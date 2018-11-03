 Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Почти 15 минут нездорового смеха (для ценителей) https://t.co/wJIpGX4jHg #кандидатыпидоры #Козицын #Пушилин— Necro Mancer (@666_mancer) 3 ноября 2018 г.
"Краткое содержание: 1й казак: Пушилин себя давно дискредитировал, остальных нельзя подпускать к власти; 2й казак: все кандидаты - говно; 3й казак: все кандидаты - говно; 4й казак: все говно, давайте голосовать за Храменкова; ... Козицын: я вижу, все согласны, выбираем Пушилина", - написано в коментарии к ролику.
Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.
Это пока просто просьба!
А цей американець має інше враження про Україну. https://www.youtube.com/watch?v=yHg6CxwA_Ck&feature=player_embedded
Вересень 27, 2018
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Дитяча письменниця Лариса Ніцой пропонує доповнити закон про освіту правкою, яка б захистила "бійців АТО та всіх героїв, що полягли за Україну, та їхніх дітей від впливу негідних учителів".
"Знаючи про величезну проблему в школах з учителями-"сепарами", їхньою зневагою до наших бійців та обурення цими фактами батьків, я неодноразово виступала на нараді в міністерстві," - написала вона на сторінці у Facebook.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
А у самого очко жим-жим.
Сектор Газа - "Страх"
Сколько чванства и пафоса...а на деле - шобла брехливых ворюг, алкашей и ублюдков.
Єту зраду надо цитировать по всем СМИ)
В мемориз, однозначно!
Казаки - это те, кто имеет свою голову на плечах,
а не ждёт указки из кремля.,
Когда указку всунут в одно место так что вылезет через рот - дёргаться будт поздно.
Настоящие казаки давно оторвали бы путину голову и скормили собакам.