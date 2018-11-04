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Все про:ДТП (5270) Киев (16716)

 Пьяный на Mitsubishi протаранил три авто на светофоре в Киеве и вылетел на тротуар. ВИДЕО камер наблюдения

В воскресенье, 4 ноября, в Киеве на проспекте Лобановского водитель автомобиля Mitsubishi врезался в три авто, которые стояли на светофоре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Так, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, после вылетел на противоположную сторону дороги.

Он находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения и его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работали 4 бригады скорой помощи и спасатели ГСЧС.

Момент ДТП зафиксирован на 2:16 в опубликованном выше видео.

Источник: https://censor.net.ua/v3095005
 
 
 Топ комментарии
 
Пьяный за рулём - убийца. Пока не будет пожизненного лишения прав и срока - чуда нэ будэ.
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мое личное мнение - пьяный за рулем (доказано экспертизой, двумя) - уже преступник, требующий самого жестокого наказания (даже если он не совершил ДТП или наезда)
т.е словили пьянь - вон на хер, ты теперь лет 10 пешеход!!! (или пассажир)
а у ж если ДТП - 20, со смертельным исходом - пожизненно! на веки вечные...
ибо садится за руль пьяным или нет - оно выбирало само... и значит могло избежать наказания - поедь оно на такси... а выбрал - отвечай!!!
задолбали!!! не знаешь где оно выскочит
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опять шкиряки штрафі повісят....
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Еще хуже. Этот водун на митсубисхи скрытый евробляхер и агент русни по совместительству.
Вон что проклятые есробляхеры делают. Правильно соевые?
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Пьяный за рулём - убийца. Пока не будет пожизненного лишения прав и срока - чуда нэ будэ.
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Как говорил мой знакомый да пусть хоть $5000 штраф за пьянку будет все равно пить буду за рулем. Спросил у него а если отберут права лет на 10 сразу же помрачнел.
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за 5000 штук - можно купить-вернуть-через суд 5 прав, отобранных в любом состоянии....
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А за 500 гривень можно удалить все правонарушения и штрафы из базы данных с видео и фотофиксации. Вот я и говорю, пока у нас в стране мусора продажные шлюхи то никакие законы, никакие штрафы и никакие видеофиксация не поможет снизить уровень преступлений. Как говориться вы хоть 10000 законов примите а если нет 1 закона о уголовной ответственности и срока за взятку должносным лицом все ети тысячи законов можно свернуть в трубочку и засунуть в анус тому кто их придумал.
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я за неотвратимость наказания... + 1-2 пива - 3 штуки, 0, 5 водяры - 20 штук, тоже самое+ дтп 30 штук+ человеческие жертвы 10 лет=компенсации пострадавшим..ну где-то так.... ну или процент от доходов...
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Шумахеров в Украине больше чем населения....
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мое личное мнение - пьяный за рулем (доказано экспертизой, двумя) - уже преступник, требующий самого жестокого наказания (даже если он не совершил ДТП или наезда)
т.е словили пьянь - вон на хер, ты теперь лет 10 пешеход!!! (или пассажир)
а у ж если ДТП - 20, со смертельным исходом - пожизненно! на веки вечные...
ибо садится за руль пьяным или нет - оно выбирало само... и значит могло избежать наказания - поедь оно на такси... а выбрал - отвечай!!!
задолбали!!! не знаешь где оно выскочит
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Алконавты просто не отдают отчет в своих действиях. Выпили, мозг отключился, сели и поехали. П'яний на Mitsubishi протаранив три автомобілі на світлофорі в Києві і вилетів на тротуар - Цензор.НЕТ 9891
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Штрафов не надо, надо СРОК, 2-3 годика испр раб дворниками и всё станет на место...
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Необходимо увеличить допустимый минимум до 0.5-0.8 промилле и поднять ответственность за превышение дозы, это во первых увеличит культуру потребления, все равно же побухивает народ, а во вторых такие нормы есть во многих странах ЕС, без ДТП штраф и на пересдачу с отметкой, и с увеличением штрафа при следующем попадании до трех раз в течении трех лет, потом срок за злостное нарушение, с ДТП без жертв, очень большой штраф и лишение прав на приличный срок с последующей пересдачей. Ну а если есть трупы это умышленное убийство без смягчающих обстоятельств.
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Номери вже знято , хоча за логікою до кінця слідства їх займати ніхто не повинен , алев нас править не Закон , а Договорняк . Поки гнилий юлеригосоєвий Договорняк правитиме країною це ніколи не закінчиться . П'яний на Mitsubishi протаранив три автомобілі на світлофорі в Києві і вилетів на тротуар - Цензор.НЕТ 6877
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"Эти" на украинских номерах совсем оборзели
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1. Похмілля у хлопака буде важким.
2. І нам треба готуватися до появи нових указів - про штрафи, про подальше зниження дозволеної швидкості і такого всього іншого.
Похмілля у хлопака буде важким, але згодом його попустить. Новведення навряд чи його налякають, бо віднині він пішоход і надовго.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяный на Mitsubishi протаранил три авто на светофоре в Киеве и вылетел на тротуар. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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