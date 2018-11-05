 Смерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий. ВИДЕО

Об этом он заявил открывая заседание Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Парубия, группа народных депутатов обратилась к фракциям парламента с предложением создать временную следственную комиссию по данному делу.
Спикер добавил, что поэтому поводу между депутатами происходят дискуссии.
"Я же хочу от имени всех народных депутатов, всех фракций и от себя лично выразить соболезнования родственникам и друзьям Екатерины. Вечная память", - резюмировал Парубий.
Перед началом заседания Согласительного совета между спикером и рядом нардепов, в частности, Остриковой, Еднаком, Игорем Луценком, Деревянко, Залищук, Найемом, Сотник, Гопко и Шкрум, произошла длительная дискуссия относительно случившегося с Гандзюк. На протяжении вступительного слова Парубия эти депутаты держали фотографии Екатерины Гандзюк, а также плакат с надписью: "Ее убили". Некоторые из этих депутатов надели футболки с изображением Гандзюк и надписью: "Хто замовив Катерину Ганзюк?".
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.
Есть только п#здливые заявления нынешнего ген прокурора...
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»
https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
Хотя бы это дело довели до конца...
Погнали бродягу красиво с криками "брехло"))
Народ взрослеет. Есть надежда что чаша терпения переполнена.
Парубий по этому поводу не желает сделать заявление?
А нападения на патриотов?
Можно просто посмотреть интервью Кати, которое она в больнице давала, где она лучше всех объясняет сложившуюся ситуацию в Украине.
У нас безнаказанным продолжает оставаться все и вся. Кто наказан за порывы складов, за назначение семочко, за незаконную депортацию Саакашвили?
Кто наказан за Роттердамы плюс, за коррупцию?
Поэтому и имеют место такие убийства у нас.
Перед роковынамы Майдана тоже все бьют себя в грудь и вспоминают свои обещания. Потом год тишины.
Одной из фундаментальных задач пост майдана, это было избавить нас от коррупции и посадить виновных за преступления майдана. А настоящее вытекает из прошлого. Пока заказчики ненаказаны- убийства патриотов будут продолжаться.
Потом , нап&имер, коррупционер Черновицкий находится не где- нибудь в рашке, а в дружественной нам Грузии . Почему громогласный трибун Луценко забыл про человека, распродавшего пол-Киева ?
На Майдане главным требованием было - банду геть - а не чендж одной банды на такую же.