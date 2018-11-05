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 Смерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий от имени всех депутатов парламента выразил соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк.

Об этом он заявил открывая заседание Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
"Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна оставаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно быстрее установить не только исполнителей, а и всех заказчиков этого преступления", - заявил Парубий.

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По словам Парубия, группа народных депутатов обратилась к фракциям парламента с предложением создать временную следственную комиссию по данному делу.

Спикер добавил, что поэтому поводу между депутатами происходят дискуссии.

"Я же хочу от имени всех народных депутатов, всех фракций и от себя лично выразить соболезнования родственникам и друзьям Екатерины. Вечная память", - резюмировал Парубий.

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Перед началом заседания Согласительного совета между спикером и рядом нардепов, в частности, Остриковой, Еднаком, Игорем Луценком, Деревянко, Залищук, Найемом, Сотник, Гопко и Шкрум, произошла длительная дискуссия относительно случившегося с Гандзюк. На протяжении вступительного слова Парубия эти депутаты держали фотографии Екатерины Гандзюк, а также плакат с надписью: "Ее убили". Некоторые из этих депутатов надели футболки с изображением Гандзюк и надписью: "Хто замовив Катерину Ганзюк?".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/v3095094
 
 
 Топ комментарии
 
Уже все просамопиарились? Или еще есть опаздывающие?
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Женщина умерла, но как много полезного еще успеет сделать. Вон и Палубий на ней бесплатно попиарился. А еще раньше Климкин. Сплошная польза!
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Гонгадзе это классика нашей гнилой политики и импотенции судовой власти, пойман убийца Пукач, он свидетельствует, что заказчиком убийства является Кучма, есть пленки Мельныченко, которые это подтверждают... но Кучме все ни почем!!!
Есть только п#здливые заявления нынешнего ген прокурора...
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»
https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html

Хотя бы это дело довели до конца...
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Уже все просамопиарились? Или еще есть опаздывающие?
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та ВОНА что-то в последнее время с опозданием реагирует на всякое. популизм у популистки видимо испортился
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Вот сколько вас учить то? В конце каждого поста надобно добавлять:" Дякуємо, Петро Олексійович!"! Смерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий - Цензор.НЕТ 4326
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это ты своих коллег по цеху учи. нормальным людям не за что благодарить соевую свинью.
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не, ща гандоша херащенко по 112 -му на брифинге хача авакяна отмазывал)))
Погнали бродягу красиво с криками "брехло"))
Народ взрослеет. Есть надежда что чаша терпения переполнена.
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Женщина умерла, но как много полезного еще успеет сделать. Вон и Палубий на ней бесплатно попиарился. А еще раньше Климкин. Сплошная польза!
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канешна. Це ж для влади така гарна новина, смерть Гандзюк, щоб як раз поіаритись. А ось чорнорота апасиція, зрадогівнюки всіх мастей, дуті ахтивісти, депутати в футболочка, єврааптимісти з листочками " ЇЇ вбили" і інша лядота чорнорота, то вони не піаряться а просто роблять свою справу : іти до влади навіть по трупах акивістів, так? Зовсім не піаряться і не використовують "труп женсчіни" ? Піарится Парубій і влада)))
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Все правильные пацаны вчера исполняли, а этот бухал, наверное..
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В Одессе активиста Михайлика подрезали уже больше месяца назад, если бы пострадавший не был немного проворнее - прирезали бы точно.
Парубий по этому поводу не желает сделать заявление?
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Интересно,как это Парубий со справкой о слабоумии ,умудрился стать спикером Верховной Рады? Если с такой справкой дворником не берут
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Многие из них только недавно узнали, кто такая Гандзюк. Но тут резко проснулось и обострились чувства негодования и праведного возмущения ее смертью и просто таки жизненно необходимое желание попиариться наказать виновных. Да и выборы не за горами...
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После того как увидел фотку, статью уже не интересно было читать...
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не левыеи не правые а просто гопники..по заказу..
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А убийства на Майдане ?
А нападения на патриотов?
Можно просто посмотреть интервью Кати, которое она в больнице давала, где она лучше всех объясняет сложившуюся ситуацию в Украине.
У нас безнаказанным продолжает оставаться все и вся. Кто наказан за порывы складов, за назначение семочко, за незаконную депортацию Саакашвили?
Кто наказан за Роттердамы плюс, за коррупцию?
Поэтому и имеют место такие убийства у нас.
Перед роковынамы Майдана тоже все бьют себя в грудь и вспоминают свои обещания. Потом год тишины.
Одной из фундаментальных задач пост майдана, это было избавить нас от коррупции и посадить виновных за преступления майдана. А настоящее вытекает из прошлого. Пока заказчики ненаказаны- убийства патриотов будут продолжаться.
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Ось прийде косата чи рабіновіч, ось вони тоді всіх познаходять і виправлять ситуацію в Україні...А хто формулював задачі постмайдану? Поїдьте до Москви привезіть захара з овочем і тоді покарають винних у злочинах проти Майдану.
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Такое впечатление, что только овощ виновен в убийствах на майдане. А как же бойка, например?
Потом , нап&имер, коррупционер Черновицкий находится не где- нибудь в рашке, а в дружественной нам Грузии . Почему громогласный трибун Луценко забыл про человека, распродавшего пол-Киева ?
На Майдане главным требованием было - банду геть - а не чендж одной банды на такую же.
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Це для вас вонна баннда а для мене це проукрраїнська влада яка веде Україну геть від Москви і до Європи.Мене ця "банда" повністю влаштовує, бо я знаю яка банда була до цього і не хочу її порвернення. Виходьте на Майдан і міняйте цю як ви кажете нову "банду". Не виходиться щось? так отож..
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а что ж ваша проукраинская влада украинцев убивает а всякую сраньт вроде медведчка в попку целует?
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не удивляйтесь, что на костях людей, будут пиариться политиканы - так всегда было, есть и будет....
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Мимоволі згадується що в Гандзюк був конфлікт з відомим борцем за ;русскій мір; Стрємоусовим.
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Ау? Хто ще не виказав своє "негодование капиталистическому беспределу Вашингтона"?
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Пеця,Грося теперь это чмо пиарится,как же достали..
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да разве ж только эта смерть не должна быть безнаказанной...
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Гнида сраная, комиссию создавать отказался.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСмерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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