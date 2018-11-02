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Все про:Россия (70970) СССР (679) шествие (96)

 Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ. ВИДЕО

В административном центре Усть-Алданского улуса Якутии, селе Борогонцы, местные жители устроили вечернее факельное шествие в честь столетия комсомола.

Как сообщает Цензор.НЕТ, действо на улицах села, которое находится в 127 км к северу-востоку от Якутска, развернулось 27 октября.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты студент или кто? Свободен!", - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3094788
 
   
 Топ комментарии
 
факельное шествие(!) в Якутии (!) в честь столетия ВЛКСМ(!)
Ущипните меня.
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Я сам чуть не подавился, с первого взгляда прочитав так же..
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чему удивляться... навоз и фекалии - в топ-5 главных скреп Расеи.

ну ладно бы - удобряли ним (навозом) земля, а нет,мнут руками и жрут - как не убеждай их что это "кака": не верят.
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Настоящие бидеровцы, нацисты, фашисты и все такое...!
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Как они счастливы, что Х**ло разрешил им помаршировать! И не важно по какому поводу" - "Нам всё равно мёд или г**но!".
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Улус...что с него взять то...акромя анализов....
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Да можно ив Якутии....но раньше в Якутии..да и вообще по всей паРаше благим матом орали с факелами ходят только фашисты......а тут на тебе...комсомольцы-пионеры... Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 4873
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Почему шаманы не шагают впереди и не бьют в бубны? Нещитово...)
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хоть бы не приснилось сегодня, брррр
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Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно. (с)
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Вы зря чуму на пир не пригласили.

🤑
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Ух, какие комсомолочки! Постапокалиптичненько.
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факельное шествие(!) в Якутии (!) в честь столетия ВЛКСМ(!)
Ущипните меня.
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В улусі фашисти? Та нє, то правосєкі приїхали туди.
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Слава Якутии - исторической родине комсомола!)
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и сатана там правит бал...я леню брежнева ебал
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Российский поэт Александр Бывшев, приговоренный Кромским районным судом Орловской области к исправительным работам за стихотворение об Украине, прислал изданию ГОРДОН свое новое произведение под названием "Эпитафия России".

Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.

Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!

Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.

России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.

(29-30 июня 2016 года) ,

🤑
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Нєканонічно... А гдє же статуи из навоза великих вождєй - чЛенина и Сралина???
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Еще не время - материал течет. Нужны морозы.
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В Рассіє для камсамольцев нєт нєвиполнімих задач - добавіть цемєнта и фсьо!
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Если верить раша пропагандонам, то факельные шествия - это фошизм. Так, по крайней мере, они задвигают для неокрепших умов раша стад. Маскали, я ничего не напутал с факельными шествиями?
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экзорцист - москали все делают под кальку..., все воруют...

Даже бренды украинских националистов-патриотов расейско-украинской войны....

"Что, кроме смерти и плетей, вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей придумать не смогли!"
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Строго по Библии, где о диаволе: "Извечные лжецы и воры человеческой жизни"
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Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 1902
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А де там їхній ваятель пітухов з гівна?Смолоскипний хід комсомольців Усть-Алданського улусу Якутії на честь сторіччя радянського ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 6659
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А де мокші з засудженням смолоскиної ходи фошиздів Якутська, чи то правосєки якутські, дико звучить.
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Якщо на Рфії комуна знову візьме владу Україні з її олігархатом і МВФами буде набагото важче встояти.
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А завтра кремлевские пропагандоны порежут ето видео на куски и подпишут что биндеры с факелами идут сжигать жителей дамбаса
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Тоді вже,якутською
Ленин рык, Ленин кык, Ленин рыкыкык , кірдик коротше,
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Ну уж раз я зашёл сюда и получу по голове от начальства в понедельник, то прочитав эту новость, решил, что хуже уже быть не может))) Прорекламирую свою фирму без прямых ссылок))) Ищите на проме. СКУД, видеонаблдение, сетевое и т.д. За каждый коммент в заказе Порох-говно сделаю скидку минимум 10%)))
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С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?

С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?

С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?

С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших блядях.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?

С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси???
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
🤑
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Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас
должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
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*** Смолоскипний хід комсомольців Усть-Алданського улусу Якутії на честь сторіччя радянського ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 9658
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты богохульник скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас, страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, козел
Завтра партбилет на стол…
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Вот коммунодолбо.бы! Лучше бы поинтересовались, почему в Якутии, где добываются и вывозятся за границу тысячи тонн золота, алмазы, миллионы тонн нефти и угля, люди живут в гнилых деревянных бараках, подпертых бревнами, чтобы не развалились, и получают нищенские зарплаты и пенсии? Кому достаются миллиарды долларов от продажи, и куда тратятся?
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Вагон получив удобрений
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.

Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,

Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,

Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.

Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.

Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.

Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».

Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.

В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».

Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!

Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».

Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!

Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.

Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.

Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.

Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.

🤑
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Там у них на виборах переміг комуніст, х*йло скасував результати виборів. Пішло невдоволення. Скоро червоні підуть на білих.
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Феерично. Факельное шествие за комсомол
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Якутия Якутией, а вот чукчи были теми ещё нацистами и суровыми nordkrieger'ами.
Так что факельное шествие стихийно возникшей самообороны Народной Республики Луораветлан - это было бы отлично Смолоскипний хід комсомольців Усть-Алданського улусу Якутії на честь сторіччя радянського ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 7289
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Еще совсем недавно росСМИ называли факельные шествия "копированием фашистских сборищ". Или у них там формула огня не такая, а более патриотичная?
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то як в пісні:"а там олені, олені, не бриті та не голені.., олені". Нафіг таких братів тамбовський вовк брат чукчам.
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Неужели в местный магазин водку завезли?
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Вспомнилось о северных шаманах. Прошу заметить - уже тогда они опасались магии украинских мольфаров!

Как чукотские шаманы с Диомидом бодались...
Jun. 14th, 2011 at 7:58 PM

Наткнулся на старую статейку на Интерфакс-религии...

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Обращение Ассоциации шаманов Чукотки по поводу действий бывшего епископа Диомида

Мы, проводники исконной веры чукотского народа, переданной нам великими предками, выражаем возмущение деятельностью попа Диомида Дзюбана, который уже давно ведет свою вредительскую деятельность на нашей земле. Однако если раньше Дзюбан просто оскорблял наши ценности, как и его местные подельники-попы, то теперь он присвоил себе священное, исконное право шаманов - право наводить порчу на врагов.

Последнее время Диомид искушает чукчей рассказами о "древнем хохловском колдунстве", с помощью которого он наводит порчу на своих недругов, и они якобы массово болеют и умирают по одному его слову. Людей, однако, эти лживые рассказы искушают и сподвигают на отход от своей истинной веры и на участие в магических ритуалах новоявленного черного колдуна.

Мы считаем присвоение Дзюбаном исконно шаманских атрибутов недобросовестной конкуренцией и просим соответствующие органы найти на него управу. Однако и мы, истинные чукотские шаманы, провели специальное камлание, попросив духов наказать самозванца. Пока он сломал только одну ногу, но если не опомнится, то заболеет артритом, артрозом и радикулитом в самых тяжелых формах.

Да покарает его Руль-тегнын!

От имени истинных Владык Чукотской земли
главный шаман Рультыпкыр
6 января 2009 г.
Перевод на русский Гицман Ю.В.
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Между словом и делом у шаманов, видимо, короткое расстояние... )))
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не ну если в какой то жопе в Расее с факелами ходят комсомольцы ( уже далеко не комсомольского возраста ) то это хорошо . вот когда в Украине с факелами ходят националисты то это однозначно плохо . это фашизм . да москали ? Смолоскипний хід комсомольців Усть-Алданського улусу Якутії на честь сторіччя радянського ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 6647
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Шествие старых пердунов фАкеров.
Родина всегда их имела во все дыры, строила всякую хррень на их тупом энтузазизме,
за минимальные деньги, а у них всё равно ностальгия по временам,
когда докторская колбаса не вызывала запор, и пальмое масло было на пальме,
а не в сметане и старческом кефире.
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"Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ."
Фекальное шествие... Так правильно.
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сюр... бабки с факелами. я думал меня уже бензоколония ничем не удивит. хертам.... я в шоке
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Мистическая мысль: надо погуглить, есть ли в какой-нибудь мифологии божество/дух/демон по имени Комс.
Если есть - то слово "комсомолец" обрастает новым смыслом: молящийся Комсу Смолоскипний хід комсомольців Усть-Алданського улусу Якутії на честь сторіччя радянського ВЛКСМ - Цензор.НЕТ 3256
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Скульптора Боппосова обязать отговнить запечатлеть это незабываемое событие в памятнике из навоза.
Киселёв, Соловьёв и Симоньян должны должным образом осветить новую работу на ТВ.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоФакельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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