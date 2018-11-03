 Порошенко прибыл с официальным визитом в Турцию. ВИДЕО

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи", - написал президент.

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Во время общения с присутствующими глава Украинского государства подчеркнул, что в настоящее время отношения между Украиной и Турцией являются дружественными, партнерскими и стратегическими.

Порошенко также поблагодарил Турцию за абсолютно твердую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Нам приятны заверения, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что имеет честь начать официальный визит в Турецкую Республику с этого символического места, где 100 лет назад было открыто посольство УНР.

"Очень важно, что посольство в Стамбуле было открыто одним из первых дипломатических представительств Украинской Народной Республики. Очень важно, что у Османской империи тогда была абсолютно твердая позиция по признанию УНР, империя признала ее одной из первых", - сказал Порошенко во время торжественной церемонии открытия мемориальной доски.

Президент также поблагодарил украинское посольство и консульство, которые провели большую исследовательскую работу, и турецких партнеров, которые помогали в открытии этой доски, а также испанским партнерам, в сотрудничестве с которыми были получены все необходимые разрешения.

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9 февраля 1918 года Османская империя подписала Брестский мир, признавая Украинскую Народную Республику как независимое и суверенное государство. Этот договор был ратифицирован 22 августа 1918. Украинское государство и Османская империя на взаимной основе открыли дипломатические миссии.