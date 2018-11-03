 Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава украинского государства Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Рад, что взаимодействие с Турецким агентством сотрудничества и координации (ТИКА) получило новые правовые рамки. Мы подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития. Хорошо, если это сотрудничество, в частности инфраструктурного развития, будет касаться и украинского Донбасса", - отметил он.
Помимо этого, Порошенко и Эрдоган подписали совместное заявление по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня, который состоялся накануне брифинга.
Также был подписан меморандум о договоренностях между государственным концерном "Укроборонпром" и правлением военно-промышленного комплекса Турции.
Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После бутылки водки...
А книжка с картинками?
Читай.
Если задуматься - подписали с большим пафосом туалетную бумагу.
Ну как мы с Будапешским. Только там нас ещё и поимели по полной.
4 год ·
Памятаєте Юліного воїна з неіснуючого бату Батіківщина? Ви будете здивовані, а може і ні, але він працював на проросійські організації за часів Яника http://kremlinstrategy.ru/?p=750 Зовуть цього недоробка, Павло Патерецький, фейковий кізяцький генерал!
что лоснящиеся рыла тех, кто 20+ лет
паразитировали
на "бесплатных ресурсах и гипадрилах"
учат гипадрилов
жить в условиях "рыночных цен"
🤑
Чувствуете разницу?
В первом случае польза для продавца ленточки и ножниц.
В этом случае - Пшик!
хорошее такое соглашение и главное в конкретной такой области
...когда ещё все были братья и сёстры...*)
Нещодавно суд виправдав митника. Колеги Борисова відмовились від своїх показів про збір з них данини. Плюс прокурори недбало зібрали докази.
У "Беркуті" - командир 3-го взводу 1-ї роти.
Зараз у поліції - командир 3-го взводу 1-ї роти полку особливого призначення.
А так-то "Беркут" розформували, ага. https://bit.ly/2yMyvSK
для тебя ж "заработает"
Если оно слетит с поста или не договорится, то ему и его диткам столько уголовки светит!
Президент с баснословными доходами не отвечает ни за что.
Зачем он нужен? Ленточки перерезать?
😺
Люди и сами завезут все что надо без тебя из Турции . Главное сделай нормальные условия для растаможивание прозрачного грузов. А то гройсман носится в Одессу регулярно таможенное решалово улаживать. А казна пустая.
Кризис власти - да , растёт .
Недоверие ко всем институтам власти - да , огромными темпами .
Но всё это из области неосязаемой , эфемерной .
А вот что растёт и развивается из того , что можно пощупать руками ?
А я вам отвечу - доходы Пети , Ахметки и особ к ним приближённых .
Так что оно там подписало ???
Вижу , цена на газ для меня растёт , это факт .
А что там у ВВП растёт , я не вижу - микроскопа нет , а на себе я этого НИКАК не ощущаю !
Да ещё и тупая.
Теперь понял где вас Петя набирает!
У них ВВП растёт, валюта стабильная, преступность падает.
Да и эта бомжара всего 10 кубов в месяц использует и отоплением с светом видно не пользуется.
Петина банда забирает у народа реальные богатства - заводы , деньги , земли , будущее народа , а взамен дает вещи совершенно эфемерные и никому по-большому счёту не нужные - ассоциации , томосы , кефалии и прочую херню .
Ну так если всё ему принадлежит , что же он никак не нажрётся , сука маланская ???
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Если не напишите хотя бы 3 то вы тупой балабол!
В крымском санатории на глазах у детей убили 20 кошек
,
И Десятый раз в ПУСТУЮ,
,
.
Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
https://uploads.disquscdn.com/images/dbb2dced706a5a64a98039b916bd8d9e18daba895a5dcd589449422351fda008.jpg