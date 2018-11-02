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Все про:вуз (676) Одесская область (1612) убийство (5055)

 В Одесской области разыскивают неизвестного, смертельно ранившего ножом преподавателя вуза. ВИДЕО

Полиция Одесской области разыскивает неизвестного, который смертельно ранил 61-летнего преподавателя вуза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, информация о преступлении поступила в Хаджибейский отдел полиции. О трагедии сообщили врачи местной больницы.

Полицейские выяснили, что преподаватель шел на работу. Свидетели сообщили, что его путь к остановке общественного транспорта проходил через кладбище. Именно там, мужчина и был ранен. Он смог вернуться домой и попросил соседа вызвать медиков. По предварительным данным, раненый умер от потери крови.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094866
 
 
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вроде как второе нападение на преподавателя в Одесском регионе!!
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Юморишь на чужом горе,
в соевые идут только подонки!
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А можно поконкретней? Каких именно свиножопых чиновников нужно сократить?
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Тоесть с моей аксиомой в первом посте ты, соевый, согласен.
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Удали свой первый пост и не позорься, соевое, на ЦН.
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С армии вернулся убийца! А ведь писал препаду , что их там учат убивать...
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Щось підрахуєм смердить . Стільки батьків гарних дівчат посивіло від "навчальних " програм підрахуя ? Падлюку на палю !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Одесской области разыскивают неизвестного, смертельно ранившего ножом преподавателя вуза. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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