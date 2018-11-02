 Факельное шествие комсомольцев Усть-Алданского улуса Якутии в честь столетия советского ВЛКСМ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, действо на улицах села, которое находится в 127 км к северу-востоку от Якутска, развернулось 27 октября.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, действо на улицах села, которое находится в 127 км к северу-востоку от Якутска, развернулось 27 октября.
ну ладно бы - удобряли ним (навозом) земля, а нет,мнут руками и жрут - как не убеждай их что это "кака": не верят.
🤑
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно. (с)
🤑
Ущипните меня.
Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.
Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!
Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.
России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.
(29-30 июня 2016 года) ,
🤑
Даже бренды украинских националистов-патриотов расейско-украинской войны....
"Что, кроме смерти и плетей, вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей придумать не смогли!"
Ленин рык, Ленин кык, Ленин рыкыкык , кірдик коротше,
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?
С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?
С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших блядях.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?
С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси???
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
🤑
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас
должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты богохульник скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас, страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, козел
Завтра партбилет на стол…
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.
Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,
Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,
Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.
Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.
Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.
Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».
Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.
В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».
Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!
Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».
Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!
Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.
Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.
Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.
Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.
🤑
Так что факельное шествие стихийно возникшей самообороны Народной Республики Луораветлан - это было бы отлично
Как чукотские шаманы с Диомидом бодались...
Jun. 14th, 2011 at 7:58 PM
Наткнулся на старую статейку на Интерфакс-религии...
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Обращение Ассоциации шаманов Чукотки по поводу действий бывшего епископа Диомида
Мы, проводники исконной веры чукотского народа, переданной нам великими предками, выражаем возмущение деятельностью попа Диомида Дзюбана, который уже давно ведет свою вредительскую деятельность на нашей земле. Однако если раньше Дзюбан просто оскорблял наши ценности, как и его местные подельники-попы, то теперь он присвоил себе священное, исконное право шаманов - право наводить порчу на врагов.
Последнее время Диомид искушает чукчей рассказами о "древнем хохловском колдунстве", с помощью которого он наводит порчу на своих недругов, и они якобы массово болеют и умирают по одному его слову. Людей, однако, эти лживые рассказы искушают и сподвигают на отход от своей истинной веры и на участие в магических ритуалах новоявленного черного колдуна.
Мы считаем присвоение Дзюбаном исконно шаманских атрибутов недобросовестной конкуренцией и просим соответствующие органы найти на него управу. Однако и мы, истинные чукотские шаманы, провели специальное камлание, попросив духов наказать самозванца. Пока он сломал только одну ногу, но если не опомнится, то заболеет артритом, артрозом и радикулитом в самых тяжелых формах.
Да покарает его Руль-тегнын!
От имени истинных Владык Чукотской земли
главный шаман Рультыпкыр
6 января 2009 г.
Перевод на русский Гицман Ю.В.
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Между словом и делом у шаманов, видимо, короткое расстояние... )))
пердуновфАкеров.
Родина всегда их имела во все дыры, строила всякую хррень на их тупом энтузазизме,
за минимальные деньги, а у них всё равно ностальгия по временам,
когда докторская колбаса не вызывала запор, и пальмое масло было на пальме,
а не в сметане и старческом кефире.
Фекальное шествие... Так правильно.
Если есть - то слово "комсомолец" обрастает новым смыслом: молящийся Комсу
отговнитьзапечатлеть это незабываемое событие в памятнике из навоза.
Киселёв, Соловьёв и Симоньян должны должным образом осветить новую работу на ТВ.