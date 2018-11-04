 Пьяный на Mitsubishi протаранил три авто на светофоре в Киеве и вылетел на тротуар. ВИДЕО камер наблюдения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, после вылетел на противоположную сторону дороги.
Он находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения и его госпитализировали в тяжелом состоянии.
На месте работали 4 бригады скорой помощи и спасатели ГСЧС.
Момент ДТП зафиксирован на 2:16 в опубликованном выше видео.
Вон что проклятые есробляхеры делают. Правильно соевые?
т.е словили пьянь - вон на хер, ты теперь лет 10 пешеход!!! (или пассажир)
а у ж если ДТП - 20, со смертельным исходом - пожизненно! на веки вечные...
ибо садится за руль пьяным или нет - оно выбирало само... и значит могло избежать наказания - поедь оно на такси... а выбрал - отвечай!!!
задолбали!!! не знаешь где оно выскочит
2. І нам треба готуватися до появи нових указів - про штрафи, про подальше зниження дозволеної швидкості і такого всього іншого.
Похмілля у хлопака буде важким, але згодом його попустить. Новведення навряд чи його налякають, бо віднині він пішоход і надовго.