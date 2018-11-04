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 Бойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг. ВИДЕО

Бывший первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг не считает РФ агрессором, но в то же время признает присутствие российских военных на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Из интервью с Хугом убрали слова об отсутствии прямых доказательств российского военного вмешательства на Донбассе

"Факты нельзя опровергнуть, факты, подтвержденные снимками на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают и выезжают из Украины. Колонны военного типа с вооружением, которые двигаются по грунтовым дорогам под четкой координацией, в сопровождении систем противовоздушной обороны, в неподконтрольных правительству Украины районах", - сообщил Хуг.

Он отметил, что члены миссии разговаривали с людьми, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады.

"Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах. Они открыто предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал в Киеве с двумя пленными, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали, что входят в подразделение, который на ротационной основе воюет в Украине", - уведомил экс-первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Также читайте: Многие люди по обе стороны конфликта на Донбассе считают себя украинцами, - Хуг

В то же время, на прямой вопрос журналиста, считает ли он РФ агрессором, Хуг ответил: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая требует решения. И все они взяли на себя обязательства". Представитель ОБСЕ сообщил, что все еще размышляет над вопросом, назовет ли он после окончания мандата агрессора агрессором.

"У меня не роль судьи или полицейского. Наше задание - предоставить на объективном уровне как можно больше фактов. И я знаю, что наступит время и ответственным за смерть людей, ранения, разрушения, убийства придется отвечать", - подчеркнул экс-первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Напомним, с 1 ноября британец Марк Этерингтон заменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Источник: https://censor.net.ua/v3095043
 
 
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Генеральный спонсор Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Бойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг - Цензор.НЕТ 4275
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А может этот Хуг просто кретин? Нельзя же всех при высоких должностях считать умными людьми . Вот этот оказался не умным
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Та ні, він просто ще с кураторами не домовився що йому говорити.
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Вояки хреновы - кацапская рукожопость просто беспредельна Бойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг - Цензор.НЕТ 7008

Бойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг - Цензор.НЕТ 9593

Да и ещё + ''Кузя'' утопил 3 каца-псинских говнолёта КАЦ-мических сил.
А сам он также восстановлению не подлежит - после своих ''ХЕРОических'' сценариев.

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Пидар этот ваш Хуг. Как и вся озабоченная часть Европы .
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Хуг решил доказать, что он ху* только на две трети.
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Обратили внимание на брезгливое выражение лица Хуга? К ЖТОМУ материалу надо было добавить видео, как живут в Швейцарии. Дома, ухоженные газоны и т д. Просто Хуг относиться у восточной Украине, как к недоразвитой части Европы.
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Проверяй текст который отправляешь. Выглядишь глупо с кучей ошибок. И запомни, что Дніпро - это днепряне, а не днепропетровцы или как ты там их называешь именем убийцы 7 млн украинцев? Запомнила?
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Тебе дорогу сразу указать или сам найдешь?
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Курва, назови еще раз днепрян - днепропетровцами. Как ты любишь, мразь безмозглая.
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Бійці 16-ї бригади ПДВ РФ воюють на Донбасі, - Хуг - Цензор.НЕТ 6942
"Боец невидимого фронта" наверно грудью защищала командиров
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Надо запрещать фильм
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Вот честно. Меня эта курица уже кумарит. Свят. Свят. Свят.
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Это не она Красную Шапочку играла в совковом фильме?
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тут недавно день артиллериста был )
Бійці 16-ї бригади ПДВ РФ воюють на Донбасі, - Хуг - Цензор.НЕТ 3545
- Ну і ми ж там лупили постійно. Так, що аж стволи червоніли. А там же є свій запас міцності, то доводилось економити. І тут ви планшети підігнали. Це просто бомба. Точність збільшилась в рази, час наведення на ціль, корегування - шансів в дірявих вже не було. Працювали як по нотах.

- От і шо нам робити. Штаб десь луканув. Нашу бригаду розкидали по різних БТГР. А ми собі їздимо з сектора в сектор вздовж фронту та поливаємо з градів прішєльцєв. Причому так - їдемо собі, стаємо на ніч в селі якомусь, а до нас прилітає батя з місцевого підрозділу - пацани, каже, є БК? - ну є. Тут є варіант, що біля заправки невеликий яр і там десь півтора десятка тентованих камазів з БК та живою силою, а ще пара бардаків та три бехи. Зможете відпрацювати на ранок. Бля… батя… Ну це знову не поспать. Добре, дай 5 цинків 5,45 - ми правосєкам віддамо і о 5 ранку чекай на фєєрверк. І вже під вечір наступного дня на дірявих сайтах співчуття «бесславно усопшим синам наваросіі».

- Блін, Денис, нахєра ти пост написав, що ми біля Новоазовська колону русні спалили? В нас потім стільки проблем було - капец. Кажуть, якого чьорта? Хто давав наказ? В нас же Мінскіє. Карочє тиждень нас тренували, а потім питають - дайте людей на нагороди, хто відповідав за операцію, якої не було.

- І ті підари викатують танчіки на пагорб, відстрілюють БК по наших і їдуть собі. А в нас немає чим навіть їх дістати. Тож ми до арти - так мол і так, треба наказать. Бо ті окрім танчиків починають ще й мінометами працювати. І приїхали до нас пацани з однієї арт-бригади. Кажуть, в нас мінські, але підарам треба ж насипать. А в них водій одного уралу - в халм. Дочка народилась сьогодні, а він тут. Але якось він доїхав, пушку дотягнув. Підготувались - чекаємо. Діряві повикатувались і почали працювати. І тут наші Боги як вломили… Карочє, тих в гавно, вона почали по рації кричать - дайте тишу, ми піздюков своїх хочаб у вьодра позбираєм. А тут ще розвідка кричить - валіть швидко, бо діряві ОСБЄ викликали. Ну вони і ломанулись. Ну а бухой водій щось продрушляв, трохи відстав і пропав. Повернувся аж близько до обіду наступного дня. Тверезий, довольний, з тушкою кабана, кількома мішками картоплі та двома ящиками горілки. Виявляється, що ті сєпари криворукі часто попадали по мірняку. Тому всіх реально дістали. І місцеві були реально щасливі, що їх погасили. Пацана з пушкою сховали на фермі від ОБСЄ та дронів, а коли все стихло - затарили подарунками та відпустили каратєля.

Це вже наша з вами історія.

Дякую, БОГИ, що ви в нас є!

Зі святом! Все буде Україна!
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У Хуга когнитивный диссонанс - он признает, что российские военнослужащие воюют на территории Украины, но при этом не признает РФию агрессором.
Вот такой парадокс - военные РФ без санкций ООН, без разрешения Украины воюют против Украины на территории Украины, но они по мнению Хуга при этом не агрессоры....
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Почему я должен обтекать?
Хуг в интервью по твоей ссылке так и сказал - российские солдаты есть, я их видел и общался с ними, но назвать Россию агрессором он не готов.
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Согласен, я не прав.
Вообще-то этот хуесос сказал, что войска пидарашек на Даунбассе есть - и даже назвал номер мокшанской бригады, с военнослужащими которой он общался на Даунбассе.﻿
За правильность информации о том, является ли пидараха сраной агрессором - это пидор ответит, может через год, может через 5, а может и через 20. Пулей во лбу.
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Что он там считает - информацией не является - это является его личным мнением и не более того.

Информацией являются факты - о том, что он общался с российскими солдатами из 16 бригады ВДВ, о том, что он видел, как заезжают ночью через границу российская военная техника и тд.
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Он пьян. Мне тоже гадости пишет . Нарывается на бан
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Трезвая, ты когда перестанешь днепрян называть днепропетровцами?
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О чем речь? Россия не агресор , Россия оккупант Украины , а росиянцы варвари . Вот и все
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Насколько я помню Ярчук писал об этом еще пару лет назад..
Но у него речь шла об 16-й обрсн (*отдельной бригады специального назначения ГРУ)
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Він або насправді ідіот, або прикидається. Резолюція ООН від 14.12.74 р. №3314, ст.3 "Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни,...буде кваліфікуватися як акт агресії:... g) засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави..."
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Краще би Хуг мовчав, бо він показав себе нерозумною людиною.
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Ты такой же даун как и все остальные )))
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а те, що ти даун кацапський очевидно. У спам, гидото !
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Ви та та ті, хто лайкнув на Цензорі перший раз. Тому до вас питань нема.
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Али, их тут группа работает. Посмотрите на лайки - одни и теже
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Те, що вони кацапи зрозуміло. Але я про те, що вони дають образливу характеристику, хоча самі під цими ніками нічого не писали. Відправив їх коментарі на РФ.
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Заспамили мои комменты про Хуга, устраивают срач на жтой ветке про ОБСЕ. Явно пытаются нейтрализовать аналитиков
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Енто, конечно, перл. Кацапстан оккупировал часть Украины, есть кацапские военные, техника и оружие, но он не агрессор.
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У меня есть две версии
Первая - радикальная: Хуг продался Хуйлу.
Вторая - намного ближе к реальности: Хуг намного умнее, чем кажется его недоброжелателям и просто делал всё, чтобы выполнить задачу: собрать информацию о российской оккупации, чтобы на эту информацию реагировали санкциями, а потом, опираясь на неё, судили военных преступников.

Если бы Хуг заявлял, что Рашка агрессор и вообще проявлял бы симпатию к Украине - зарубежных наблюдателей хуйлопитеки просто тупо никуда не пускали бы. Это ставило бы Украину в сложную ситуацию как сейчас, так и в перспективе, когда состоится военный трибунал над кремлевскими преступниками и их марионетками.

Сейчас я склоняюсь ко второй версии.
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Є ще третя версія, де Хуг не політик і він просто збирає факти без різних політичних заяв.
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тоді хіба він має право вважати когось чи не вважати агресором? Ці "висновки" аж ніяк не стосуються збору інформації.
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Право вважати чи не вважати щось має кожна людини. Робити політичні заяви це інша річ, що він не має права робити.
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та ми ж ніби то не про його право на власну думку, а про публічні заяви. Ні? ))
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Тоді все правильно, бо річ про його публічні заяви. Моя версія, що він далі буде шукати роботу на росії. Звичайно, якщо не працював на росію у цій місії.
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зрение плохое ?? я даже на видео кацапские шевроны вижу начиная с окупации Крима ....уйобок он слепой.
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Так он тоже сказал, что видел шевроны российские.
Более того - он сказал, что общался с российскими солдатами, которые признавались, что они российские военнослужащие и называли даже свои военные части.
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но при этом он сказал что росии он не видит .... вот в чем прикол.
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Не, так он не говорил - это уже газета его слова перекрутила, после чего удалила эти слова из интервью.
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После его выхода на пенсию в мемуарах можно будет много интересного прочитать.
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Грузию сдала такая же сучка, тоже из Швейцарии. Там что, питомник рашистский по оправданию агрессора. Так это уже было в 1939 году.
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Была на днях недалеко от Швейцарии в Тироле. В гостинице работает 5(!!!) российских тв каналов и ни одного украинского. Вот вам и ответ. Кацапов они считают мирными, а нас и грузинов - дикарями
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Річ у тім, що росія витрачає на ці канали величезні кошти. Україна просто не має можливості утримувати подібні телеканали. Я деякий час співпрацював з одним українським державним телеканалом і бачив, що там насправді робиться.
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Мразь и подонок,такой же ппродажный жлоб ,как и шредер сосущий у плешивого
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Танки кацапови бачив,обози на кордоні теж бачив, з полоненими кацапами розмовляв. А от агресії нема. Отже і Будапештський меморандум тут ні причому.
Це західні цінності.
Але ще більше дратують місцеві лохи які замість розробки ЯЗ, вірять шо Хуги приймуть Україну в НАТО.
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Раньше чтобы обвинить страну в нападении или в сотрудничестве с террористами достаточно было добыть образец трофейного оружия или пленного свидетеля. Сейчас же миллионы свидетелей, с разейской границы колонны вьезжающих войск на тяжелой бронетехнике и некоторые говорят а вы докажите что ето Рашка воюет на дамбасе. Мир катится в пропасть. Так а вы докажите что 80 лет назад Германия напала на Европу и ссср.
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ідіот. "не вважає агресором", але визнає присутність військ. То ким він вважає срашку - міратворцамі??? Двулічні тварюки, продажні шлюхи !!
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Есть еще одно его интервью где он открыто признает что конфликт/война на Донбассе созданы извне то есть рашкой.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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