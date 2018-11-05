 Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
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"Во исполнение приказа Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.
В свою очередь, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
Юрий Бирюков, являющийся советником президента Украины Петра Порошенко и помощником министра обороны Украины Степана Полторака, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии украинских лидеров на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.
В этой публикации Бирюков привел некоторые тактико-технические данные Bayraktar TB2 и намекнул на то, что Украина намерена закупить эти беспилотники.
"Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте 8 километров", - пишет Ю.Бирюков.
В сентябре 2014 года газета "Гаарец" сообщала, что министерство иностранных дел Израиля приостановило сделку по продаже израильских вооружений Украине, утвержденную министерством обороны. В публикации говорилось, что украинская делегация, незадолго до того посетившая Израиль, выражала заинтересованность в приобретении беспилотных самолетов израильского производства. В министерстве обороны Израиля тогда подтвердили заинтересованность Украины в приобретении БПЛА компании Aeronautics. Но никаких комментариев по поводу срыва сделки не поступало ни со стороны минобороны, ни со стороны МИДа. Сведений о намерениях Украины закупить в Израиле ударные БПЛА не публиковалось.
Летом 2016 года пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о получении из США разведывательных мини-БПЛА RQ-11B (Analog Raven Systems) на общую сумму более 12 миллионов долларов.
Отметим, что российские вооруженные силы до сих пор не располагают тяжелыми ударными БПЛА. Хотя в последние годы были потрачены огромные средства на создание таких беспилотников.