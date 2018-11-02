 "Придут разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР", - оппоблоковец Бойко и главарь донецких террористов Пушилин в эфире росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает в своем видеоблоге Денис Казанский.
Такое заявление Бойко сделал в эфире росТВ, в котором учавствовал и главарь донецких террористов Денис Пушилин.
"Я считаю, что придут более разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР так, чтобы эти люди чувствовали, что они востребованы и что мы хотим мира", - заявил Бойко.
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Спрашиваю Хмыря,если был Майдан против Кучмы,Против Индюковича два раза в 2004 и 2013,то при чём тут РАБссия ваша Дохлятина?
Ответ гениален...,вы все предатели...
Гоффноеды Мавзолейные,СССр развалил Боря Ельцын 12 июня 1990 года,и я это могу любому доказать,поскольку объявив Незалежнасть РАБссии ,это автоматически и юридически означает выход из состава СССра дохлого...
Веревку ему.
1. Посадка в места заключения на длительный срок. Политики-бандиты для этого все уже сами сделали. Запишите на бумагу и в тюрьму.
2. Второй вариант, если не действует вариант заключения - выезд насовсем за пределы Украины.
3. Третий вариант очень простой. Не возможно применить пункта 1 и 2 потому, что субьект умер.
Четвертый пункт - увольнение без права пенсионного обеспечения всех сотрудников спецслужб, которые не выполнили первых 3 пункта.
Послужили бы они у подчинении Москаля, то знали бы цену хлеба, который они кушают. А так, проводят наезды на фермеров, другие компании. Могут еще выявить огромные нарушения по каким-то режимам в полиции.
Благодаря Пети и его команде оппозиция набирает силу,и не удивлюсь что после Батькивщины он займут второе место в новой Раде,так же могут создать большинство в Раде,собрал под своё крыло все Пецино отребье...
А Пеця будет в Испании загорать,и писать мемуары о своих реформах..
чи якось вибірково бреше?)
Бойко с рыгоанальной гоп-компанией могут отправляться выстраивать отношения на цугундер уже прямо сейчас.
Наш народ, дивлячись, слухаючи і читаючи різноманітних недовійськових псевдоекпердів, зрадолюбів від політики і #mediabastards різного штибу, настраханий ними, перебуває в передінфарктному стані та переймається тим, хто ж його буде захищати від мокшанської орди, коли армія розбігається?
Люди, головне - не сцяти!
Російський чорт не такий страшний, як його малюють істери(-ч)ки.
Я обіцяв довести цікаву інсайдерську інформацію про статистику звільнення і комплектування особовим складом ЗСУ?
Так. Було таке. Тому виконую.
Під час підготовки матеріалів я врахував те, що інформація про кількість тих, хто звільняється і хто укладає контракти в армії, постійно динамічно змінюється. Відносно точно її можна подавати лише станом на якийсь статичний часовий період. Власне подаю вам інфу станом на жовтень 2018 р.
Що я отримав від колег із «кадрових органів»?
Уявляєте, там також є нормальні офіцери
Цифри достовірні. Гарантую.
Отже.
З початку 2018 року (станом на жовтень) у ЗСУ вже звільнено:
Всього: майже 23 тис. військовослужбовців.
Із них: офіцерів 3200 осіб (старших офіцерів - 61%, молодших - 39%) і 19 тис. 800 сержантів і солдатів.
Підставами для звільнення більшості, наприклад, офіцерів були такі:закінчення строку контракту - більше 2000 осіб;за станом здоров'я - майже 900 офіцерів.
Зауважу, що за аналогічний період 2017 р. було звільнено 16 тис. 500 солдатів і сержантів і 1965 осіб офіцерського складу (всього: 18 тис. 465 чол.)
А всього за весь 2017 р. було звільнено близько 27 тис. військовослужбовців.
За словами кадровиків, до кінця 2018 року ще планують звільнитися близько 700 офіцерів, які були призвані на військову службу за призовом у червні 2017 р., та 8100 контрактників рядового і сержантського складу.
Отже, сукупна кількість звільненого особового складу у ЗСУ до кінця 2018 р. досягне 31 тис. 800 чоловік.
Жопа? З одного боку так, а з другого - ні. Чому? Вся справа в тенденціях і цифрах. Доводжу.
З початку 2018 р. на доукомплектування офіцерського, рядового і сержантського складу у ЗСУ прийнято на військову службу:офіцерів - 3 тис. 793 чол.;за контрактом рядового і сержантського складу - 27 тис. 707 осіб.
Всього: 31 тис. 500 чоловік.
Profit! А рік ще не закінчився.
До кінця цього року кадровики прогнозують надходження ще 1325 офіцерів за рахунок 105 випускників-офіцерів тактичного рівня з ВВНЗ, прийняття 450 офіцерів запасу на військову службу за контрактом; з військової підготовки 270 сержантів з вищою освітою, які призначатимуться на офіцерські посади з одночасним присвоєнням їм звання «молодший лейтенант»; призову на військову службу 500 офіцерів запасу.
Що будемо мати до кінця року?
31500+1325=32 тис. 825 чол.
Окрім того, до кінця 2018 р. передбачається ще прийняти на військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського складу понад 8 тис. осіб.
Отже, потенційно в ЗСУ може надійти до кінця 2018 року 32825+8000= 40 тис. 825 чоловік.
У 2019 р. завершать підготовку у ВВНЗ і надійдуть до військ 2 тис. 394 офіцери різних рівнів підготовки. Крім того, за розрахунками кадровиків приймуть на військову службу за контрактом 1800 громадян і 1000 офіцерів буде призвано на службу із запасу.
Зрадолюбам усіх мастей і рангів передаю «полум'яний привіт»!
Українське суспільство може бути спокійним за свою армію. Сьогодні за таку мізерну платню, нелюдські навантаження і абсолютну соціальну і правову незахищеність там дійсно служать тільки ентузіасти й фанати військової справи, віддані і справжні патріоти України, ті, яким це подобається. Це спосіб і стиль їхнього життя.
У нашого народу завжди були, є і будуть найкращі громадяни України - це ті, хто зараз зі зброєю в руках його захищають у лавах Збройних Сил України від ворога з росії.
Тимошенко
Зеленский
Бойко
Мураев
Рабинович
Вот смотрите сколько разумных, и ни один из них резко против рашки и лднр не выступает. Голосуйте, завершим войну, помиримся с рассией, будет вместе с беларусью наконец-то будем в русском мире.
p.s. а я буду уже в другой стране. Могу позволить себе жить почти в любой. А наши зрадофилы и свидетели "газа по себестоимости" хай опять популистов выбирают))