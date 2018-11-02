 Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре". ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента происшествия опубликована в группе Ирпень+ в соцсети.
Камера регистратора зафиксировала момент проезда маршрутки на красный сигнал светофора и момент, когда ее водитель "виляет", объезжая пешехода. Судя по информации, указанной на регистраторе, инцидент произошел 31 октября в 22.16.
Автор видео Сергей Радзевановский пишет, что на записи пешеходный переход в Романовке.
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"Пешеходный переход в Романовке. Пешеходы, будьте внимательны! Обезьяны за рулем", - написал он в комментарии.
Редакции стоит поехать на место события и сделать большую статью с фоторепортажем и с большим интервью у светофора
" а тут місце под малюночок "
- Треба зменшити швидкість до 40
- Збільшити штрафи вдвічі
- Змусити не тільки вмикати ближнє світло, а й понавішувати додаткові ліхтарі
- Підвищити тарифи на проїзд
- Заборонити кляті євробляхи
Егеж?
Евробляхи разрешить остані заводи з виробництва авто всеодно вже не знадобляться.
Треба саджати, бо він херовий і видпускати патамушта він був у ПС чи ще десь.
Треба все зробити безкоштовним і льготним, це запорука єкономічного росту країне же.
Якщо вбили міліцанта, нагродить. Якщо був в АТО тре відпустить, ну і що шо підофіл?