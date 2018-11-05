 Украинцы в разных городах вышли на акции с требованием найти убийц Екатерины Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр журналистских расследований, в Херсоне участники митинга на площади Свободы выложили свечами имя "Катя".









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В Днепре траурный митинг в память о Екатерине Гандзюк прошел под зданием Нацполиции, передает lisnews.dp.ua.











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Фото: lisnews.dp.ua

Более сорока жителей Ривного пришли под стены областного управления полиции, сообщает UA:Рівне.











Фото: facebook.com/uarivnetv

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На Еврейской улице у стен Главного управления Национальной полиции в Одесской области также состоялась акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, информирует Думская.







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В Сумах собрали митинг перед управлением полиции, пишут Сумські дебати.





Фото: debaty.sumy.ua

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Митинг-реквием памяти Екатерины Гандзюк посетили десятки ужгородцев, передает uzhinform.com.

Проходили акции и в других городах.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. Активисты объявили о проведении митингов. В Киеве перед зданием МВД собрались около полутысячи человек. Организаторы рассказали, почему акции проходят именно перед зданиями правоохранительных органов. В Харькове активисты оставили перед зданием облуправления Нацполиции свечи, цветы и фото Екатерины Гандзюк. Во Львове акция проходила в центре города.