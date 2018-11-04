 В центре Львова - акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". ВИДЕО

Видео с акции опубликовала в Facebook Львівська газета, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что одновременно акции проходят в Киеве, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.
Напомним,31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
вам самому не смешно?
Сколько у вас за плечами раскрытых убийств в условиях неочевидности?
Хотя и 121-я тоже серьезное преступление.
Считаю кощунством публично изливать слезы по поводу незнакомого человека.
К тому же, так и не понял, что конкретно она такого сделала? Да и вообще, нах.ра они там собираются? Ладно прийти на похорон, отдать дань человеку, высказать личные соболезнования семье, как то помочь им... а в чем смысл идти под ГУНП в Житомире, которое не имеет отношение к расследованию, и возвывать к ментам, от которых ничего не зависит? Ну давайте поставим их на колени, пускай су.ки каются... Пускай знают что в стране патриотов живут!
Но убийство, это преступление, оно должно быть раскрыто, виновные наказаны и т.п.
Вот только в упор не пойму, где все эти митинги по поводу того пиз.деца который у нас назвали реформой полиции? По поводу всех этих депильных Законов, которые выдают за реформаторские... Народ, у вас есть реформированная патрульная полиция, пускай включает мигалки на Приусах и мотается из угла в угол, авось и раскроют...
Есть подозрение (представляю что сейчас начнется) что тот кто мог раскрыть такое убийство, был уволен, в ходе люстрации...
Это проблемы с мозгом или извращенная форма садомазо?
Их гнилыми ртами к нам и обращается власть.
Запоминайте,чтобы не дай Бог не появилась мысль,что они не считают нас биомусором
"Умерла-ну и что? Повоняете-и заткнетесь"- это слоган их партий