 Бойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
"Факты нельзя опровергнуть, факты, подтвержденные снимками на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают и выезжают из Украины. Колонны военного типа с вооружением, которые двигаются по грунтовым дорогам под четкой координацией, в сопровождении систем противовоздушной обороны, в неподконтрольных правительству Украины районах", - сообщил Хуг.
Он отметил, что члены миссии разговаривали с людьми, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады.
"Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах. Они открыто предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал в Киеве с двумя пленными, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали, что входят в подразделение, который на ротационной основе воюет в Украине", - уведомил экс-первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.
В то же время, на прямой вопрос журналиста, считает ли он РФ агрессором, Хуг ответил: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая требует решения. И все они взяли на себя обязательства". Представитель ОБСЕ сообщил, что все еще размышляет над вопросом, назовет ли он после окончания мандата агрессора агрессором.
"У меня не роль судьи или полицейского. Наше задание - предоставить на объективном уровне как можно больше фактов. И я знаю, что наступит время и ответственным за смерть людей, ранения, разрушения, убийства придется отвечать", - подчеркнул экс-первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.
Напомним, с 1 ноября британец Марк Этерингтон заменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).
Да и ещё + ''Кузя'' утопил 3 каца-псинских говнолёта КАЦ-мических сил.
А сам он также восстановлению не подлежит - после своих ''ХЕРОических'' сценариев.
"Боец невидимого фронта" наверно грудью защищала командиров
- Ну і ми ж там лупили постійно. Так, що аж стволи червоніли. А там же є свій запас міцності, то доводилось економити. І тут ви планшети підігнали. Це просто бомба. Точність збільшилась в рази, час наведення на ціль, корегування - шансів в дірявих вже не було. Працювали як по нотах.
- От і шо нам робити. Штаб десь луканув. Нашу бригаду розкидали по різних БТГР. А ми собі їздимо з сектора в сектор вздовж фронту та поливаємо з градів прішєльцєв. Причому так - їдемо собі, стаємо на ніч в селі якомусь, а до нас прилітає батя з місцевого підрозділу - пацани, каже, є БК? - ну є. Тут є варіант, що біля заправки невеликий яр і там десь півтора десятка тентованих камазів з БК та живою силою, а ще пара бардаків та три бехи. Зможете відпрацювати на ранок. Бля… батя… Ну це знову не поспать. Добре, дай 5 цинків 5,45 - ми правосєкам віддамо і о 5 ранку чекай на фєєрверк. І вже під вечір наступного дня на дірявих сайтах співчуття «бесславно усопшим синам наваросіі».
- Блін, Денис, нахєра ти пост написав, що ми біля Новоазовська колону русні спалили? В нас потім стільки проблем було - капец. Кажуть, якого чьорта? Хто давав наказ? В нас же Мінскіє. Карочє тиждень нас тренували, а потім питають - дайте людей на нагороди, хто відповідав за операцію, якої не було.
- І ті підари викатують танчіки на пагорб, відстрілюють БК по наших і їдуть собі. А в нас немає чим навіть їх дістати. Тож ми до арти - так мол і так, треба наказать. Бо ті окрім танчиків починають ще й мінометами працювати. І приїхали до нас пацани з однієї арт-бригади. Кажуть, в нас мінські, але підарам треба ж насипать. А в них водій одного уралу - в халм. Дочка народилась сьогодні, а він тут. Але якось він доїхав, пушку дотягнув. Підготувались - чекаємо. Діряві повикатувались і почали працювати. І тут наші Боги як вломили… Карочє, тих в гавно, вона почали по рації кричать - дайте тишу, ми піздюков своїх хочаб у вьодра позбираєм. А тут ще розвідка кричить - валіть швидко, бо діряві ОСБЄ викликали. Ну вони і ломанулись. Ну а бухой водій щось продрушляв, трохи відстав і пропав. Повернувся аж близько до обіду наступного дня. Тверезий, довольний, з тушкою кабана, кількома мішками картоплі та двома ящиками горілки. Виявляється, що ті сєпари криворукі часто попадали по мірняку. Тому всіх реально дістали. І місцеві були реально щасливі, що їх погасили. Пацана з пушкою сховали на фермі від ОБСЄ та дронів, а коли все стихло - затарили подарунками та відпустили каратєля.
Це вже наша з вами історія.
Дякую, БОГИ, що ви в нас є!
Зі святом! Все буде Україна!
Вот такой парадокс - военные РФ без санкций ООН, без разрешения Украины воюют против Украины на территории Украины, но они по мнению Хуга при этом не агрессоры....
Хуг в интервью по твоей ссылке так и сказал - российские солдаты есть, я их видел и общался с ними, но назвать Россию агрессором он не готов.
Вообще-то этот хуесос сказал, что войска пидарашек на Даунбассе есть - и даже назвал номер мокшанской бригады, с военнослужащими которой он общался на Даунбассе.
За правильность информации о том, является ли пидараха сраной агрессором - это пидор ответит, может через год, может через 5, а может и через 20. Пулей во лбу.
Информацией являются факты - о том, что он общался с российскими солдатами из 16 бригады ВДВ, о том, что он видел, как заезжают ночью через границу российская военная техника и тд.
Но у него речь шла об 16-й обрсн (*отдельной бригады специального назначения ГРУ)
Первая - радикальная: Хуг продался Хуйлу.
Вторая - намного ближе к реальности: Хуг намного умнее, чем кажется его недоброжелателям и просто делал всё, чтобы выполнить задачу: собрать информацию о российской оккупации, чтобы на эту информацию реагировали санкциями, а потом, опираясь на неё, судили военных преступников.
Если бы Хуг заявлял, что Рашка агрессор и вообще проявлял бы симпатию к Украине - зарубежных наблюдателей хуйлопитеки просто тупо никуда не пускали бы. Это ставило бы Украину в сложную ситуацию как сейчас, так и в перспективе, когда состоится военный трибунал над кремлевскими преступниками и их марионетками.
Сейчас я склоняюсь ко второй версии.
Более того - он сказал, что общался с российскими солдатами, которые признавались, что они российские военнослужащие и называли даже свои военные части.
Це західні цінності.
Але ще більше дратують місцеві лохи які замість розробки ЯЗ, вірять шо Хуги приймуть Україну в НАТО.