 Пьяный на Mitsubishi протаранил три авто на светофоре в Киеве и вылетел на тротуар. ВИДЕО камер наблюдения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Так, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, после вылетел на противоположную сторону дороги.

Он находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения и его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работали 4 бригады скорой помощи и спасатели ГСЧС.

Момент ДТП зафиксирован на 2:16 в опубликованном выше видео.