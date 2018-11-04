 Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет уничтожил две цели, - Муженко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, "результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины. ФОТОрепортаж

"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшего загрузки украинского ОПК", - отметил Муженко.

Напомним, в боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.