похоже, что в 2019 нам готовят опять уже более подготовленную "русскую весну"!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надоел своими вскукарекиваниями.
 показать весь комментарий
 
 
а чому просто не створити тимчасову слідчу комісію і тоді нікому буде піаритись.

Але буде так - слідчу комісію не створять, бо замовники вбивства сідять на Банковій, а у них більшість у зРаді.
 показать весь комментарий
 
А я стверджую , що замовник сидить в кремлі , а гроші за такі злочини в Україні , отримують прокреилівські кукловоди , які марять срьким міром !
 показать весь комментарий
 
 
я впевнений, що тільки із кремля призначили очильником Київської області керівника міліції Київської області часів януковича, а на банковій тільки підписали призначення.

Це по факту, а не порожні ствердження.
 показать весь комментарий
 
когда создание депутатских комиссий что-либо в жизни украинцев улучшало.. кроме осознания самими участниками депутатской ЧК своей важности и непогрешимости..
жаль безумно молодую жизнь, но похоже этот "проект" будут раскручивать все, кому не лень.. разве неделю, месяц назад ылите не нужно было "что-то делать в этой стране"?.. нужно было ждать смерти человека?
 показать весь комментарий
 
 
і заскавчало лайно совкове Якщо завтра Парубій не ставить створення тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів на голосування в Раді, ми блокуватимемо трибуну, - Найєм - Цензор.НЕТ 5634 Під виглядом боротьби за "справідівасть" антиукраїнські потвори почали воювати з прокуратурою-СБУ-поліцією. А люди з того антиукраїнського бидла РЕГОЧУТЬ.
НЕ ПЕРЕЙМАЙТИСЯ ВИ ТАК І З ЗЛЛОДІЙКУВАТИМИ ПОТВОРАМИ І З ВАМИ ПОЛІЦІЯ_СБУ СПРАВИТЬСЯ Якщо завтра Парубій не ставить створення тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів на голосування в Раді, ми блокуватимемо трибуну, - Найєм - Цензор.НЕТ 5634
 показать весь комментарий
 
 
Актівісти знищення України під гаслами -"сдєлаім фсєм харашо" теж є "патріотами"?
 показать весь комментарий
 
 
Полностью согласен в данном случае с Наемом. Хватит. Нужно остановить всех этих любителей Московии и Путина. Пора рубить сепарские ручёнки. Это зашло слишком далеко Якщо завтра Парубій не ставить створення тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів на голосування в Раді, ми блокуватимемо трибуну, - Найєм - Цензор.НЕТ 6066
 показать весь комментарий
 
И что, они должны вмешиваться в уголовное расследование? А как же объективность? Не должна законнотворческая ветка власти вмешиваться в судебную ветку власти.Это нонсенс.
 показать весь комментарий
 
Да все и так все знают что за нападениями стоят местные князьки, а прикрывают все это местные ментяры. Вот и получили коррумпированное, насквозь прогнившее бандитское государство.
 показать весь комментарий
 
 
Наем известный подстрекатель и провокатор. Я бы никому не советовал за ним идти. Случись что он затеряется в горах Афганистана. А нам здесь жить.
 показать весь комментарий
 
 
нехай доведе до логічного завершення справу із зламаною щелепою, чи й там без тск не впоратись?
 показать весь комментарий
 
А никого не напрягает, что Ганзюк уже почти выздоравливала? Ни у кого нет желания больницу проверить? Назначения медицинские? Залечили женщину! Или сознательно в больнице убили.Лекарством.
 показать весь комментарий
 
То есть одних псевдообеспоксиваний мало, нужно ещё создать псевдо комиссию .
Буре в стакане мы ответим мощным смерчем в стакане!
 показать весь комментарий
 
Во первых-поздно крысы повылазили...Всех гнать метлой. И во вторых-по регламенту енти комиссии ничего не могут-пшик натуральный. По Илловайску делали,и шо? Так шта все в сад...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, - Найем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх