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 Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб. ВИДЕО

На востоке Украины прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

...

"Во исполнение приказа Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. 

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В свою очередь, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/v3095074
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці, тренуйтесь братія!!! Слава Україні!!!
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Украина, вероятно, планирует закупку ударных БПЛА в Турции


Об'єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації, - штаб - Цензор.НЕТ 4370 Об'єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації, - штаб - Цензор.НЕТ 4341

Об'єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації, - штаб - Цензор.НЕТ 4341

Юрий Бирюков, являющийся советником президента Украины Петра Порошенко и помощником министра обороны Украины Степана Полторака, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии украинских лидеров на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.
В этой публикации Бирюков привел некоторые тактико-технические данные Bayraktar TB2 и намекнул на то, что Украина намерена закупить эти беспилотники.
"Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте 8 километров", - пишет Ю.Бирюков.
В сентябре 2014 года газета "Гаарец" сообщала, что министерство иностранных дел Израиля приостановило сделку по продаже израильских вооружений Украине, утвержденную министерством обороны. В публикации говорилось, что украинская делегация, незадолго до того посетившая Израиль, выражала заинтересованность в приобретении беспилотных самолетов израильского производства. В министерстве обороны Израиля тогда подтвердили заинтересованность Украины в приобретении БПЛА компании Aeronautics. Но никаких комментариев по поводу срыва сделки не поступало ни со стороны минобороны, ни со стороны МИДа. Сведений о намерениях Украины закупить в Израиле ударные БПЛА не публиковалось.
Летом 2016 года пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о получении из США разведывательных мини-БПЛА RQ-11B (Analog Raven Systems) на общую сумму более 12 миллионов долларов.
Отметим, что российские вооруженные силы до сих пор не располагают тяжелыми ударными БПЛА. Хотя в последние годы были потрачены огромные средства на создание таких беспилотников.
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Какой гинеколог, какие 40 танков? А... Это на росТВ показали?
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Какой гинеколог, какие 40 танков? А... Это на росТВ показали?
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Молодці, тренуйтесь братія!!! Слава Україні!!!
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Такі тренування повинні проходити через день.Бо пілоти повинні літати...Якщо вони пілоти...
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думаю, что пилотам необходимо летать каждый день, а тренировочные стрельбы - через день.
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Украина, вероятно, планирует закупку ударных БПЛА в Турции


Об'єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації, - штаб - Цензор.НЕТ 4341

Об'єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації, - штаб - Цензор.НЕТ 4341

Юрий Бирюков, являющийся советником президента Украины Петра Порошенко и помощником министра обороны Украины Степана Полторака, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии украинских лидеров на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.
В этой публикации Бирюков привел некоторые тактико-технические данные Bayraktar TB2 и намекнул на то, что Украина намерена закупить эти беспилотники.
"Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте 8 километров", - пишет Ю.Бирюков.
В сентябре 2014 года газета "Гаарец" сообщала, что министерство иностранных дел Израиля приостановило сделку по продаже израильских вооружений Украине, утвержденную министерством обороны. В публикации говорилось, что украинская делегация, незадолго до того посетившая Израиль, выражала заинтересованность в приобретении беспилотных самолетов израильского производства. В министерстве обороны Израиля тогда подтвердили заинтересованность Украины в приобретении БПЛА компании Aeronautics. Но никаких комментариев по поводу срыва сделки не поступало ни со стороны минобороны, ни со стороны МИДа. Сведений о намерениях Украины закупить в Израиле ударные БПЛА не публиковалось.
Летом 2016 года пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о получении из США разведывательных мини-БПЛА RQ-11B (Analog Raven Systems) на общую сумму более 12 миллионов долларов.
Отметим, что российские вооруженные силы до сих пор не располагают тяжелыми ударными БПЛА. Хотя в последние годы были потрачены огромные средства на создание таких беспилотников.
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Державна мова як і вигляд у цього чинуші жахливі, невже й обороноздатність така, майже П"ЯТЬ років втрат українських вояків, а керувати продовжують муженки. НЕБЕСНА СОТНЯ --- болить і соромно, певною мірою зрадили ТЕБЕ, обравши...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОбъединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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