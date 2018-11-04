 Объединенные силы провели контртеррористические учения в Краматорске. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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В тренировках приняли участие представители всех силовых структур, задействованных в операции Объединенных сил, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, - отметил Командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев.

В условиях максимально приближенных к реальным, участники отработали совместные действия по нейтрализации условных диверсионно-разведывательных групп, которые, по легенде учений, планировали совершить ряд терактов на объектах критической инфраструктуры Краматорска. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию "террористов".