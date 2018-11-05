 Если завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, - Найем. ВИДЕО

Об этом заявил в ходе брифинга после Согласительного совета нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Если завтра Парубий не ставит это (создание временной следственной комиссии. – Ред.) на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну. Это не пиар, а конкретная история", - заявил Найем, отметив, что парламент не имеет других инструментов по контролю исполнительной власти, кроме временных комиссий.

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"Нам сейчас не дают возможность это сделать (создать следственную комиссию. – Ред.)", - акцентировал нардеп.

"Вопрос, который касается членов комиссии. Все фракции представят своих представителей. Я очень надеюсь. Я обращаюсь к Петру Порошенко, Яценюку, к другим лидерам фракции, пожалуйста, не давайте людей, которые будут осквернять работу этой комиссии. Мы знаем, что есть клоуны, которые будут заходить в комиссию и будут пытаться их дискредитировать. Будут люди, которые будут пытаться с самого начала сделать, чтобы она не работала. Сейчас выборы, им это не нужно. Мы очень надеемся, что завтра комиссия будет создана и мы начнем работать", - резюмировал Найем.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.