 Бойцы 16-й бригады ВДВ РФ воюют на Донбассе, - Хуг. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.







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"Факты нельзя опровергнуть, факты, подтвержденные снимками на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают и выезжают из Украины. Колонны военного типа с вооружением, которые двигаются по грунтовым дорогам под четкой координацией, в сопровождении систем противовоздушной обороны, в неподконтрольных правительству Украины районах", - сообщил Хуг.

Он отметил, что члены миссии разговаривали с людьми, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады.

"Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах. Они открыто предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал в Киеве с двумя пленными, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали, что входят в подразделение, который на ротационной основе воюет в Украине", - уведомил экс-первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

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В то же время, на прямой вопрос журналиста, считает ли он РФ агрессором, Хуг ответил: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая требует решения. И все они взяли на себя обязательства". Представитель ОБСЕ сообщил, что все еще размышляет над вопросом, назовет ли он после окончания мандата агрессора агрессором.

"У меня не роль судьи или полицейского. Наше задание - предоставить на объективном уровне как можно больше фактов. И я знаю, что наступит время и ответственным за смерть людей, ранения, разрушения, убийства придется отвечать", - подчеркнул экс-первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Напомним, с 1 ноября британец Марк Этерингтон заменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).