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 Общество, За рубежом
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Все про:молодежь (171) Россия (70998)

 "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО

Директор департамента молодежной политики Свердловской области России Ольга Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, сказала отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила Глацких.

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 Смотрите также: "Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!", - российские школьники поют пропагандистскую песню. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3095087
 
 
 Топ комментарии
 
Вполне логично для русского мира.
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А чому лише для русского?
Якщо держава не зацікавлена у молоді, вона діє за цим принципом.

Уся різниця між московією і Україною по цьому питанні - в московії чиновник дозволяє собі відкрито казати "ви на не потрібні".
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А в чём, собственно, виновато пальмовое масло?
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Посыл верный, но изложение идиотское. Государство никому ничего не должно. Оно должно выполнять свои функции. У нас в этом полная катастрофа, и потому не нам кого-то учить.
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висновок - як що тебе висрали на педірации то ти сам у цьому винен
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Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!

(с) Л. Филатов. Лизистрата
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Самые лучшие инвестиции - вложение молока в ребёнка. У.Черчилль
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Государство,как минимум,должно обеспечить выполнение норм Конституции,включающих в себя безопасность своих граждан,справедливое правосудие и выполнение всех законов и обязательств, взятых на себя...А тогда уже поговорим и об обязанностях граждан.
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Не, ну теоретически тут все законно. Теоретически. По принципу "проблемы негров шерифа не еб..."- ну поняли. Вот только почему то в ходу только первая часть пословицы, и напрочь забывается вторая. А она гласит- "заботы шерифа неграм до..."- тоже поняли. Если государство никому ничего не должно, то оно и не нужно никому. Со всеми вытекающими. Хотя на параше и не такое предлагают...
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Эту речь нужно произносить не перед сиками из подконтрольных СМИ,а перед мамками,что сыновей в военкоматы отправляют. Там дядьки в погонах о долге перед родиной постоянно речи толкают.Может тогда задумаются в какой помойке живут. А ,в целом, неплохо.Дальше чинуши им прямо в лицо будут смеяться и называть свиньями и рабами.
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Да, тема глупа. Но обсуждение ещё глупее!
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Подсказка молодым кацапенышам: если государство вам ничего не должно, то и вы ему тоже. Так что забейте на службу в армии, налоги, соблюдение законов и т.п.
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Странно ... срасийскае государство рабам ничего не должно но рабы должны служить и сдыхать для государства которое не должно. Оч логично я щитаю.....
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Умение ходить на двух конечностях и говорить еще не делает вас человеком... Расейская чиновница-олигофренка очень четко выразила сегодняшнее отношение недоимперии к своему зомбированному стаду одноклеточной протоплазмы. Генетические рабы и потомственные холуи ДОЛЖНЫ своей вонючей выгребной яме-педерации: платить налоги в бюджет для последующего раскрадывания карликовыми кремлевскими имбецилами, выйти на пенсию после своей смерти, пресмыкаться перед рашенфюрером-педофилом и гордиться придуманной историей и несуществующими достижениями руцкага мира, радостно и пафосно подыхать за идиотские идеи воблоглазого ублюдка. Ну и закрыться за привычным железным занавесом и там вдохновенно уничтожать друг друга... Омерзительные выпердыши!
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Такую речь надо заканчивать так: "Завтра в 9.00 чтоб все были на призывном пункте, а кирзовые сапоги, хб и оружие - ваши родители должны купить в ближайшем военторге и подвезти не позже 14.00. А потом, когда Главный командыр вас позовет в последний бой, не забудьте крикнуть; "Дядя Вова, мы с тобой!"".
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Ей надо было продолжить речь и прямым текстом сказать - "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать. А вы, холопьё, государству должны ПО ПОЛНОЙ. Пахать на нас и сдыхать, если мы прикажем. Не обольщайтесь, для нас вы скотина, рабы и биомасса, единственное назначение которой - унавоживать почву нашего благополучия. По простому праву - по праву силы. Потому что если кто-то хоть вполголоса что-то вякнет против, не то что рыпнется - государство его перемелет в фарш и костную муку. Так что обтекайте молча, быдло".
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А в чомусь вона і права, якщо дослухати її думку до кінця... Відповідальність за майбутнє дітей повинні порівну нести і держава, і батьки... І не можна батькам перекладати свою відповідальність на суспільство.
Міцна сім'я - міцна держава. Міцна родина, повага до матері та батька - споконвічно цінності українського народу, а дружня сім'я - традиційна запорука й головна умова успішності українця.
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Москалиха озвучила політику,яку Росія веде по відношенню,як свого населення,так і тих держав,які її оточують.Приклад:за Союзу,все керування йшло з Москви.Так ось,захотіла Москва провести експеримент на ЧАЕС,і провела.Але наслідки розхлебав Київ,і доси розхльобує.І коштує це йому грубу копійку.А Москва-сраку в жменю.Іі хтось просив це організовувати,давав дозвіл?Ні.Зібралися до.лбо.іді.оти в тій Москві,наробили страшної біди,і тепер «ето не ми»,а Київ мусе розрулювати.Дальше:все совкове населення,мало того,що робило за копійки,так ще і податки платило до Москви.Якісь партійні взноси ще були,пам'ятаю.В один момент,Москва виводить весь кеш з республік,міняє вивіску на Россія,і знов те саме «ето не ми».Украіна залишається на п'ять років без конвертованого налу.В Польщі в цей період починаються перші реформи,а Україна рівно п'ять років не має копійки за душою,в прямому значенні слова.До чого веду,що незважаючи на такі приклади в історії,які ми всі пам'ятаєм,це якихось тридцять років тому,знаходяться люди,їх досить багато,які дальше хочуть жити під крилом у Москви!Я можу зрозуміти позицію москаля:набрехати і обікрасти.Але я не розумію українця,який дальше ведеться на золоті обіцянки,щоб потім так дорого за них заплатити..P.S.Держава,це машина,яка без людей не має руху.Людина без держави не має стадіону,дороги,аеропорту,школи...Не берем приклад з москалів,вони того не вартують.
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Замироточила.
Думка однозначна для держслужбловця....... "не держава для народа, а народ для державного мужа" - так є.
"Мокшанский народ должен ломать шапку, кланяться подавая подношения своим благодетелям" так було.
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Охуевший молодняк шарится по интернету и требует долю от газпрома... Но комсомолка вера с искрящимся от горячки взглядом и укором в голосе, вопрошает: "А что ты сделал для страны?" Можно было бы развести полемику о правах и обязанностях, социальном договоре и прочей лабуде не имеющей никакого отношения к реальности, ведь реальность заключается в том, что у граждан есть только обязанности и никаких прав. А еще реальность заключается в том, что любознательные российские оболтусы (дрова революции) никак не могут понять, почему в ОАЭ, например каждый новорожденный получает существенный бонус (60 000 у.е., и шматок земли), а в РФ им и их блаженным родителям уверовавшим в телевизор говорят, будьте скромнее и патриотичней и никогда ничего не проси у государя(ства)... 😁
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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