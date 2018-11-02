 Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре". ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента происшествия опубликована в группе Ирпень+ в соцсети.

Камера регистратора зафиксировала момент проезда маршрутки на красный сигнал светофора и момент, когда ее водитель "виляет", объезжая пешехода. Судя по информации, указанной на регистраторе, инцидент произошел 31 октября в 22.16.

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Автор видео Сергей Радзевановский пишет, что на записи пешеходный переход в Романовке.

"Пешеходный переход в Романовке. Пешеходы, будьте внимательны! Обезьяны за рулем", - написал он в комментарии.

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