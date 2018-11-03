 В 2019 году МВД запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом 3 ноября сообщил министр внутренних дел во время рабочей поездки на Буковину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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"Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают хребет нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития", - обратился к работникам Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арсен Аваков.

По его словам, с начала 2019 года будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения.

"Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С первого января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит девять тысяч гривен, для полицейского - 9200", - отметил министр внутренних дел.

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Он сказал, что с первого января также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья.

"Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также, при наличии у вас семьи и детей, компенсация будет увеличиваться", - добавил глава МВД.

В районном центре компенсация за наем составит от 1900 до 2,9 тыс. грн. В областном центре - от 2900 до 4,3 тыс. грн.

"Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду: начиная со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему будет платить государство. В промежутке от двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем - 30%, и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем", - сообщил Арсен Аваков.

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Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.

"Когда мы примем решение в правительстве, каждому из вас придут разъяснительные письма по всем доступным социальным услугам. Это тот базис, которым я хочу вас мотивировать", - добавил министр внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что социальные гарантии работников - важнейший вопрос на пути развития ведомства.

"Раньше мы были государственным вооруженным органом, а теперь - сервисная служба. За три года существования Национальной полиции около 20 тысяч граждан пришли служить к нам. Из 140 тысяч штатных должностей 20 тысяч - молодежь, которая восприняла нашу реформу. Мы должны обеспечить их на должном уровне", - добавил он.

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Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин поблагодарил министра внутренних дел за важные шаги на пути развития службы. "У нас есть новая техника и повышенные рабочие оклады, а также новые социальные стандарты спасателей. Впереди еще много работы, но мы на правильном пути", - сказал он.

В ходе мероприятия министр внутренних дел также отметил 10 полицейских и 10 спасателей Буковины ведомственными наградами МВД.









