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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество, Фоторепортаж
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 Харьковчане собрались на акцию в поддержку Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове под облуправлением полиции, которое находится на улице Жен Мироносиц, прошел митинг "Кто убил Катю Гандзюк?".

Трансляция оттуда велась на facebook-странице "Громадське. Харків", пишет Цензор.НЕТ. Корреспондент сообщает, что на акции собрались около 300 человек. В громкоговоритель произносились слова поддержке Екатерине Гандзюк и призывы расследовать нападение на активистку.

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Фото и видео с акции опубликовало также местное издание Накипело.

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Харьковчане собрались на акцию в поддержку Гандзюк 01
Харьковчане собрались на акцию в поддержку Гандзюк 02
Харьковчане собрались на акцию в поддержку Гандзюк 03
Харьковчане собрались на акцию в поддержку Гандзюк 04
Фото: facebook.com/nakipelovo

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если ты не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/v3095037
 
 
 Топ комментарии
 
У каждого президента должны быть свои Гонгадзе, избитые студенты, своя Гандзюк....
Это я про "реформы" и жизнь Украины "по-новому".
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поддержку Гандзюк в Харькове" - Цензор, вы закусывайте ...

В память....и с требованиями...
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У каждого президента должны быть свои Гонгадзе, избитые студенты, своя Гандзюк....
Это я про "реформы" и жизнь Украины "по-новому".
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Тебе троль Лахтинский дебил пригожин строго запрещает сказать Слава Украине ?!! Сочувствую тебе !
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Оце не треба викручуватись, нічого ж складного.
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О, так ты оказывается падаль ,,жоппоблоковская,, !
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Та да,шо-то в этом спектакле фальшивое.
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Федот, скорбим!
Каждый день скорбим!
Но там, на фронте, мы точно знаем кто убийца и кто заказчик!
А здесь мутки от наших МВДистов...
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Шоколад в голове начал плавиться?
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И бродить
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поддержку Гандзюк в Харькове" - Цензор, вы закусывайте ...

В память....и с требованиями...
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они таджиков нанимают
у них падежа сходятся не всегда Около 300 человек собрались на акцию в поддержку Гандзюк в Харькове - Цензор.НЕТ 6899
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Твой шеф Хуйло тебя закопает за Украинское приветствие ! Иди к нему извинятся пока не позно !
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Для тебя это новость?
Или порохоботы веселятся потому что путин - хуйло?
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та то они в ОРДЛО на него обижаются, что ввести ввел, а в росіюшку, нє взял...

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Аллан Левітов

34 хв. ·

Танцы на костях
Помню, всего 9 месяцев назад, когда была акция "Хто вбив правозахисницю Ноздровську?" - я сию акцию не поддерживал и называл ее политически мотивированной х@итой.
Примечательно другое. Далее, по ходу пьесы, я был одним из немногих, кто реально писал о деле Ноздровской. О том, что нашли убuйцу - и о том, как через несколько месяцев он был признан виновным и отправлен отбывать наказание.

Писали ли про это участники "акции"? Писал ли об этом заходившийся в слезах (и немогущий кушать без поимки убuйцы Ноздровской) Мустафа Найем? Ни Боже мой.
Уже была новая "зрада", на Ноздровскую им уже было плевать.
Сейчас я НЕ поддерживаю акцию "Хто замовив Катю Гандзюк?" и считаю ее (как и описанную выше) - политически мотивированной х@итой.
И, мне кажется, что по ходу времени - я буду один из немногих, кто напишет вам о ходе расследования. (Тем более, подозреваемые в преступлении УЖЕ найдены и были задержаны еще до гибели Гандзюк в больнице).
Но у "борцунов" тогда уже будет новая "зрада" и новая волна.
На Гандзюк им уже будет плевать.
Запомните этот твит.(с)
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Блин.Да власти плевать.Они Медведчука и всех проросийским и оправдывающем агресию дают добро на деятельность.Медведчук так никогда не имел власть как при Пете.И неужели вы верите что это на благо. ???Этим людям важно установить власть как приказывает ублюдок Путин и они шавки.Но Петя дал добро.Позор
Эта же девушка боролась в основе против подобных.и власть.это позорно.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоХарьковчане собрались на акцию в поддержку Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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