 Если завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, - Найем. ВИДЕО

Об этом заявил в ходе брифинга после Согласительного совета нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нам сейчас не дают возможность это сделать (создать следственную комиссию. – Ред.)", - акцентировал нардеп.
"Вопрос, который касается членов комиссии. Все фракции представят своих представителей. Я очень надеюсь. Я обращаюсь к Петру Порошенко, Яценюку, к другим лидерам фракции, пожалуйста, не давайте людей, которые будут осквернять работу этой комиссии. Мы знаем, что есть клоуны, которые будут заходить в комиссию и будут пытаться их дискредитировать. Будут люди, которые будут пытаться с самого начала сделать, чтобы она не работала. Сейчас выборы, им это не нужно. Мы очень надеемся, что завтра комиссия будет создана и мы начнем работать", - резюмировал Найем.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.
а протести проти вбивств називає піаром окремих людей
Еще только попоблок не пиарился, опаздывают!
А меж тем голова громадськой организации ветеранов ато организовал убийство той самой громадськой активистки.
И что это получается? Активисты мочат активистов.
Такой же обосраный активист для которого активизм важнее закона.
И закончу вашу мысль, вы хотите сказать что Майдан был вне закона.
Добрабатам оружие выдал аваков - они вроде все по закону делали.
Кроме тех кто его нарушал.
рошеновская мафия помимо прикормленых бирюковых, создала и прикормленых псевдоактивистов
Я ж говорю непогрешимые идиоты.
так какого вам еще рожа надо?
Не вижу смысла в том, чтобы заниматься уже раскрытыми преступлениями. Пусть занимаются нерешенными делами, а не решенными.
И таких ПОЧЕМУ--тысячи.
Поэтому закрой хлебало, тролль и порошавка.
Мустафа як був депутатом так і залишається, а його брат як був ветераном війни так і є ним? В чому вони здобули зростання?
А може мається на увазі не давайте таких людей, які б сприяли розкриттю злочину. А може тут: "Та ви ж і убили, Родіоне Романовичу".
но дело пошло совсем по другому сценарию.. собравшиеся активисты обвинили Наёма и Залищук в том, что эти депитутыт пиарятся на смерть Гандзюк, а потом собравшийся народ начал просто выкрикивать "Идите на..й!.. после этого Наём и Залищук убрались, а журнашлюхи не выпустили ниодного сюжета о произошедшем..
а с утра, Наёмка с Залещучкой продолжили свое поганое дело, но теперь уже с намерением заблокировать работу парламента, а это значит, что страна не получит воворемя бюджет на 2019 год... вот подлинный смысл работы "Еврооптимистов" - политическая диверсия..
так какого вам еще рожа надо?
Не вижу смысла в том, чтобы заниматься уже раскрытыми преступлениями. Пусть занимаются нерешенными делами, а не решенными.
пиаристика - наше все?
Але буде так - слідчу комісію не створять, бо замовники вбивства сідять на Банковій, а у них більшість у зРаді.
Це по факту, а не порожні ствердження.
жаль безумно молодую жизнь, но похоже этот "проект" будут раскручивать все, кому не лень.. разве неделю, месяц назад ылите не нужно было "что-то делать в этой стране"?.. нужно было ждать смерти человека?
НЕ ПЕРЕЙМАЙТИСЯ ВИ ТАК І З ЗЛЛОДІЙКУВАТИМИ ПОТВОРАМИ І З ВАМИ ПОЛІЦІЯ_СБУ СПРАВИТЬСЯ
Буре в стакане мы ответим мощным смерчем в стакане!