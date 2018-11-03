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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (15681) соглашение (1059) Турция (2018) Эрдоган (412)

 Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, - Порошенко. ВИДЕО

Украина подписала межправительственное соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере развития.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава украинского государства Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган

"Рад, что взаимодействие с Турецким агентством сотрудничества и координации (ТИКА) получило новые правовые рамки. Мы подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития. Хорошо, если это сотрудничество, в частности инфраструктурного развития, будет касаться и украинского Донбасса", - отметил он.

Помимо этого, Порошенко и Эрдоган подписали совместное заявление по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня, который состоялся накануне брифинга.

Также был подписан меморандум о договоренностях между государственным концерном "Укроборонпром" и правлением военно-промышленного комплекса Турции.

Также читайте: "Мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - Эрдоган

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: https://censor.net.ua/v3094977
 
   
 Топ комментарии
 
Очередная филькина грамота, подписанная Петей.
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Формулювання просто клас! Незрозуміло що, але підписали.
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ирония в том
что лоснящиеся рыла тех, кто 20+ лет
паразитировали
на "бесплатных ресурсах и гипадрилах"
учат гипадрилов
жить в условиях "рыночных цен"
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Скажи кто твой собутьільник и я скажу кто тьі.
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Что характерно автор - женщина...
После бутылки водки...
А книжка с картинками?
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это ты местному хасану расскажи, который с таким остервением тебе лайкает Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1526
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Формулювання просто клас! Незрозуміло що, але підписали.
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Где бы область развития увидеть, где будет покращення сотрудничества?
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Обожаю это чиновьичье бла бла бла.
Если задуматься - подписали с большим пафосом туалетную бумагу.
Ну как мы с Будапешским. Только там нас ещё и поимели по полной.
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Очередная филькина грамота, подписанная Петей.
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очередной кацапский пердак воспламенился от "филькиной грамоты".
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До утра будуть взрываться и вонять кацапские п**** ки 😂😂😂
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Все кто Пьотра Алексеича - те кацапы адназначна Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3599 Ну в крайнем случае уругвайцы Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6855
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Андрій Дзиндзя
4 год ·
Памятаєте Юліного воїна з неіснуючого бату Батіківщина? Ви будете здивовані, а може і ні, але він працював на проросійські організації за часів Яника http://kremlinstrategy.ru/?p=750 Зовуть цього недоробка, Павло Патерецький, фейковий кізяцький генерал!
Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7297
Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 76 Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7214Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2855Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4908
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Огент крімля, розхитувач лодки, і взагалі колись щось про юльку сказав нейтральне. Стецьки, такі стецьки...
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ирония в том
что лоснящиеся рыла тех, кто 20+ лет
паразитировали
на "бесплатных ресурсах и гипадрилах"
учат гипадрилов
жить в условиях "рыночных цен"
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У меня потерялся раб. Нашедшего просьба вернуть. Фото раба прилагаю

Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5281
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видел ее вчера на огороде вечером, морковные грядки обнюхивала, видно не все убрал...
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Иди собирай моркву, бездельник! Сгниет же. Ноябрь на дворе
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На Гига схоже, але сандаліки, здається, завеликі. Берем.
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Скажите, а у Бальцеровича тоже был рыжий попутчик революции?
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"Пострадать от санкций, будь они в черном списке, могли бы Метинвест Ахметова и Новинского, а также АрселорМиттал Кривой Рог Лакшми Миттала. Однако эти компании, реально поставляющие в РФ товары на сотни миллионов долларов, в санкционный список по какой-то причине не внесли".
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Идея для старт-апа: закон, который позволяет торговать электроникой только Игорю Кононенко и двум его лысым двойникам.
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Таку зустріч сміливо можна прирівняти по важливості до перерізання стрічки в бік траси Васюки -Кобеляки.
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Не перерезанию, а розговору о возможном переризании!
Чувствуете разницу?
В первом случае польза для продавца ленточки и ножниц.
В этом случае - Пшик!
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Нє, не відчуваю. І вам треба кудись звернутись. До супрун і телемедицини.
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Мы подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития

хорошее такое соглашение и главное в конкретной такой области
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То, что гибридный балабол подписывает мало кого интересует. Он ездил типа что то порешать. Порешал видимо для Рошена. Остальное набор слов т бумаги....
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-- наскоко я помню -- Турция первой безвиз Украине дала!
...когда ещё все были братья и сёстры...*)
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не неси ерунды, а то опять как с frau лоханешься первым было соглашение о безвизе в рамках СНГ, с Польшей долго не было виз в 90е, а с турками уже были
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С турками были визы но это типа курортный сбор был визу давали в аэропорту по прилёту!
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виза по прилету - это не безвиз, с Польшей вообще ваучеры были, купил за 10 баксов ваучер и поехал на поезде
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Ачем Польский ваучер от Туретской визы отличался? Помоему с туками вобще проблем не было при получении визы!
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польский ваучер покупался в любом турагенстве, а виза это все ж виза, ставится в паспорт и все такое
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В січні 2017 Луценко помпезно повідомив про затримання на хабарі в $15000 львівського митника Борисова (на фото).

Нещодавно суд виправдав митника. Колеги Борисова відмовились від своїх показів про збір з них данини. Плюс прокурори недбало зібрали докази.
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Такого не може бути. Наші суди понад справедливістю і взагалі попереду реформ. Банформування таке.
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Беркутівець Руслан Марчук в суді по розгону Майдану 30 листопада.

У "Беркуті" - командир 3-го взводу 1-ї роти.

Зараз у поліції - командир 3-го взводу 1-ї роти полку особливого призначення.

А так-то "Беркут" розформували, ага. https://bit.ly/2yMyvSK
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будешь за куртками шкиряными мотаться?
для тебя ж "заработает" Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7493
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Якби Порошенко був по справжньому моральною людиною, він би пожалів країну, та не висувався б на другий термін, - Сергій Гайдай.
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Так ваши ж утверждают, что у него нулевой рейтинг. Чего боитесь?
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Ага щасс.
Если оно слетит с поста или не договорится, то ему и его диткам столько уголовки светит!
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Дожили. Начальник цеха с копеечной зарплатой отвечает на вверенном объекте за все.
Президент с баснословными доходами не отвечает ни за что.
Зачем он нужен? Ленточки перерезать?
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Посольство у Стамбулі було відкрито одним з перших як дипломатичне представництво УНР. Дуже важливо, що в Османській імперії тоді були абсолютно тверді позиції щодо визнання УНР. Османська імперія визнала нас однією із перших !!
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Второе лицо в главной военной прокуратуре Украины, первый зам Матиоса имеет родственника, который возглавляет военный трибунал в т.н. ДНР. Ноль реакции от Порошенко. Как, кстати, и на скандал с Семочко. Ага, расскажите еще что-то о реванше.
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Это отвод на Новомичурнинск от САЦ в принципе приятно но не критично. Там 2 трубы отвода. Так что мокша даже не помёрзнет!
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Маловато будет, так это само собой, по умолчанию.
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Ни о чем. Пэтины гастроли прошли впустую.
Люди и сами завезут все что надо без тебя из Турции . Главное сделай нормальные условия для растаможивание прозрачного грузов. А то гройсман носится в Одессу регулярно таможенное решалово улаживать. А казна пустая.
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Совершенно верно. А безвизовый режим с ЕС и еще десятками стран, поставки летального оружия, Соглашение об ассоциации, автокефалия, современная армия - это все с неба упало. Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6115
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Не все упало--ціни на газ,продукти,проїзд, таки виросли.
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Цены росли и будут расти, потому что в рыночной экономике существует инфляция. В каких-то странах цены растут быстрее, в каких-то медленнее, но растут везде. Не росли только в СССР, где существовало административное регулирование цен. Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7239
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Та вам скільки не заплати--у вас усе збитки. Якби й по 50грн. куб газу платили--знайшлося б 100 причин вимагати підвищення ціни.Іканоміка базарника тому що.
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а можно спросить? а где существует рынок газа что на на нем поднялась цена? спасибо
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Эрдоган конечно уважаемый Президент .Не ложится , как подстилка, ни под Запад ,ни под Восток ,ни под Север ,ни под Юг
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Стесняюсь спросить - а что конкретно в Украине развивается ???
Кризис власти - да , растёт .
Недоверие ко всем институтам власти - да , огромными темпами .
Но всё это из области неосязаемой , эфемерной .
А вот что растёт и развивается из того , что можно пощупать руками ?
А я вам отвечу - доходы Пети , Ахметки и особ к ним приближённых .
Так что оно там подписало ???
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Всё что ты перечислил только в твоих влажных мечтах. В Украине ВВП ратет Факт? Факт. Ну и так далее лень перечислять! Это в твоей голове только зубожиння! Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7253
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Та ты шо ???
Вижу , цена на газ для меня растёт , это факт .
А что там у ВВП растёт , я не вижу - микроскопа нет , а на себе я этого НИКАК не ощущаю !
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А я представ себе что цена на газ растет не ощущаю. Раньше платил 70 грн в месяц сейчас буду платить 90 грн. Подумаешь вырос на бутылку пива. Иди работай!
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Да ты бомжара!
Да ещё и тупая.
Теперь понял где вас Петя набирает!
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Сам ты бомж. И каким боком тебе подорожание газа? Если ты ягелем и медвежьими фекалиями топишь!
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И чего Порохоботам что то доказывать?
У них ВВП растёт, валюта стабильная, преступность падает.
Да и эта бомжара всего 10 кубов в месяц использует и отоплением с светом видно не пользуется.
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Чудова новина. Не зрозуміло лише, чому в деяких дописувачів це викликає негативні емоції?..😋😋😋
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Да всё просто! Это среди врагов Украины эти новости вызывают негатив!
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Да всё потому же .
Петина банда забирает у народа реальные богатства - заводы , деньги , земли , будущее народа , а взамен дает вещи совершенно эфемерные и никому по-большому счёту не нужные - ассоциации , томосы , кефалии и прочую херню .
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Заводы и земля народу никогда не принадлежали! А будущее это вобще расплывчатое понятие. Я на такую хрень даже при совке не велся!
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Понял - всё всегда принадлежало Петруччо и его гопе .
Ну так если всё ему принадлежит , что же он никак не нажрётся , сука маланская ???
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Как меня уже задолбали идиоты вроде тебя
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
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Себе посочувствуй . Или у вас и вам подобных цены не растут ?
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И напишите ка мне по пунктам какую практическую пользу это принесёт народу Украины?
Если не напишите хотя бы 3 то вы тупой балабол!
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Читайте между строк.С турецкими строительными компаниями договорились о грандиозной застройке Рыбальского острова в Киеве( вотчина Порошенко) .Ничего личного ....
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Как Сакаашвили отдал застраивать Батуми так тут он молодец как Порох отдал Киев так негодяй! Мне вобще интересно наблюдать за этими шизофрениками! Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2915
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Не нужно путать нос с пальцем.Инвестиции в Грузии -это реформы,в Украине -легализация наворованного.
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Ну да. Я так и понял. Если стройка в грузии это хорошо если в Украине плохо. Как бы не перепутать?! Україна й Туреччина підписали угоду про співпрацю в сфері розвитку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2008
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Пєтья, йоперний ти танцор, де така область знаходиться ? Нормальні лідєри спочатку підписують соглашенія в області улудшенія, потім расшіренія, потім оптімізації, а вже поооотім отої муйні шо бутусов написав....
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министру Реве дадут еще какую -нибудь премию .ну под Новый Год хотя б ....мы же не бедная страна ? а в 2009 году помню один (одна) премьер -министр в связи с экономическим кризисом в Мире отменила все премии и надбавки чинушам ...или не было такого ???
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бумажка, чтобы не с пустыми руками выпроводить. Развитие или оно есть, или его нет, даже если подписано 100 бумажек о развитии.
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
,
И Десятый раз в ПУСТУЮ,
,
.
Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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