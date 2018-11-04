 В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк. ВИДЕО

Об этом он заявил во время торжеств к 100-летию Буковинского народного вече в Черновцах 3 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.
Арсений Яценюк подчеркнул, что война не закончилась: "Враг ждет. А это он умеет делать. Он ждет, что опять украинская политическая элита рассорится. А мы были почти на грани этого. Мне не просто работать с Петром Порошенко. Но ради Украины мы нашли в себе силы перевернуть страницу борьбы за власть и бороться исключительно за государство".
Он отметил, что 2019 год будет непростой и экономически, и политически: "Даже среди наших западных партнеров не всегда можно услышать четкий голос поддержки Украины. Я не мог подумать, что мы дойдем до ситуации, когда Венгрия и Польша не всегда будут разделять позицию поддержки Украины. Понятно, что Россия своих планов не изменит".
"Поэтому в 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша. Спящий реванш уже есть, в том числе и в Черновцах, когда сместили законно избранного проевропейского мэра. В масштабах Украины они так же ожидают реванш пророссийских сил. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за свою страну, и мы победим. Мы это доказали и будем доказывать", - резюмировал Яценюк.
С 2014 года по сегодняшний день, ведете себя как типичные временщики, единственная цель которых - украсть как можно больше и сбежать.
Видимо придется за клоуна Зеленского, ну работа у человека такая...
А так, это банальная боязнь потери власти.
инфа оттуда - обладатели румыских пасортов гдето процЕнтов на 60 НЕрумыны.... то есть во
обще и совсем.... понимаешь да? зачем людям паспорта евросоюза? сами румыны сидят тихо
как мыши, они уже поняли что лучше тихо ездить на заработки по еропам чем получить у себя
дома очередное приднестровье или лугандонию..... так что не надо ЛЯ дядя, нэма дурных.......
Не трать деньги на борды.
Довгі роки українці ніяк не можуть згуртуватися і навести лад на своїй Богом даній землі. Дійшло до того, що вже сотнями тисяч тікаємо ми-українці зі своєї Батьківщини. Вважаю що проблема в тому, що ми-українці не маємо цінностей навколо яких треба об єднати свої зусилля, нам потрібен правильний вектор і дуже важливо його мати під час виборів, щоб знову не помилитись. Тому пропоную розповсюдити цей маніфест серед українців.
1. Голосуй за людину одної з тобою віри - християнина.
2. Голосуй за людину яка є українцем за національністю і родичі якого теж українці.
3. Уважно вивчай біографію кандидата - де родився, хрестився, хто батьки, які посади займав, в яких партіях був і хто його ділові та політичні партнери теперішні та в минулому.
4. Розберись кому належать засоби масової інформації і на чию користь вони піарять того чи іншого кандидата.
5. Не голосуй за іновірців і чужинців по духу навіть якщо вони мають популярні і відомі прізвища і є гарними артистами, боксерами або співаками.
Щоб потім не скиглити , що не має роботи, завеликі тарифи, руйнується медицина та освіта. У тих хто ці речі організовує все добре - і з освітою, і з медициною і з доходами - і весь цей бенкет за рахунок в тому числі і заробітчан, які їдуть закордон і потім пересилають сюди гроші щоб віднести цим упирям за комуналку, світло та газ.
Сеня - це ти потворо і є реванш, злигалися з пуйлом і знищуєте народ України, але якщо путін - то ворог явний, то ти скотина - ворон хитрий і підлий. який сховався за спинами українців і тягнеш у них з кишені останнє в той час як твій партнер - путлер вбиває українців. І ти тварюко за все відповіси.
31 жовтня о 22:55 ·
Королева зашкварів
Три останні дні провів у відрядженнях і тому якось не часто заходив у ФБ. А тут погортав стрічку - і ОМГ, там досі коментують презентацію так званого «військового кабінету» Юлії Тимошенко.
Ну, я не очікував від цього заходу чогось нового. В нас вже був паралельний генштаб Семенченка, то чого б не бути ще й «кабінету Тимошенко». Тим більше, що для її військової доктрини «хай жоден танк не покине розташування частити і ворог здивується і віддасть Крим» складнощів з підбором «членів кабінету» не буде.
Але ж нє. Змогла команда білосердечних таки накосячити поповній.
Зашквар намба уан!
Спочатку політичний косяк - заява Тимошенко про те, що Україна має бути в НАТО, але перехід на стандарти НАТО української армії це помилка. Це не шлях до НАТО. Бо насправді Україну мали б прийняти в НАТО в обмін на відмову від ядерної зброї.
Тобто, ще раз!!!! Людина, яка завалила ПДЧ НАТО коли була прем'єркою, заявляє, що Україна має бути в НАТО (бо перед виборами це потрібно казати, щоб бути в тренді), проте для цього треба перекреслити вже нові домовленості з НАТО та відмовитись від розпочатого в співпраці з НАТО переходу на стандарти НАТО, що є однією з головних передумов для вступу України в НАТО.
Охрєнєть, правда?
А як же на думку Тимошенко Україна має потрапити до НАТО? Дуже просто - Україну б мали туди прийняти тоді, коли ми підписали Будапештський меморандум. ВСЕ! Тобто ще раз, передвиборчою стратегією Тимошенко щодо НАТО, є створення машини часу та повернення в 1994 рік, щоб нав'язати Кучмі, Єльцину, Мейджеру та Клінтону нові умови меморандуму.
Якщо ж серйозно, то «Перегляд стратегії, що узгоджена з нашими партнерами у рамках СОБ (Стратегічного оборонного бюлетеня) та РНП (річної національної програми), є фактичним визнанням планів згорнути процес вступу до Альянсу». А знаєте, хто ще хоче «згорнути процес вступу України до Альянсу» окрім Юлії Владіміровни?
Зашквар намба ту
От вже ці білосердечні айтішники.
Не встиг ще згаснути скандал з волинською «Батьківщиною», яка без дозволу використала образ Сергія Притули для своєї політичної реклами, як білосердечні знову взялися красти інтелектуальну власність. Так в мережі серед АТОшних та волонтерських спільнот почали обговорювати незаконне використання фотографії дівчат-військових з крайнього параду в презентації ЮВТ. Автор фото, яке було захищено копірайтом, ніякого дозволу на його використання не давав. Але фото все одно використали. Цікаво як виправдовуватимуться на цей раз? Хакери з Банкової взламали презентацію та залили туди піратські фото?
Зашквар намба срі
Це, звичайно, приголомшлива заява 57-ї бригади, яка була зроблена після появи в мережі селфача Юлії Владіміровни з бійцями 34-го батальйону.
Хто не в темі та в кого коротка пам'ять - нагадаю. В 2014 році під час своєї передвиборчої кампанії Юлія Владіміровна збирала гроші та добровольців у 6-ти тисячний Рух опору. Саме про 6000 розповідала ЮВТ в травні 2014 року. Потім вибори закінчилися провалом Владіміровни і про Рух опору забули. Бо в ньому виявилося зовсім не 6000 бійців, а лише 423 бійця. Потім він переформатувався в 34-й БТРО «Батьківщина», потім в 34-й мотопіхотний батальйон 57-ї мотопіхотної бригади.
Цілком зрозуміло, що зашквар із збиранням грошей на неіснуючий 6000-й бат, успішно забутий після програних виборів не міг не вдарити по іміджу ЮВТ. Тому білосердечні технологи вирішили зробити хорошу міну при поганій грі та зробити крок на випередження. «Кажете немає батальйону? А ось вам селфі з бійцями».
Аж раптом заговорила прес-служба 57-ї бригади:
«В зазначеному заході не приймали участь діючі військовослужбовці 34 омпб зокрема, ні 57 омпбр вцілому. На фото зображені люди, які наразі не мають жодного відношення до 57 окремої мотопіхотної бригади. Вони маніпулюють військовою формою одягу, знаками розрізнення та емблемою нібито 34 омпб, яка насправді виглядає інакше».
Ой…
Ну не щастить Юлії Владіміровнє з військовою тематикою! Ну що тут зробиш? А тут ще фоном до цих зашкварів почали додаватися нові. Вже на тему ціни на газ. Виявилося, що підняття ціни на газ власного видобутку до ринкової ціни було узгоджено з МВФ у відповідному меморандумі ще в 2008 році. І підписала цей меморандум прем'єр Тимошенко. А потім в мережу потрапила частина коаліційної угоди, яка була підписана 27 листопада 2014 року і там теж стоїть підпис Тимошенко. І там теж йдеться про «ринкове ціноутворення на газ та електроенергію для всіх споживачів». Але це вже зовсім інша історія
Сказав реваншистський покруч і виродок...
п.С. не ешь только много сои. разопрет, как диабетика
Чи працюють російські політтехнологи на штаб ВО «Батьківщина»? Тривалий час я був переконаний, що це неможливо. Так, реальні якісь консультації з Москвою. Так, якісь контакти з російськими дипломатами. Юлія Володимирівна має багатий досвід і першого, і другого. Але що от прямо, напряму російські фахівці в українських штабах - це здавалося чимось неймовірним. Зразу ж усі дізнаються!
Та те, що видається неймовірним мені, почасти не видається таким деяким моїм читачам. І от один з читачів не просто переконував мене, що російські політтехнологи в штабах «Батьківщини» таки працюють, а, ба більше, назвав імена та навіть пояснив, як роботу цілої бригади «гастролерів» вдається приховати від загалу. Справа у тому, що працюють ті політтехнологи під легендою «релігійних волонтерів». Слідкуйте за руками.
Ще в липні 2014 р. до України прибула група російських фахівців з проведення виборів: Ніна Клебанова, Сергій Лукін, Борис Коновалов, Анна Остапчук, Олександр Корольов, Олексій Шевченко та Роман Мартін. Майже зразу всі зазначені особи отримали посвідки на тимчасове проживання в Україні, причому клопотало за них Чернігівське Єпархіальне управління Православної церкви (йдеться про УПЦ-МП). Конкретно клопотання підписав секретар Чернігівського єпархіального управління протоієрей Федір Мандзюк. Офіційно всі перелічені особи мусили займатися релігійною, благодійною та просвітницькою діяльністю у православних громадах (УПЦ-МП) Чернігівської області.
При чому тут ВО «Батьківщина», і який стосунок має до неї Чернігівська єпархія? Справа в тому, що протоієрей Мандзюк давно пов'язаний з Валерієм Дубілем, народним депутатом від ВО «Батьківщина». Про Валерія Дубіля розділ «Персони» видання «Лівий берег» повідомляє таке: «Політичні опоненти звинувачують політика в тому, що той мав і наразі має зв'язки зі злочинним світом. У багатьох ЗМІ публікувалася інформація про те, що на початку 90-х Дубіль перебував в організованому злочинному угрупуванні, яке носило назву «Європейці». Вона контролювала скупівлю кольорових і чорних металів у Миколаївській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях. Одна з версій говорить про те, що Валерій Олександрович займався «розчисткою ринку від недоброзичливців та конкурентів»».
Існують також відомості, що на ґрунті прихильності до УПЦ-МП Валерій Дубіль підтримує дружні стосунки з відомим «опоблоківцем» Вадимом Новинським.
На сьогоднішній день всі згадані російські фахівці з піару та політтехнологій для перебування в Україні мають документи набагато серйозніші. Ніна Клебанова та Анна Остапчук оформили посвідки на постійне проживання в Україні. Посвідку на тимчасове проживання в Україні для здійснення волонтерської діяльності отримав Борис Коновалов - клопотала за нього ГО «Елеос-Україна» (скан дивися нижче). Роману Мартіну, Олексію Шевченку та Олександру Корольову тимчасову посвідку оформили за клопотанням ГО «Художня інвестиція». Всі згадані особи продовжують займатися «релігійною і просвітницькою роботою», але не в громадах УПЦ-МП на Чернігівщині, а у штабах ВО «Батьківщини» у Києві. Кажуть, навіть регулярно зустрічаються з САМОЮ!
Що вам сказати? Історія цікава. Якщо описані події справді мають місце - ними явно мусять уже займатися СБУ та ГПУ. Україна вже мала в історії кандидата в Президенти, в штабі якого сиділи російські політтехнологи, досвід Небесної сотні показує, закінчилося це дуже погано.
Проте наводить на роздуми одна деталь. Останнім часом Юлія Володимирівна почала видавати тези, з яких просто стирчать російські вушка. Перегляд умов співпраці з НАТО… Військовий кабінет для вироблення стратегії миру…
Перше враження було, що Юлія Володимирівна просто ляпнула, не подумавши. Але…
Чи не дотична до цих і багатьох інших фраз і заяв команда політтехнологів, що працює під церковним прикриттям?
Такі собі - із Росії в рясах.
В Украине, политической элиты, попросту нет.
Т.к. назвать наших скотов-политиканов, лучшими представителями украинского общества, язык не поворачивается.
Много кандидатов в депутаты, президенты, сделали для Украины и ее граждан что либо полезное и нужное?
Сомневаюсь.
Была ли у кого то из них, хоть какая то программа политического и экономического развития страны?
Не было.
Только пустой треп и такие же пустые обещания.
Так почему же лучшие из лучших?
Люди ведутся на популизм, нереальные обещания, продают голоса наконец.
Но если плевать на интересы людей и игнорировать их, то после выборов, можно будет задать себе вопрос: а где же мои избиратели?
Скандалы с квартирами в НГ, скандалы в САП, в ГП, в службе внешней разведки, выплата Ахметову за поставку в лугандон электроэнергии, спуск "на тормозах" уголовного дела против главы ГФС, регулярные пожары на военных складах...
А реакции нет.
Точнее она есть, но она, вызывает у людей только злобу и ненависть.
Все буде так , як вирішить народ Украіни , а не проплачені рейтинги ваної !
И где стена, ПОДОНОК???
Кролику Сене ещё лучше - нацепил на уши лохам шнягу «куля в лоб», под эту лабуду наколошматил баблишка и сидит как «у Бога за пазухой». Сидел бы и дальше, не подавая «голос из руин», да не сидится - понимает ублюдок, что не всем так подфортило - большинство лохопедин пролетело мимо этой-самой «пазухи», а теперь у них на носу не самая сытная и тёплая зима. А тут ещё и Запад «дровишек подкинул, видать, слить решил - заставил цену на газ поднять, а за ним всё остальное не к добру растёт. Голод и холод - чрезвычайно убедительные агитаторы - их ни «куля в лоб», ни «армія, мова, віра» не берут. Подмёрзшие и подголодавшие лохмандеи - самый мстительный электорат, на очередную шнягу уже не поведётся - проголосует за злейших врагов.
«Поделом вору и мука»(с).