 "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, сказала отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.
"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила Глацких.
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Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
(с) Л. Филатов. Лизистрата
Міцна сім'я - міцна держава. Міцна родина, повага до матері та батька - споконвічно цінності українського народу, а дружня сім'я - традиційна запорука й головна умова успішності українця.
Думка однозначна для держслужбловця....... "не держава для народа, а народ для державного мужа" - так є.
"Мокшанский народ должен ломать шапку, кланяться подавая подношения своим благодетелям" так було.