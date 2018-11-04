EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  3859  188
Материалы по теме:
Все про:война (3144) выборы (20589) реванш (13) Россия (70992) Яценюк (7674)

 В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк. ВИДЕО

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что враг ждет, когда украинская политическая элита рассорится.

Об этом он заявил во время торжеств к 100-летию Буковинского народного вече в Черновцах 3 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Курс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель

Арсений Яценюк подчеркнул, что война не закончилась: "Враг ждет. А это он умеет делать. Он ждет, что опять украинская политическая элита рассорится. А мы были почти на грани этого. Мне не просто работать с Петром Порошенко. Но ради Украины мы нашли в себе силы перевернуть страницу борьбы за власть и бороться исключительно за государство".

Он отметил, что 2019 год будет непростой и экономически, и политически: "Даже среди наших западных партнеров не всегда можно услышать четкий голос поддержки Украины. Я не мог подумать, что мы дойдем до ситуации, когда Венгрия и Польша не всегда будут разделять позицию поддержки Украины. Понятно, что Россия своих планов не изменит".

В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк 01
В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк 02
В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк 03

Читайте также: Являюсь для них олицетворением реванша и выступаю за диалог с руководством ОРДО и ОРЛО, - Медведчук об акции нардепов в Раде

"Поэтому в 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша. Спящий реванш уже есть, в том числе и в Черновцах, когда сместили законно избранного проевропейского мэра. В масштабах Украины они так же ожидают реванш пророссийских сил. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за свою страну, и мы победим. Мы это доказали и будем доказывать", - резюмировал Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/v3094998
 
   
 Топ комментарии
 
За годы
независимости так называемой "элитой" в Украине создана политическая
система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми
способами оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов.
 показать весь комментарий
 
а наша задача чтоб они не успели выехать за бугор
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В Австралии сошел с рельс поезд. Казалось бы, при чем тут Юля...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ага делов то, 1-2 голодомора и 20млн как и не было!
 показать весь комментарий
 
 
ваня, это вы нарисовали, или это ваш портрет ?
 показать весь комментарий
 
 
А с такими правителями как сейчас реванш уже назревает на глазах!
 показать весь комментарий
 
 
так реванш против Майдана давно уже состоялся под патронатом упитанного брехуна манавальц
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а это второй пост уже про тебя!
 показать весь комментарий
 
Они - сажали и убивали,а вы только воруете.А может вы тоже убивали??? Почему Горбатюк не даёт ответы на эти вопросы??? Близится очередная годовщина.
 показать весь комментарий
 
 
Что же ты про эту задачу заговорил только сейчас и только как о задаче перспективной, на 2019 год?
С 2014 года по сегодняшний день, ведете себя как типичные временщики, единственная цель которых - украсть как можно больше и сбежать.
 показать весь комментарий
 
 
я так думаю, что реванш коррупционеров, рыгов и барыг окончательно оформился где-то в июне-июле 2015. а он про какой заливает?
 показать весь комментарий
 
 
"... ради Украины мы нашли в себе силы перевернуть страницу борьбы за власть и бороться исключительно за государство". ЛОЛ! Бьюсь в істериці від сміху! Сєня! Жгі ісчо! У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2534
 показать весь комментарий
 
 
Обобрать каждого до нитки - вот задача Яценюка на все времена. Чего скромничать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тут уже в какую сторону не глянь, одни реваншисты... хз даже за кого голосовать!
Видимо придется за клоуна Зеленского, ну работа у человека такая...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот и будем жить, как в цирке - весело и с попкорном.
 показать весь комментарий
 
лучше с клоунами как в цирке чем со старыми ворами по воровским законам
 показать весь комментарий
 
 
На жаль клоунів нема, а є крадії різного "окрасу" У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6869
 показать весь комментарий
 
 
Ну хорошо что ты хоть признаешь что у нас во власти и в кандидаты у власть крадии разного окраса. Тогда зачем нам ета власть? Забрать у них все полномочия и все деньги, оставить только не принципиальные полномочия, а всю власть с деньгами отдать народу.
 показать весь комментарий
 
Був би уважний, то побачив, що я завжди це визнавав. Щодо того "Забрать у них все полномочия и все деньги, оставить только не принципиальные полномочия, а всю власть с деньгами отдать народу", то це було і більше того, я знаю той народ У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1267
 показать весь комментарий
 
 
Странно, грузины не жалуются на реформы проведенные Саакашвили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все ясно. По-человечески жить не хотим.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы вы хоть что-то для людей сделали, не нужно было бы реванша бояться.
А так, это банальная боязнь потери власти.
 показать весь комментарий
 
 
Опять стрелять по демонстрантах будут чтобы у власти удержаться? И не политическая а криминальная ылита или Лолита.
 показать весь комментарий
 
 
...не рост уровня жизни народа , а сплотится в едином шоколадном порыве вокруг барыжной влади ... реально антинародный фронт
 показать весь комментарий
 
 
...и не дать возможности реванша Яценюка.
 показать весь комментарий
 
 
Кулявлоба, назови мне хоть одну причину почему людям за вас еще раз проголосовать? Давай начнем с твоих обещаний украинцам украинский газ по 480грн/тыс куб и про бандитам тюрьмы?
 показать весь комментарий
 
 
Хуже всего то, что Янык продержался около 3х лет у власти, а Порох, будучи тем же Овощем, уже 5ый год у власти и люди не способны просто на обычный протест!!! Что с нами стало? Где достоинство?
 показать весь комментарий
 
Поросенок намного хитрее тупого Овоща. Поросенок активных людей уничтожил на фронте а остальных вынудил выехать в Польшу. Как говорится остался в Украине только подходящий контингент смотрящий зомбоящик и голосующий за порядок и стабильность
 показать весь комментарий
 
 
Что с нами стало? )) У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3141 ...Ничего такого не стало . Просто вы демонстрируете святую , детскую наивность , полагая что сидя в интернете , вместо Майдана , сможете как то воздействовать на власть .
 показать весь комментарий
 
 
В Черновцах все спят и видят, когда им уже румыны паспорта дадут и зарплаты свои платить начнут.
 показать весь комментарий
 
ты из Черновиц....??? был? видел? разговаривал? хотя бы есть знакомые? вот у меня другая
инфа оттуда - обладатели румыских пасортов гдето процЕнтов на 60 НЕрумыны.... то есть во
обще и совсем.... понимаешь да? зачем людям паспорта евросоюза? сами румыны сидят тихо
как мыши, они уже поняли что лучше тихо ездить на заработки по еропам чем получить у себя
дома очередное приднестровье или лугандонию..... так что не надо ЛЯ дядя, нэма дурных.......
 показать весь комментарий
 
 
То же самое я говорил про наших закарпатских венгров, но видимо всем СМИ дали команду, и пипл не переубедить
 показать весь комментарий
 
 
tector та Mykola Vovk не беріть дурне до голови... Тут не "форум", а пропаганда та "капання" на свідомість, а "зірки-дописувачі" не знають де Чернівецька та Закарпатська обл. й на карті.
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь там Берегомет Вижницкого района. Так вот, я оттуда родом. Правда, давно не живу, но часто бываю.
 показать весь комментарий
 
Ага . Зарплату румынскую , а цены на ЖКУ как в Украине ,, губа не дура .
 показать весь комментарий
 
Такая Ылита может быть только у лоховатого народа. Сеня, ты давно уже политический труп.
Не трать деньги на борды.
У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3350 У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9065У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4940
 показать весь комментарий
 
 
Особенно про *зупынылы дэфолт*. Гнойсман совсем недавно сказал что если нам не дадут очередной кредит то будет дэфолт. Тоесть за 5 лет правления ссоевых рехворматоров економика Украины остается на гране дэфолта и зависит от какого то миллиардного кредита.
 показать весь комментарий
 
 
Маніфест українця-виборця.
Довгі роки українці ніяк не можуть згуртуватися і навести лад на своїй Богом даній землі. Дійшло до того, що вже сотнями тисяч тікаємо ми-українці зі своєї Батьківщини. Вважаю що проблема в тому, що ми-українці не маємо цінностей навколо яких треба об єднати свої зусилля, нам потрібен правильний вектор і дуже важливо його мати під час виборів, щоб знову не помилитись. Тому пропоную розповсюдити цей маніфест серед українців.
1. Голосуй за людину одної з тобою віри - християнина.
2. Голосуй за людину яка є українцем за національністю і родичі якого теж українці.
3. Уважно вивчай біографію кандидата - де родився, хрестився, хто батьки, які посади займав, в яких партіях був і хто його ділові та політичні партнери теперішні та в минулому.
4. Розберись кому належать засоби масової інформації і на чию користь вони піарять того чи іншого кандидата.
5. Не голосуй за іновірців і чужинців по духу навіть якщо вони мають популярні і відомі прізвища і є гарними артистами, боксерами або співаками.

Щоб потім не скиглити , що не має роботи, завеликі тарифи, руйнується медицина та освіта. У тих хто ці речі організовує все добре - і з освітою, і з медициною і з доходами - і весь цей бенкет за рахунок в тому числі і заробітчан, які їдуть закордон і потім пересилають сюди гроші щоб віднести цим упирям за комуналку, світло та газ.

Сеня - це ти потворо і є реванш, злигалися з пуйлом і знищуєте народ України, але якщо путін - то ворог явний, то ти скотина - ворон хитрий і підлий. який сховався за спинами українців і тягнеш у них з кишені останнє в той час як твій партнер - путлер вбиває українців. І ти тварюко за все відповіси.
 показать весь комментарий
 
 
Як на мене, то людей треба судити не за національностю, віросповіданням, партійною приналежністю і тому, як голосно вона волає "Українапонадусе!", а по справах.
 показать весь комментарий
 
 
А я нікого і не суджу, я лише виступаю за те, щоб українці були господарами у своїй державі і на своїй землі.
 показать весь комментарий
 
Та киньте ви цю маячню про "обділених українців"! Американець може мати будь яке походження і віросповідання, але обов'язково патріотом Америки. Так має бути і в Україні. Хто тут народивсь, вже українець. Крапка. Залишилось у нашому середовищі обрати найкращого Лідером. Ви за кого голосували у Травні 2014го?
 показать весь комментарий
 
Та ні))) ніякої маячні, йде конкретна боротьба за виживання і вона йде по національній ознакі в першу чергу, і не українці це почали, тому ти кинь свою маячню, що всі люди браття (це той самий аналог "мишибраття"). Вже проходили "адин народ" - коли начебто народ один, тільки чомусь українскькі школи зробили россїйськими. Ще раз кажу, не українці почали цю підлу і підступну політику знищення за національною ознакою, яка зараз набирає оберти все більше і більше.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Денис П'ятигорець з Denis Pyatigorets.
31 жовтня о 22:55 ·

Королева зашкварів
Три останні дні провів у відрядженнях і тому якось не часто заходив у ФБ. А тут погортав стрічку - і ОМГ, там досі коментують презентацію так званого «військового кабінету» Юлії Тимошенко.
Ну, я не очікував від цього заходу чогось нового. В нас вже був паралельний генштаб Семенченка, то чого б не бути ще й «кабінету Тимошенко». Тим більше, що для її військової доктрини «хай жоден танк не покине розташування частити і ворог здивується і віддасть Крим» складнощів з підбором «членів кабінету» не буде.
Але ж нє. Змогла команда білосердечних таки накосячити поповній.
Зашквар намба уан!
Спочатку політичний косяк - заява Тимошенко про те, що Україна має бути в НАТО, але перехід на стандарти НАТО української армії це помилка. Це не шлях до НАТО. Бо насправді Україну мали б прийняти в НАТО в обмін на відмову від ядерної зброї.
Тобто, ще раз!!!! Людина, яка завалила ПДЧ НАТО коли була прем'єркою, заявляє, що Україна має бути в НАТО (бо перед виборами це потрібно казати, щоб бути в тренді), проте для цього треба перекреслити вже нові домовленості з НАТО та відмовитись від розпочатого в співпраці з НАТО переходу на стандарти НАТО, що є однією з головних передумов для вступу України в НАТО.
Охрєнєть, правда?
А як же на думку Тимошенко Україна має потрапити до НАТО? Дуже просто - Україну б мали туди прийняти тоді, коли ми підписали Будапештський меморандум. ВСЕ! Тобто ще раз, передвиборчою стратегією Тимошенко щодо НАТО, є створення машини часу та повернення в 1994 рік, щоб нав'язати Кучмі, Єльцину, Мейджеру та Клінтону нові умови меморандуму.
Якщо ж серйозно, то «Перегляд стратегії, що узгоджена з нашими партнерами у рамках СОБ (Стратегічного оборонного бюлетеня) та РНП (річної національної програми), є фактичним визнанням планів згорнути процес вступу до Альянсу». А знаєте, хто ще хоче «згорнути процес вступу України до Альянсу» окрім Юлії Владіміровни?
Зашквар намба ту
От вже ці білосердечні айтішники.
Не встиг ще згаснути скандал з волинською «Батьківщиною», яка без дозволу використала образ Сергія Притули для своєї політичної реклами, як білосердечні знову взялися красти інтелектуальну власність. Так в мережі серед АТОшних та волонтерських спільнот почали обговорювати незаконне використання фотографії дівчат-військових з крайнього параду в презентації ЮВТ. Автор фото, яке було захищено копірайтом, ніякого дозволу на його використання не давав. Але фото все одно використали. Цікаво як виправдовуватимуться на цей раз? Хакери з Банкової взламали презентацію та залили туди піратські фото?
Зашквар намба срі
Це, звичайно, приголомшлива заява 57-ї бригади, яка була зроблена після появи в мережі селфача Юлії Владіміровни з бійцями 34-го батальйону.
Хто не в темі та в кого коротка пам'ять - нагадаю. В 2014 році під час своєї передвиборчої кампанії Юлія Владіміровна збирала гроші та добровольців у 6-ти тисячний Рух опору. Саме про 6000 розповідала ЮВТ в травні 2014 року. Потім вибори закінчилися провалом Владіміровни і про Рух опору забули. Бо в ньому виявилося зовсім не 6000 бійців, а лише 423 бійця. Потім він переформатувався в 34-й БТРО «Батьківщина», потім в 34-й мотопіхотний батальйон 57-ї мотопіхотної бригади.
Цілком зрозуміло, що зашквар із збиранням грошей на неіснуючий 6000-й бат, успішно забутий після програних виборів не міг не вдарити по іміджу ЮВТ. Тому білосердечні технологи вирішили зробити хорошу міну при поганій грі та зробити крок на випередження. «Кажете немає батальйону? А ось вам селфі з бійцями».
Аж раптом заговорила прес-служба 57-ї бригади:
«В зазначеному заході не приймали участь діючі військовослужбовці 34 омпб зокрема, ні 57 омпбр вцілому. На фото зображені люди, які наразі не мають жодного відношення до 57 окремої мотопіхотної бригади. Вони маніпулюють військовою формою одягу, знаками розрізнення та емблемою нібито 34 омпб, яка насправді виглядає інакше».
Ой…
Ну не щастить Юлії Владіміровнє з військовою тематикою! Ну що тут зробиш? А тут ще фоном до цих зашкварів почали додаватися нові. Вже на тему ціни на газ. Виявилося, що підняття ціни на газ власного видобутку до ринкової ціни було узгоджено з МВФ у відповідному меморандумі ще в 2008 році. І підписала цей меморандум прем'єр Тимошенко. А потім в мережу потрапила частина коаліційної угоди, яка була підписана 27 листопада 2014 року і там теж стоїть підпис Тимошенко. І там теж йдеться про «ринкове ціноутворення на газ та електроенергію для всіх споживачів». Але це вже зовсім інша історія
 показать весь комментарий
 
 
Брехня мінстецька від початку до кінця. Навіть коментувати нема чого
 показать весь комментарий
 
ксенофобська програма.не для українців
 показать весь комментарий
 
 
В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк.

Сказав реваншистський покруч і виродок...
 показать весь комментарий
 
 
Заметил такую закономерность =после 2004-го года приходит так называемое проевропейское правительство =гривна сразу рухнула в три раза , инфляция ,повышение тарифов ,после 2014 - го года то же самое .корупция как была так и осталась .
 показать весь комментарий
 
И .... о реванше. Он у власти уже пятый год. Рыги никуда не уходили. Их просто возглавил порошенко и кошелек ПР ахметов. Наслаждайтесь!
 показать весь комментарий
 
 
Сеня, вы с Петром уже наделали кучу работы. Вы наделали,а нам все это нюхать и разгребать? Хорошо вы устроились,засранцы.
 показать весь комментарий
 
 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА 2019 ГОД УНИЧТОЖИТЬ ПАРАШНУЮ ПЕДЕРАЦИЮ ХУЙЛОСТАН ПОД КОРЕНЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Ваше головна задача - не допустити суду над ублюдками за всі скоєні злочини. А то пересаджають або і розстріляють. У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3178
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
недай боже повернути прокремлядських запроданців у вигляді косатої потвори та її шобли до влади! більше Україна такого не переживе! томй мій голос однозначно за Петра Олексійовича
 показать весь комментарий
 
 
за петра


п.С. не ешь только много сои. разопрет, как диабетика
 показать весь комментарий
 
 
Не тринді. Тролі стеця на вибори не ходять. Бо стецькам пофіг Україна, Росія і взагалі політика. Стецькі в мережі совістю торгують.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Андрій Жагун
Чи працюють російські політтехнологи на штаб ВО «Батьківщина»? Тривалий час я був переконаний, що це неможливо. Так, реальні якісь консультації з Москвою. Так, якісь контакти з російськими дипломатами. Юлія Володимирівна має багатий досвід і першого, і другого. Але що от прямо, напряму російські фахівці в українських штабах - це здавалося чимось неймовірним. Зразу ж усі дізнаються!
Та те, що видається неймовірним мені, почасти не видається таким деяким моїм читачам. І от один з читачів не просто переконував мене, що російські політтехнологи в штабах «Батьківщини» таки працюють, а, ба більше, назвав імена та навіть пояснив, як роботу цілої бригади «гастролерів» вдається приховати від загалу. Справа у тому, що працюють ті політтехнологи під легендою «релігійних волонтерів». Слідкуйте за руками.
Ще в липні 2014 р. до України прибула група російських фахівців з проведення виборів: Ніна Клебанова, Сергій Лукін, Борис Коновалов, Анна Остапчук, Олександр Корольов, Олексій Шевченко та Роман Мартін. Майже зразу всі зазначені особи отримали посвідки на тимчасове проживання в Україні, причому клопотало за них Чернігівське Єпархіальне управління Православної церкви (йдеться про УПЦ-МП). Конкретно клопотання підписав секретар Чернігівського єпархіального управління протоієрей Федір Мандзюк. Офіційно всі перелічені особи мусили займатися релігійною, благодійною та просвітницькою діяльністю у православних громадах (УПЦ-МП) Чернігівської області.
При чому тут ВО «Батьківщина», і який стосунок має до неї Чернігівська єпархія? Справа в тому, що протоієрей Мандзюк давно пов'язаний з Валерієм Дубілем, народним депутатом від ВО «Батьківщина». Про Валерія Дубіля розділ «Персони» видання «Лівий берег» повідомляє таке: «Політичні опоненти звинувачують політика в тому, що той мав і наразі має зв'язки зі злочинним світом. У багатьох ЗМІ публікувалася інформація про те, що на початку 90-х Дубіль перебував в організованому злочинному угрупуванні, яке носило назву «Європейці». Вона контролювала скупівлю кольорових і чорних металів у Миколаївській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях. Одна з версій говорить про те, що Валерій Олександрович займався «розчисткою ринку від недоброзичливців та конкурентів»».
Існують також відомості, що на ґрунті прихильності до УПЦ-МП Валерій Дубіль підтримує дружні стосунки з відомим «опоблоківцем» Вадимом Новинським.
На сьогоднішній день всі згадані російські фахівці з піару та політтехнологій для перебування в Україні мають документи набагато серйозніші. Ніна Клебанова та Анна Остапчук оформили посвідки на постійне проживання в Україні. Посвідку на тимчасове проживання в Україні для здійснення волонтерської діяльності отримав Борис Коновалов - клопотала за нього ГО «Елеос-Україна» (скан дивися нижче). Роману Мартіну, Олексію Шевченку та Олександру Корольову тимчасову посвідку оформили за клопотанням ГО «Художня інвестиція». Всі згадані особи продовжують займатися «релігійною і просвітницькою роботою», але не в громадах УПЦ-МП на Чернігівщині, а у штабах ВО «Батьківщини» у Києві. Кажуть, навіть регулярно зустрічаються з САМОЮ!
Що вам сказати? Історія цікава. Якщо описані події справді мають місце - ними явно мусять уже займатися СБУ та ГПУ. Україна вже мала в історії кандидата в Президенти, в штабі якого сиділи російські політтехнологи, досвід Небесної сотні показує, закінчилося це дуже погано.
Проте наводить на роздуми одна деталь. Останнім часом Юлія Володимирівна почала видавати тези, з яких просто стирчать російські вушка. Перегляд умов співпраці з НАТО… Військовий кабінет для вироблення стратегії миру…
Перше враження було, що Юлія Володимирівна просто ляпнула, не подумавши. Але…
Чи не дотична до цих і багатьох інших фраз і заяв команда політтехнологів, що працює під церковним прикриттям?
Такі собі - із Росії в рясах.
 показать весь комментарий
 
 
Слухай, стецько. Якщо в тебе є щось на Юлю, то неси це Югіку в генпрокуратуру, тобі за це Лола заплатить щєдро, аби її усунули від виборів. А просто читати твою маячню і втрачати на це час - вибач. Навіть не читав.
 показать весь комментарий
 
Ну є альтернатива "лугандон в Україні" там з/п в лугандоні у бюджетників від 3 до 6 тис рублів, 1 руб це 41 укр коп., для особливо невдоволених злочинним режимом. З рашкою вже добрих відносин не буде бо вона увімкнула механізм знищення України (розпаду), хто думає наприклад джульета наведе мир з рф? а фіг там, то просто складова руйнації.
 показать весь комментарий
 
 
Элита, в переводе с греческого языка, означает лучшая часть общества.
В Украине, политической элиты, попросту нет.
Т.к. назвать наших скотов-политиканов, лучшими представителями украинского общества, язык не поворачивается.
 показать весь комментарий
 
 
І чого так виходить, що ніби вибираємо кращих із кращих, а через півроку виявляється, що вибрали скотов? Може, містер сміт, з вами не все добре? ви ж знову будете голосувати за того, хто більше гречки відсипле.
 показать весь комментарий
 
Почему думаете, что выбираем лучших из лучших?
Много кандидатов в депутаты, президенты, сделали для Украины и ее граждан что либо полезное и нужное?
Сомневаюсь.
Была ли у кого то из них, хоть какая то программа политического и экономического развития страны?
Не было.
Только пустой треп и такие же пустые обещания.
Так почему же лучшие из лучших?
Люди ведутся на популизм, нереальные обещания, продают голоса наконец.
 показать весь комментарий
 
А кого ж вибираємо- найгірших? просто критерії гарного у багатьох дивні. Чекають простих рішень в складній ситуації і чекають, що їм хтось щось дасть просто із любові до них таких хороших. Звідси "путєн ввєді" - чекали, що РФ спить і бачить якби всім донбасятам пенсії і зарплати підняти, звідси - "знижу ціну на газ в 3 рази". А якщо дивитися неупереджено за 4 останні роки для розвитку країни зроблено більше, ніж за попередні 20. Корупція нікуди не зникла, це правда. Це біда нашого кумовства, клановості: як "посадити 3 своїх друзів", якщо ці друзі раніше допомагали і рятували тебе? це процес на роки
 показать весь комментарий
 
Я не говорю, что идеальный кандидат, это тот, который снизит цену на коммуналку и повысит всем зарплаты.
У 2019 році наше головне завдання - не дати можливості реваншу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1880

Но если плевать на интересы людей и игнорировать их, то после выборов, можно будет задать себе вопрос: а где же мои избиратели?
Скандалы с квартирами в НГ, скандалы в САП, в ГП, в службе внешней разведки, выплата Ахметову за поставку в лугандон электроэнергии, спуск "на тормозах" уголовного дела против главы ГФС, регулярные пожары на военных складах...
А реакции нет.
Точнее она есть, но она, вызывает у людей только злобу и ненависть.
 показать весь комментарий
 
Выборы будут в 2019 году и ответ "подождите 10 лет и мы победим телефонное право, кумовство, клановость, коррупцию" людей не устроит.
 показать весь комментарий
 
Ого як бабахнуло тролів косатоі і клятих ригів 😂😂😂
Все буде так , як вирішить народ Украіни , а не проплачені рейтинги ваної !
 показать весь комментарий
 
 
З 15 % президентами не стають, а це стеля для деяких
 показать весь комментарий
 
Реванш в сожалению уже состоялся. Скажи спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, что оно пошло путем позорного Дрыща.
И где стена, ПОДОНОК???
 показать весь комментарий
 
 
Так ти, пєця, григоришин, ахметов, мертвечук, фірташ і є реванш кримінальної олігархії у владі, проти якої був Майдан
 показать весь комментарий
 
 
Шановні браття українці, якщо ми з вами спільними зусиллями не притягнемо до конкретної відповідальності всіх цих будкостроїв, кулявлобів, боксерів та всю іншу наволоч, яка видерлася у владу на крові українського народу і прикриваючись вишиванкою нищить цей самий народ разом з ворогом нашим - то грош нам ціна, нас знищуть як індіанців.
 показать весь комментарий
 
 
а їм насРАТЬ ( їхня думка) - вони разом..., і знають як розділяти та маніпулювати...
 показать весь комментарий
 
 
сеня - а слабо рассказать как вы - ты , вместе с фЕлоруком , бУрбуками , и Каспруком - САМИ !!!! , профукали "кресло"..., а пА-чему - а пАьтаму что только хлебать хотели ..., а умные "навар" имеют с ПРИБЫЛИ , а не с бюджета...
 показать весь комментарий
 
Правильно все говорить Кролик. Щоб вивести Україну із ж.пи, в яку наполегливо вели наші керманичі 25 років, потрібно проводити болісні і непопулярні реформи. А хохловаті і підхуйловникам хочеться нічого не робити і щоб все було. От знову виберуть месію - і він зробить щастя. Вата, хороше життя настає після упертої і якісної праці. От реформи і намагаються вас змусити працювати якісно, а не грабувати залишки України кожен на своєму місці в міру свого положення.
 показать весь комментарий
 
 
кролик такий самий злодій як і барига і гной і інші покидьки!
 показать весь комментарий
 
 
Верховна рада, как курятник, по принципу, клюнуть ближнего-обосрать нижнего... И больше ничего!!!!
 показать весь комментарий
 
«Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, ...»(с).
Кролику Сене ещё лучше - нацепил на уши лохам шнягу «куля в лоб», под эту лабуду наколошматил баблишка и сидит как «у Бога за пазухой». Сидел бы и дальше, не подавая «голос из руин», да не сидится - понимает ублюдок, что не всем так подфортило - большинство лохопедин пролетело мимо этой-самой «пазухи», а теперь у них на носу не самая сытная и тёплая зима. А тут ещё и Запад «дровишек подкинул, видать, слить решил - заставил цену на газ поднять, а за ним всё остальное не к добру растёт. Голод и холод - чрезвычайно убедительные агитаторы - их ни «куля в лоб», ни «армія, мова, віра» не берут. Подмёрзшие и подголодавшие лохмандеи - самый мстительный электорат, на очередную шнягу уже не поведётся - проголосует за злейших врагов.
«Поделом вору и мука»(с).
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх