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 Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко. ВИДЕО

Боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений Воздушных сил ВС Украины проходили на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, "результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки".

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"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшего загрузки украинского ОПК", - отметил Муженко.

Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко 01

Напомним, в боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Источник: https://censor.net.ua/v3094986
 
   
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"боевое применение" на испытательном полигоне, понятно все
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по твоему боевые патроны это только те которые выстреливаются на войне.
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Понятно лишь то, что ты сидишь на чеченской бутылке, слопатоед...
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а между прочим, ЗРК С-300В1 это уже ПРО.. да, да... то самое ПРО, которого боятся кацапы..
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Тим більше, що це у Херсонській області Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко - Цензор.НЕТ 5677
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с300 это средний радиус действия с ограниченной площадью поражения. с 200 это суперсистема. Вот она действительно самая лучшая из всего перечня. Но слишком большая и дорогая в применении.
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да. но их применять не прийдется. русня при первом шухере свои ватопланы на тамань перегонит.
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Якщо встигне, бо все у кацапів йде до революції.
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на минуточку, "злочинна влада" щас модернизирует с-200, и в соответствии с Президентской програмой развития ПВО, модернизированные комплексы С-200, после госиспытаний, заступят на охрану воздушного простратнства Украины, от упоротых идиотов с Севера Зажопья.
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где попадание нафик этот чес ...может ракеты еще летят где то на орбите или в Польшу махнули ... для бабушек сгодится ...сколько стоит выстрел этих ракет в пустую для дворника таксиста хлебороба ...но не для министра Ревы ...у него зарплата позволяет
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Причем министр Рева к запускам этих ракет? Не хотите кормить свою Армию, будете кормить чужую.
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или будете кормить тетю гросю с ее винницкими поддаными и Реву будем кормить ...он что труженик ? слабинькие у вас достижения к выборам ...вона прийдет и всех порвет опыт с колонией есть будет еще война
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Кацопідр,яке тобі діло до наших витрат ? Все що придатне вбити кацапа повинно бути відновлене і поставлено на бойове чергування
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Крымчане уже кормят. Только потому что таких ракет не было.
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" Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде вимушений годувати чужу." Наполеон Бонапарт
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пока армию путина не кормим и врядли это произойдет а в эпоху машин Тесла толкать фразы Бонапарта про кормление армий ---ну для бабушек сойдет только ваш поезд 2019 в 54 не прокатит будет еще одна война ..на Винницу нападет вся Украина и сожжет ваш винницкий клан как и Донецк
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Кац,знаєш чому всіх ваших засланих казачків виявили і знищили в 2014 ? Вони не вміли вимовити слово "паляниця"
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"На Вінницю нападе уся Україна" Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко - Цензор.НЕТ 52 Схоже, що це не алкоголь, галюциногени... Лікуйся у психіатра.
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Крымчане уже кормят. Только потому что таких ракет не было.
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19 лет не запускали. Не было ни армии, ни ракет, ни С-300В1. Зато тебе хорошо было, только вот Крым просрали из-за таких дворников, таксистов и хлеборобов. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко - Цензор.НЕТ 121
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к стати на крысме перед склепостополем за альминским стояло два дивизиона с300.
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Стояли, але вони не застосовували їх. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко - Цензор.НЕТ 1582
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Я уж надеялся, что боевое применение - это по реальным целям, а не на полигоне. Ладно, будем надеяться на недалекое будущее.
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Ага, я тоже губу раскатал.
Оказывается этот д-л путает тренировочные стрельбы с боевым применением.
Зная кого Петя назначает - не удивляюсь.
Просто за страну обидно.
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Последние новости про Кузю. Плавдок ПД-50, похоже, поднять не удастся. Оба крана тоже все. Похерены безвозвратно. У Кузи небольшая дырочка в палубе 4х5 метров и ремонтировать Кузю негде. Док в 1979 году был построен в Швеции, вряд ли они новый будут строить для РФ сегодня.
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Кузя - герой! Вступил, получается, в неравный бой с судном из ЕС, причём превышающим его габариты - и вышел победителем! Не на того док напал!
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мало того пердящий кузьма еще и зашкварил в этом поединке зазевавшегося удмурта или коми каратая.
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Но перо в бочину таки получил от заморского супостата
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не в бочину а в табло ему скандинав зарядил. Но не это главное.

Дело в том, что этот смердящий мордовский корапь собрался выходить из дока по причине огромного желания выйти и напугать проклятый флот наты , который в это время проводил учения. Но у русни как обычно чтото пошло не так.
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Та шо ж не удастся... "Курск" подняли, поднимут и ПД. Не в эНтом сезоне, вероятно, бо погода нелётная уже. Полежит до следующего года, а там с помощью йё...ого дедушки и надувных матрасов всплывёт, Аднако...
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25 метров небольшая глубина. вполне возможно что мордва с помощью пердячих газов надует миллион воздушных шариков и поднимет док, который прийдется восстанавливать потом как минимум год(замена электрики и всех механизмов).
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Мудэнко совсем рехнулся. Боевые стрельбы по учебным целям? Вот ето перданул старик. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко - Цензор.НЕТ 5393
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВпервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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