 Кольцо НАТО сжимается, славянский мир в опасности. Голосуем за Пушилина и все станет на свои места, - казаки "ДНР" выбирают, кого поддержать на псевдовыборах. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Краткое содержание: 1й казак: Пушилин себя давно дискредитировал, остальных нельзя подпускать к власти; 2й казак: все кандидаты - говно; 3й казак: все кандидаты - говно; 4й казак: все говно, давайте голосовать за Храменкова; ... Козицын: я вижу, все согласны, выбираем Пушилина", - написано в коментарии к ролику.

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Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.