 В Одесской области разыскивают неизвестного, смертельно ранившего ножом преподавателя вуза. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, информация о преступлении поступила в Хаджибейский отдел полиции. О трагедии сообщили врачи местной больницы.

Полицейские выяснили, что преподаватель шел на работу. Свидетели сообщили, что его путь к остановке общественного транспорта проходил через кладбище. Именно там, мужчина и был ранен. Он смог вернуться домой и попросил соседа вызвать медиков. По предварительным данным, раненый умер от потери крови.

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