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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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Все про:выборы (20588) казаки (166) НАТО (6077) оккупация (6666) Пушилин (35)

 Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах. ВИДЕО

Так называемые казаки "Всевиликого войска Донского" собрались, чтобы определиться, кого они поддержат на незаконных выборах в "ДНР". Сначала они выступили с критикой нынешнего главаря донецких террористов Дениса Пушилина, а потом все дружно поддержали его кандидатуру.

Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Краткое содержание: 1й казак: Пушилин себя давно дискредитировал, остальных нельзя подпускать к власти; 2й казак: все кандидаты - говно; 3й казак: все кандидаты - говно; 4й казак: все говно, давайте голосовать за Храменкова; ... Козицын: я вижу, все согласны, выбираем Пушилина", - написано в коментарии к ролику.

Смотрите также: "Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.

Источник: https://censor.net.ua/v3094945
 
 
 Топ комментарии
 
Голосуем за Пушилина и все станет на свои места: кАзаки - раком, бОраны - в стойло
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Честно слово, я даже и не знаю, а стоит ли возвращать этих ипанатов в состав цивилизованной Украины?
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Голосуем за Пушилина и все станет на свои места: кАзаки - раком, бОраны - в стойло
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Честно слово, я даже и не знаю, а стоит ли возвращать этих ипанатов в состав цивилизованной Украины?
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этих в землю, возвращаем мы мирняк незамазавшийся в преступлениях протиив страны.
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Если так, то это процентов восемьдесят нужно закопать!
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Если не убегут то да. И не 80 а процентов 30 точно.
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там ж не звЭри.. перед возвращением озвучим что распятия казачков в трусиках и барышень - до эпилепсии - в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке: наши посмеяться, а даунбасяты - обосруться и сбегут в рашку.
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Тьі с дуба упал? Єти кизяки никогда не жили в Украине, они с Ростова Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах - Цензор.НЕТ 2515
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когда-то это была Украина. И как видим 90 лет оккупации сделали свое дело. Время играет против нас.
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Не жили, але збираються голосувати.
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да нет это наши донецкие, левый берег кальмиуса в районе донецка, называют "донская сторона" . там казачество у них.
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ряженые то донские вот и их туда на берега Дона надо гнать
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А кто собирался кизяков возвращать в Украину? Возвращать свою землю ето не значит возвращать боевиков и террористов.
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а разве нормальный человек на даунбасе в 2014, получая зарплату 8000 грн. мог кричать - хуйло введи вайска, ? нормальный человек посмотрел на Приднестровье, Абхазию и прочие клоповники и сделал выводы.
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Вы не сможете,даже если захотите.Когда земля Донбасса будет возвращаться в цивилизованную Украину эти клоуны побегут к границе с рашкой и я очень надеюсь,что там их встретят заградотряды с пулемётами.
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Слышь, Рул, удали сам свой коммент!
Это пока просто просьба!
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Смешного здесь нет ничего. Баранов дурят. В Украине так же. Только с прозападным уклоном )) На деле - ни там ,ни здесь порядка нет. А лишь способ воровать и жить как паразиты.
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в Украине в отличие от твоей тюряги есть выборы и свободные СМИ
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Все сми - олигархические.Все выборы под ахиндовским. Ты с головой дружишь ? Орло - гавно. Украина не лучше.
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Потому,что борюсь за демократию Запада. И обличаю лживый олигархический постсовок.
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Зразу видно, що ти вчора бояришника перепив, а сьогодні нема чим похмелитись.
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Ну не може людина на тверезу голову порівнювати всю Україну з ордло?
А цей американець має інше враження про Україну. https://www.youtube.com/watch?v=yHg6CxwA_Ck&feature=player_embedded
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а там один с правой стороны с перебинтованнои головои? то это наверно с колчаковских фронтов ещё.
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То его кагда тянули из пихвы уронили башкой на грязный пол
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Когда дагестанцы его трахали он головой в стенку упирался
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То він щойно прооперований доктором Преображенським: у них так вирішують демографічну проблему і одночасно борються з бродячими собаками.
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Это просто пи...ц. Какие упоротые идиоты там живут Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах - Цензор.НЕТ 8352
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поверь, честно, иногда читая тут коменты встречается им подобные и здесь, правда они пишут что не они якобы не с той кодлы, но не верится что они не братья.
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Кільце яке "сжимается" латиною буде-АНУС.
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поздно,считаите Украина в принцыпе уже в НАТО, а это после последних ваших поступков стала очень коварным хищником, так что, если не считать Норге (хотя тоже не факт) то остольные страны граничущие с рашкои точно хочет ваш рюске мир раздалбосить - так что уже голосуи или нет, конец вам один - всё.
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У тебя там кольцо сжимается,а ты тесты проводишь😂🌷
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Ніцой пропонує звільнити всіх проросійських вчителів
Вересень 27, 2018
3963


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Дитяча письменниця Лариса Ніцой пропонує доповнити закон про освіту правкою, яка б захистила "бійців АТО та всіх героїв, що полягли за Україну, та їхніх дітей від впливу негідних учителів".
"Знаючи про величезну проблему в школах з учителями-"сепарами", їхньою зневагою до наших бійців та обурення цими фактами батьків, я неодноразово виступала на нараді в міністерстві," - написала вона на сторінці у Facebook.
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не только увольнять ,но и реально сажать скотов
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Не уявляю, як це зробити технічно, вчителі що, з триколорами ходять по школі?
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Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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та судя по обилию бирюлек - атаман-генералиссимусъ-задунайский
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Цей кізяк- сировину для якутського скульптора. Кільце НАТО стискається, слов'янський світ у небезпеці. Голосуємо за Пушиліна - і все стане на свої місця, - козаки "ДНР" вибирають, кого підтримати на псевдовиборах - Цензор.НЕТ 6634
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Данєцкая гопота записалась в кАзАчкі. Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах - Цензор.НЕТ 8415
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В этих ушлепков и пути другого нет по законам Украины им светит пожизненно так что будут тявкать пока Хуйла вперед ногами не вынесут... Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах - Цензор.НЕТ 7105
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Сжимается кольцо НАТО, сжимаются булки хуйлостанцев и подхуйловников
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Цитата : ... казаки "Всевеликого войска Донского"

Сколько чванства и пафоса...а на деле - шобла брехливых ворюг, алкашей и ублюдков.
Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах - Цензор.НЕТ 3662
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Ух какая красота )))) И смелость . И ведь эти не боится в таком виде на улицу показаться . Ведь можно же попасть под горячую руку какого бы очень активного собирателя цветных металлов . И все , прощай килограммы заслуг .
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На заднем плане кізяк с медалькою мать -героиня часом не тот шо чечены ему паутину погоняли
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и велосипедах...но с нагайками (собак отгонять)
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Що це вайска,НАТО просило передать шо они очень напугались😂
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Кольцо таки сжимается и не только НАТО. Абзац вам скоро , уроды.
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19 век .просто дегенераты какие то шото решают .ну а с другой стороны ,не этого ли они хотели .раз хотят жить в СеРаСере пускай там и живут
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Пусть живут с сесере, только за территорией границ Украины и за высоким забором, которым надо оградиться от дебилов
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сужается пизда. извините. а очко разширяется. готовтесь кацапы.
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Пишет нам московский неонацист проханов.
Єту зраду надо цитировать по всем СМИ) Кільце НАТО стискається, слов'янський світ у небезпеці. Голосуємо за Пушиліна - і все стане на свої місця, - козаки "ДНР" вибирають, кого підтримати на псевдовиборах - Цензор.НЕТ 2918 Кільце НАТО стискається, слов'янський світ у небезпеці. Голосуємо за Пушиліна - і все стане на свої місця, - козаки "ДНР" вибирають, кого підтримати на псевдовиборах - Цензор.НЕТ 357
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Как он прав, правда варежку уже и на средиземное море раскрыл-убогий раб
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Я немножко запутался смотря на погоны этого ,,орла,, . 2 звезды - прапорщик , 3 - старший прапорщик . А это что такое ? Очень старшой прапор ?
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Чем они недовольны?! Все пальмовые леса для них повырубали
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Россия, как не крути обладает колоссальными природными рессурсами и ископаемыми. Люди там должны жить не хуже, чем в Швейцарии. Но ведь что-то не дает. Что интересно, давайте вместе подумаем. Не царь же с прожорливой свитой и прихвостнями? Он же не такой!
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Очко сжимается- выборочный лозунг кизяков
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Сборище параноиков. И ведь главное, все понимают, кого Кремль поставит, за того все и "проголосуют" с явкой 120%. И не стыдно тратить время на подобные сборища? Ведь взрослые же люди. Цирк..
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"Краткое содержание: 1й казак: Пушилин себя давно дискредитировал, остальных нельзя подпускать к власти; 2й казак: все кандидаты - говно; 3й казак: все кандидаты - говно; 4й казак: все говно, давайте голосовать.."(с) Кільце НАТО стискається, слов'янський світ у небезпеці. Голосуємо за Пушиліна - і все стане на свої місця, - козаки "ДНР" вибирають, кого підтримати на псевдовиборах - Цензор.НЕТ 1387
В мемориз, однозначно! Кільце НАТО стискається, слов'янський світ у небезпеці. Голосуємо за Пушиліна - і все стане на свої місця, - козаки "ДНР" вибирають, кого підтримати на псевдовиборах - Цензор.НЕТ 1640
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Казаки думают, что воюют с НАТО, а на самом деле путин имеет их как хочет.
Казаки - это те, кто имеет свою голову на плечах,
а не ждёт указки из кремля.,
Когда указку всунут в одно место так что вылезет через рот - дёргаться будт поздно.
Настоящие казаки давно оторвали бы путину голову и скормили собакам.
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Цензор.НЕТВидеоКурьезыКольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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