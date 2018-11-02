 Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, действо на улицах села, которое находится в 127 км к северу-востоку от Якутска, развернулось 27 октября.

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