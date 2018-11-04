 "Адекватная патриотка, без радикализма", - друзья вспоминают Гандзюк в Киеве. ВИДЕО

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.



Видео: Олег Богачук

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"Адекватная патриотка, без радикализма, я бы так сказал. Она вела хорошие дела и была примером того, каким должен быть активист. Каким должен быть активист, который идет на государственную службу, представляет интересы города, является хорошим представителем громады города. Я бы сказал, что с таких людей молодежь должна брать пример", - заявил один из друзей Гандзюк Максим Кицюк.



Видео: Олег Богачук

После минуты молчания он заявил, что сегодняшняя акция призвана напомнить, что делала Екатерина Гандзюк, какой она была и почему все это время активисты пытаются узнать, кто заказал ее убийство.

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Максим Кицюк объяснил, почему акция проходит под зданием МВД: "Катерина сама говорила, что у заказчиков нападения на нее в кабинетах висит форма. Поэтому воплощение всех силовиков, которые потенциально могли осуществить такое нападение на нашу подругу и коллегу - под подозрением. И мы ждем не только исполнителей этого дела, а мы хотим знать, кто заказчик".

По словам активиста, он знал ее около 10 лет: "Катя всегда была образцом человека с четкой, несгибаемой гражданской позицией. Я всегда знал, что Катя в любом гражданском движении добьется справедливости и четкого результата".

На акции присутствовали известные политические и общественные деятели. В частности, один из участников возложил вину за произошедшее с Екатериной Гандзюк на нардепа Мустафу Найема и БПП.

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Видео: Олег Богачук

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходят митинги-реквиемы.