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Все про:Порошенко (15681) Турция (2018)

 Порошенко прибыл с официальным визитом в Турцию. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко начал двухдневный официальный визит в Турцию.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи", - написал президент.

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Во время общения с присутствующими глава Украинского государства подчеркнул, что в настоящее время отношения между Украиной и Турцией являются дружественными, партнерскими и стратегическими.

Порошенко также поблагодарил Турцию за абсолютно твердую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Нам приятны заверения, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что имеет честь начать официальный визит в Турецкую Республику с этого символического места, где 100 лет назад было открыто посольство УНР.

"Очень важно, что посольство в Стамбуле было открыто одним из первых дипломатических представительств Украинской Народной Республики. Очень важно, что у Османской империи тогда была абсолютно твердая позиция по признанию УНР, империя признала ее одной из первых", - сказал Порошенко во время торжественной церемонии открытия мемориальной доски.

Президент также поблагодарил украинское посольство и консульство, которые провели большую исследовательскую работу, и турецких партнеров, которые помогали в открытии этой доски, а также испанским партнерам, в сотрудничестве с которыми были получены все необходимые разрешения.

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9 февраля 1918 года Османская империя подписала Брестский мир, признавая Украинскую Народную Республику как независимое и суверенное государство. Этот договор был ратифицирован 22 августа 1918. Украинское государство и Османская империя на взаимной основе открыли дипломатические миссии.

Источник: https://censor.net.ua/v3094933
 
 
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Жирная свинья обосралась? Это хорошо, дайте две свиньи!
Президент на внешних делах - крут. Если никто не спросит - откуда столько бабла нагреб. Ах да, оН же на ПВО отдавал ага. Как и Ахметка?
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Жирная свинья = черчилль. типо канцлеришка, или чем там было это ничтожество?
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Это прорыв? Продукция Рошен будет продаваться в Турции?
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Продукция турции будет обеспечивать связь в ЗСУ! садись уже на диету, завязывай со сладким!
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"Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи", - написал президент.

Это болезнь. Чувака накрывает всё плотнее..
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мне бы только одно надо: не "фейк" ли ыконка в личной цыркви ПАП'а.
Ибо это не только уж дно, мало шо можид быть "днее(дневатей)"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко прибыл с официальным визитом в Турцию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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