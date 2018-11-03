 Пожар в Днепре забрал жизни троих человек, включая ребенка. ВИДЕО

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 00:25, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по вопросам чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области.

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"Пожар возник в 1-комнатной квартире на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Горели домашние вещи в комнате на площади 2 кв. м. Пожар локализован в 00:51 и ликвидирован в 01:01", - говорится в сообщении.

Несмотря на небольшой масштаб пожара, в результате инцидента погибли двое взрослых и один ребенок.

Еще одного ребенка удалось спасти, он госпитализирован.

Причины возникновения пожара выясняются.