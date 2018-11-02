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Все про:Ирпень (128) маршрутки (378) пешеход (96) происшествие (1666)

 Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре". ВИДЕО регистратора

Водитель маршрутки в Ирпене едва не сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента происшествия опубликована в группе Ирпень+ в соцсети.

Камера регистратора зафиксировала момент проезда маршрутки на красный сигнал светофора и момент, когда ее водитель "виляет", объезжая пешехода. Судя по информации, указанной на регистраторе, инцидент произошел 31 октября в 22.16.

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Автор видео Сергей Радзевановский пишет, что на записи пешеходный переход в Романовке.

"Пешеходный переход в Романовке. Пешеходы, будьте внимательны! Обезьяны за рулем", - написал он в комментарии.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094809
 
   
 Топ комментарии
 
Ці атобуси роблять на заводах Порошенка. Мало того що його заводи грабують населення на мальдівах так тепер його монстри полюють за знебожилими українцями приречених на голодну смерть в геноциді газового ярма.
" а тут місце под малюночок " Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре" - Цензор.НЕТ 8992
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У меня возле дома следующая ситуация - дом стоит возле кольца.... Выход из двора слева от пешеходной дорожки, но при выезде с кольца слева есть стоп-линия.... И разметка кругового - то есть со двора только в объезд. Я выхожу гулять с собакой и иду из двора... Мне лень идти на переход справа. Я иду как машины выезжают. И тут со стороны светофора ко мне подъезжает чел на мерсе слева... Я его матом покрываю... Какого за стоп-линию? А он на меня... ну в результате я набил ему, менты тоже признали за мной правоту дорожного движения. Мне за хулиганку протокол - ему за нарушение проезда перекрёстков... Он пострадал более, я доволен.
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Быдло колзхозное, а не водитель маршрутки!
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Друзья, это просто сенсация!Такое происходит раз в 1000 лет
Редакции стоит поехать на место события и сделать большую статью с фоторепортажем и с большим интервью у светофора
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А вот действительно... Стоит поехать и сделать и ты в своей машине уже будешь думать....
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Ці атобуси роблять на заводах Порошенка. Мало того що його заводи грабують населення на мальдівах так тепер його монстри полюють за знебожилими українцями приречених на голодну смерть в геноциді газового ярма.
" а тут місце под малюночок " Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре" - Цензор.НЕТ 8992
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І висновок забув зробити.
- Треба зменшити швидкість до 40
- Збільшити штрафи вдвічі
- Змусити не тільки вмикати ближнє світло, а й понавішувати додаткові ліхтарі
- Підвищити тарифи на проїзд
- Заборонити кляті євробляхи
Егеж? Водій маршрутки в Ірпені проїхав на червоний сигнал світлофора, ледь не збивши пішохода на "зебрі" - Цензор.НЕТ 8299
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Не треба вернуть михо і влаштувать майдан, потім всіх повісит и все отобрать.
Евробляхи разрешить остані заводи з виробництва авто всеодно вже не знадобляться.
Треба саджати, бо він херовий і видпускати патамушта він був у ПС чи ще десь.
Треба все зробити безкоштовним і льготним, це запорука єкономічного росту країне же.
Якщо вбили міліцанта, нагродить. Якщо був в АТО тре відпустить, ну і що шо підофіл?
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Отличная новость , то понимает 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😃
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В цьому винен Порошенко, бо оця маршутка виготовлена на заводі Богдан та й скоріше за все водій був порохобот і їа рошен за кермом
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Ти поїдь до Харкова і розкажи це рідним тих людей яких роздавила зайцева . Тобто ти за те щоб пенси сиділи дома ,або на переході пересувались по пластунськи , а не "зебру" ризикували стати тільки вандами і шварци ? А нахрєна тоді Закон і Держава ?!?!?!
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Быдло колзхозное, а не водитель маршрутки!
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У меня возле дома следующая ситуация - дом стоит возле кольца.... Выход из двора слева от пешеходной дорожки, но при выезде с кольца слева есть стоп-линия.... И разметка кругового - то есть со двора только в объезд. Я выхожу гулять с собакой и иду из двора... Мне лень идти на переход справа. Я иду как машины выезжают. И тут со стороны светофора ко мне подъезжает чел на мерсе слева... Я его матом покрываю... Какого за стоп-линию? А он на меня... ну в результате я набил ему, менты тоже признали за мной правоту дорожного движения. Мне за хулиганку протокол - ему за нарушение проезда перекрёстков... Он пострадал более, я доволен.
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быдло не пошло, как человек по переходу, а устроило мардобой и довольно собой. Собака нибось какой то стаф или буль?
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Ну если собака ездовая, то сто процентів прав
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Бабло мабуть перераховував - забув про все на світі
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канешна...там на остановке побачив грошики стоят... а светофор... то такое
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А может водилу принудили под стволом? Водій маршрутки в Ірпені проїхав на червоний сигнал світлофора, ледь не збивши пішохода на "зебрі" - Цензор.НЕТ 8436
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Тот випадок, коли коментар співпадає з ніком коментатора 😃😃😃
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Ненавижу лоховозки и лоховозников, но тип явно дошел до полполосы на свой красный. Другое дело, что чертило пролетало даже уже не на жёлтый, а на розовый. Впрочем, при резком торможении, ему сами пассажиры рожу разукрасили бы. П.С. Освещение на перекрестке - йок
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из людей делают лохов, возя на этих чертопхайках, вместо того, чтобы развивать нормальный муниципальный транспорт
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и так все понятно. за такое лишить водителя прав не менее, чем на год.
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А где реакция полиции на это видео? Где штраф и лишение прав?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре". ВИДЕО регистратора
 
 
 
 
 
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