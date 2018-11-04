 Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на мероприятии присутствует около 250 человек.
Также присутствующие держат в руках плакаты с надписями "Хто замовив Катю Гандзюк" и свечи.
Отметим, что одновременно акции проходят во Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.
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Напомним,31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
усе як із армією, один в один. Гроші, гроші, гроші + бажання.
Ау... кандидаты, патриоты, где вы???
Нет и не было единого мнения и единой стратегии у массы для чего был нужен майдан. Ну кроме ухода Яныка.
Соответственно, и ничего не достигла масса в его результате. Опять же, кроме ухода Яныка.
Зато его организаторы - очень даже да. Потому, что цели и стратегия у них были вполне конкретные.
фюрера !
Уйди из ветки, нелюдь рублевая.
Так, усі ці вєдьмєччукі та інша хуйловська шушера відчує це на собі та близьких.
А пояснювати мені немає чого - тому що навіть якщо ти є дописувачем тут на цьому ресурсі, то контролюється все:
1. твій телефон
2. твоя робота за компом (робота чи домівка всеодно).
3. твоє переміщення.
4. колеги (і їх чимало).
5. тощо.
Тут майже кожному з нас треба писати розгорнутий список, щоби у разі потреби слідству допомогти. І я зараз не шуткую.
Зара жертв, включно з загиблими в тирі "АТО", нараховується десь тисяч 15-20.
помните, как бандита Корбана арестовывали, как Мужчиля убивали,
когда надо Порошенко на коне ленточки перерезает
во Франции уже бы штук 100 полицейских автомобилей спалили и Авакяну с Луценко глаз на жопу натянули