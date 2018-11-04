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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты собрались возле здания МВД на улице Академика Богомольца. Они выложили лампадками "Її вбили".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на мероприятии присутствует около 250 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу Гандзюк допросили 367 человек и провели 21 экспертизу, - ГПУ

Также присутствующие держат в руках плакаты с надписями "Хто замовив Катю Гандзюк" и свечи.

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Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве 08
Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве 09
Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве 10
Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве 11
Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве 12
Фото и видео: Олег Богачук

Отметим, что одновременно акции проходят во Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.

Также читайте: Убийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов

Напомним,31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/v3095030
 
 
 Топ комментарии
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Прочти название темы. Она точно не для разборок.
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Ой ли? Если после этого не включить мозг, то он уже никогда не включится.
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Дрянцо прыщавое, а ты на траурные митинги не ходишь скорбеть, а только разгонять за серебрянник ?
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Обрати внимание, Таня. Твой пост с картинкой удалили. Стецьки, разжигая срач, добились чего хотели.
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Это на совести модератора. Или ты модерируешь и удаляешь провокации или ты поддерживаешь эту Систему. Третьего не дано.
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паважаны, вы разумееце што калі Парашэнка не абіруць прэзідэнтам ў наступным годзе - ўсё чаго здолела дасягнуць Украіна схлопнеца. гэта цяжка зразумець? цяжка зразумець што тігрюля зноў будзе пасмяхацца з «смешных» жартаў х...ла сідзячы з ім на перамовах ў крамлі - як гэта было ў 2008-2009 гадах? зноў будзе «сяброўства і братэрства» з дзікімі руснявымі свінасабакі. ну затое «шакаладнагабарыгі» ня будзе - «здобулі» перамогу!
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На цьому мітингу черговий раз все і закінчиться.
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мітингувати це вам не справу розслідувати, тут багато розуму не потрібно...
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Хто ж ті справи розслідувати буде? Що бандитська система влади сама проти себе буде слідство вести? Вже вовком вити хочеться від від такої повної безнадії!
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мабуть слідчі, коли стануть незалежними, коли в них змінеться система, коли буде гарманізоване законодавство, забезпечені матеріально-технічні умови...
усе як із армією, один в один. Гроші, гроші, гроші + бажання.
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а некому расследовать - банда мвд сама себя искать не будет
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меня не это тревожит. Любую банду можно обезвредить, ликвидировать, в конце концов. Ломать, вещать, разрушать у нас много специалистов, кто и как создаст МВД не банду? Кто пойдет не министром, а рядовым честным участковым, опером, следователем?
Ау... кандидаты, патриоты, где вы???
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А чого ви хотіли , відразу жіночку з косою на престол ? А може путлєра чекаєте на білому коні , який лютує в Украіні ?
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А ты кто такой, чтобы указывать, что мне делать ?
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И тут даже смерть пытаешься дерьмом обмазать.
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Отнюдь. Это вы, кацапы, везде дерьмо разбрасываете.
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А ты из-под хуйла собираешь и замки возводишь, дерьмецо прыщавое ?
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Революція Гідності не завершена поки не досягнуті всі її цілі
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можно цілі проголосити?Цікаво буде почути...
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Поросенко - в президентское кресло.
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Это не ко мне, это к секте Юли, они его сделают снова президентом.
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Уже сделали в 2014. Майдану - всем спасибо, всем свободны.
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может вы знаете цели Майдана? Или хотя бы его ценности? Просвятите.
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Цели: дорваться определенной шайке до власти. Цель достигнута.
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Цели определяют организаторы, а не масса.
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если масса бараны, а если индивидуумы, то нет. Я считаю что Майдан это поступок достойный индивидуума, так в чем же их цели? Как можно говорить о том достиг целей Майдан или нет, не называя их?
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Хех, вот ты и затронул суть.
Нет и не было единого мнения и единой стратегии у массы для чего был нужен майдан. Ну кроме ухода Яныка.
Соответственно, и ничего не достигла масса в его результате. Опять же, кроме ухода Яныка.

Зато его организаторы - очень даже да. Потому, что цели и стратегия у них были вполне конкретные.
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Если вы - это тогдашняя оппозиция, распределившая все сливки государственного пирога - то да.
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А что твой майдан ???? Где сотники и прочие типа полевых командиров ? В Европе работают за европейскую зарплату.....
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я так понимаю работать в Европе это позор? Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2554
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Ціль є це відправити п'яту колону кремля за поребрик і негайно , бо це ваша брудна робота , на замовлення кремлівського
фюрера !
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И как, трудно жить, будучи Амёбой?
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Хвптит здесь гадить!
Уйди из ветки, нелюдь рублевая.
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Эти одноклеточные паразиты перед выборами прямо на глазах размножаются в теплом бульоне коррупции, продажности, бесчестия, лжи, подлости и беззакония.
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Я уже сам себя боюсь. Когда взяли моду на обливание живых людей зелёнкой, я это всё, тоже предсказывал.
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Вот так деньги тратят, зачем портить асфальт, это анархия.
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Покойся с міром, дівчинко. Тварюки, яки тебе замовили, за все отримають сповна!
Так, усі ці вєдьмєччукі та інша хуйловська шушера відчує це на собі та близьких.
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Невже так важко усвідомити , що все це фсбшна операція ?!
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Amber, зі всією повагою, але шукати дійсно треба тих хто сидить на фінансових потоках, от ними і керують ті про кого говорили ви. Вони заради свого шахрайського життя приберуть на своєму шляху і малу дитину і літню людину.
А пояснювати мені немає чого - тому що навіть якщо ти є дописувачем тут на цьому ресурсі, то контролюється все:

1. твій телефон
2. твоя робота за компом (робота чи домівка всеодно).
3. твоє переміщення.
4. колеги (і їх чимало).
5. тощо.

Тут майже кожному з нас треба писати розгорнутий список, щоби у разі потреби слідству допомогти. І я зараз не шуткую.
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Нужно помнить, что одна капля переполняет кувшин с водой, а невесомая соломинка ломает хребет верблюду с поклажей. Вполне возможно, что это будет последняя капля, переполнившая кувшин народного терпения. Давайте просто перестанем наконец быть пассивными наблюдателями преступлений соевой банды!!!
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Першою жертвою терору порошенкопутіна був Сашко Білий.

Зара жертв, включно з загиблими в тирі "АТО", нараховується десь тисяч 15-20.
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Сильнейший удар по имиджу страны, где такое возможно и безнаказанно.
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У вас, в России, гораздо больше людей убивают безнаказанно.
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Югик и Аваков и им подвластные ! Начинайте отрабатывать хотя бы свои баснословные зарплаты и премии, чтобы найти заказчиков нападения и убийства активистов.
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Предлагаешь им выйти на самих себя?
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Влада и есть криминал,бо только она убивает неугодных себе людей
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Вы уверены что Порошенко вообще её знал?
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Порошенко нет, но он ведь главнокомандующий, и судьи у него,
помните, как бандита Корбана арестовывали, как Мужчиля убивали,
когда надо Порошенко на коне ленточки перерезает
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Из них 150 - журналисты, пытающиеся на этом мероприятии лицом поторговать.
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За что ее облили кислотой - нигде четкой информации нет.То что затягивают с расследованием так что вы хотели такой генитальный пакуог как имеем дуб дубом только опохмелуха на уме.
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нужны акции протеста пртив коррупции и бездействия властей, а не погребальные качи
во Франции уже бы штук 100 полицейских автомобилей спалили и Авакяну с Луценко глаз на жопу натянули
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Убийство Амины (которая взяла киллера во время первого покушения) так и осталось нераскрытым.... В руках у власти оказался живой киллер - беспрецендентный случай, кто нибудь слышал имена заказчиков? Порошенко - пособник и партнер путина, он позволяет ему проводить безнаказанно спецоперации по уничтожении врагов путинского режима на территории Украины (Вороненков, Амина, Шаповал, Храраберюш - и это только то что стало нашумевшими убийствами), стратегические склады, руководство внешней разведки на содержании фсб и т.д - кто верит что все это чисто случайно?
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я уже молчу за расстрелы на Майдане
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиМитинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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