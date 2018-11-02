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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:Бойко (730) Россия (70970) ТВ (1750) терроризм (17963) Пушилин (34)

 "Придут разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР", - оппоблоковец Бойко и главарь донецких террористов Пушилин в эфире росТВ. ВИДЕО

Один из потенциальных кандидатов на выборах Президента Украины, оппоблоковец Юрий Бойко заявил о намерении "разумных" украинских политиков, которые скоро придут к власти, выстраивать отношения с "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает в своем видеоблоге Денис Казанский.

Такое заявление Бойко сделал в эфире росТВ, в котором учавствовал и главарь донецких террористов Денис Пушилин.

"Я считаю, что придут более разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР так, чтобы эти люди чувствовали, что они востребованы и что мы хотим мира", - заявил Бойко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094780
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас смотрю раша тв. Уже три часа только Украина . Теперь обсуждают наше повышение цены на газ.
Украине очень нужно быть успешной . Просто ненавижу этих мразей
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Если лидеры двух МММов готовы к соитию, то можно просто Бойко выслать в ДНР...
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Украина предала РАБссию в Ютьбе это Пурга уже лет 20 болтается....
Спрашиваю Хмыря,если был Майдан против Кучмы,Против Индюковича два раза в 2004 и 2013,то при чём тут РАБссия ваша Дохлятина?
Ответ гениален...,вы все предатели... "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 6234
Гоффноеды Мавзолейные,СССр развалил Боря Ельцын 12 июня 1990 года,и я это могу любому доказать,поскольку объявив Незалежнасть РАБссии ,это автоматически и юридически означает выход из состава СССра дохлого... "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 8439
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оце ще - кацапські прихвостні, путінські підтирки. Ото падло бойко ще й якісь 6 відсотків у рейтингах має. То шо в нас цілих 6 відсотків дебілів і досі в країні?? "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 7744 .
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Гораздо больше 6%, к сожалению. Любители Савченко, Саака, Гриценко, певцов -комиков (Зеленский же ого-го каким презиком будет, вон как в киношке "Слуга народа" керував! Главное, чтобы от сохи, без жилья-денег, и всех там в Европах и МВФ нагнул! И в Кабмине -свои друзяки. И заживем!). Казалось бы - ну подними статистику, посмотри, как "работал" тот же Гриценко министром обороны, как распродавал имущество, или что делает Тимошенко (вот не стыдно этой даме зубожилой - жилья-доходов-транспорта нет! - обвинять нынешнюю власть в том, что вынуждены выполнять ее же обязательства - и отдавать кредиты, и цену на газ выравнивать?). Почему люди не понимают, что нельзя все по-быстрячку провернуть с такой страной и с войной против нее, нет таких примеров в мировой истории? Зачем вестись на сладкие речи популистов, которым плевать на этот лекторат, и как там он будет жить - абы избрали во власть?
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ну наконец-то поднял свое мерзкое забрало.

Веревку ему.
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Не смеши,он под надежной пециной защитой...
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Эти регионалы пустили Украину в 2014 голу под нож. Эти политики-подонки захватили всю власть в Украине. Эти подонки украли все, что только можно было украсть. Эти подонки слили Крым, слили часть Донбасса. Они делили Украину по языкам, принимали убийственные законы. И они снова пытаются развязать настоящую войну. Где СБУ? У спецподразделения должно быть 3 варианта решения вопроса с такими типами:
1. Посадка в места заключения на длительный срок. Политики-бандиты для этого все уже сами сделали. Запишите на бумагу и в тюрьму.
2. Второй вариант, если не действует вариант заключения - выезд насовсем за пределы Украины.
3. Третий вариант очень простой. Не возможно применить пункта 1 и 2 потому, что субьект умер.
Четвертый пункт - увольнение без права пенсионного обеспечения всех сотрудников спецслужб, которые не выполнили первых 3 пункта.
Послужили бы они у подчинении Москаля, то знали бы цену хлеба, который они кушают. А так, проводят наезды на фермеров, другие компании. Могут еще выявить огромные нарушения по каким-то режимам в полиции.
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тут мало СБУ. Нужно менять законы. А кто их будет менять, если большинство у Пороха получается только если подключать продажных мажоритарщиков? за такое большинство голосов не наберется, увы...
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Вони Україну пустили під ніж ще у 2010 році. Вірніше, пустили під ніж самі українці, проголосувавши за овочеве бидло.
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Боже, і нам оце ще й у президенти пхнуть? І, думаєте, ніхто за ось це не проголосує? Ще й як. Люди, робім щось, воно не має навіть близько у другий тур потрапити.
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Поехал я в Госдеп Санкции против Мавзолейных ХМЫРЕЙ на ноябрь согласовывать "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 8745Бувайте та Надобраніч "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 4225
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Этот рыговский недобиток умышленно забыл добавить что их банда была у власти и дружно "махнула" к Хуйлу под крылышко по известной причине ...На что рассчитывают эти ушлепки - что будут строить колонию по типу России... "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 1030Угомонитесь придурки !
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Бойко ничего не боится,знает что Петя его защитит..
Благодаря Пети и его команде оппозиция набирает силу,и не удивлюсь что после Батькивщины он займут второе место в новой Раде,так же могут создать большинство в Раде,собрал под своё крыло все Пецино отребье...
А Пеця будет в Испании загорать,и писать мемуары о своих реформах..
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если петя такой прям агент кремля, то почему хуйло 4 года не может с ним договориться, а ждет новой власти? "Прийдуть розумні політики, які будуть вибудовувати відносини з ДНР і ЛНР", - опоблоківець Бойко і ватажок донецьких терористів Пушилін в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 2406
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а Ви вірити хуйлу й тому що він каже "на слово"???це всього навсього хуйло сказало ...а всім відомо (чи не всім) що послухай хуйла й зроби навпаки, чи не так?!чи він ніколи не бреше?
чи якось вибірково бреше?)
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С этой коллаборантской и манкуртской падалью желающие смогут выстраивать отношения только на шконке у паРаши.
Бойко с рыгоанальной гоп-компанией могут отправляться выстраивать отношения на цугундер уже прямо сейчас.
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Этим рыгоподонкам в 2014 не удалось сдать Украину, теперь беснуются в попытках любыми способами сделать это снова. Зачинщики войны на Донбассе вылизывающие зад мордору, вонь против всего украинского, украинской церкви, "гражданская война", подлое обливание Украины грязью и все остальное... сколько еще поводов надо прокуратуре, сбу, власти чтобы очистить измученную красавицу-Украину от всей этой падали иудской???
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Донецкий политик будет договариваться с рос-донецкими политиками от лица Украины. Это смешно.
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Такое впечатление, что Бойко заблудился. Что он делает в Украине. Его место в России, возле Путина. Туже несет ересь, бредовые идеи русского мира. Отцепить вы уже от Украины, ее вы уже никогда не вернете.
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Вразуми, Господи, всех украинских ватников, чтобы они не проголосовали за мЫролюбивого рыга-афериста бОЙКО-президента!
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если правильно понимаю, етот мерзавец вполне открыто признаёт донбабву - НЕ частью Украины.....Где уголовка и лишение мандата на ету плять, или хотя бы зелёнка и харчок в рожу и кидок в мусорку?
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хуйло с хуйлятами ждут "новой" власти...с этой договориться никак не получается...
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очень-очень хочется,чтобы пришли разумные политики.Политики,которые ещё разбираются хотябы элементарно в правовых вопросах с пониманием,что все эти "ДэНэРы"-сплошь незаконные и даже антидемократические террористические образования,с которыми нужно вести диалог только на уровне судов.А так же политиков,которые предлагают "прямыми переговорами" с террористическими ватажками "налаживать отношения",судить за содействие терроризму.
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Проблема комплектування Збройних Сил України мовою цифр


Наш народ, дивлячись, слухаючи і читаючи різноманітних недовійськових псевдоекпердів, зрадолюбів від політики і #mediabastards різного штибу, настраханий ними, перебуває в передінфарктному стані та переймається тим, хто ж його буде захищати від мокшанської орди, коли армія розбігається?
Люди, головне - не сцяти!
Російський чорт не такий страшний, як його малюють істери(-ч)ки.
Я обіцяв довести цікаву інсайдерську інформацію про статистику звільнення і комплектування особовим складом ЗСУ?
Так. Було таке. Тому виконую.
Під час підготовки матеріалів я врахував те, що інформація про кількість тих, хто звільняється і хто укладає контракти в армії, постійно динамічно змінюється. Відносно точно її можна подавати лише станом на якийсь статичний часовий період. Власне подаю вам інфу станом на жовтень 2018 р.
Що я отримав від колег із «кадрових органів»?
Уявляєте, там також є нормальні офіцери
Цифри достовірні. Гарантую.
Отже.
З початку 2018 року (станом на жовтень) у ЗСУ вже звільнено:
Всього: майже 23 тис. військовослужбовців.
Із них: офіцерів 3200 осіб (старших офіцерів - 61%, молодших - 39%) і 19 тис. 800 сержантів і солдатів.
Підставами для звільнення більшості, наприклад, офіцерів були такі:закінчення строку контракту - більше 2000 осіб;за станом здоров'я - майже 900 офіцерів.
Зауважу, що за аналогічний період 2017 р. було звільнено 16 тис. 500 солдатів і сержантів і 1965 осіб офіцерського складу (всього: 18 тис. 465 чол.)
А всього за весь 2017 р. було звільнено близько 27 тис. військовослужбовців.
За словами кадровиків, до кінця 2018 року ще планують звільнитися близько 700 офіцерів, які були призвані на військову службу за призовом у червні 2017 р., та 8100 контрактників рядового і сержантського складу.
Отже, сукупна кількість звільненого особового складу у ЗСУ до кінця 2018 р. досягне 31 тис. 800 чоловік.
Жопа? З одного боку так, а з другого - ні. Чому? Вся справа в тенденціях і цифрах. Доводжу.
З початку 2018 р. на доукомплектування офіцерського, рядового і сержантського складу у ЗСУ прийнято на військову службу:офіцерів - 3 тис. 793 чол.;за контрактом рядового і сержантського складу - 27 тис. 707 осіб.
Всього: 31 тис. 500 чоловік.
Profit! А рік ще не закінчився.
До кінця цього року кадровики прогнозують надходження ще 1325 офіцерів за рахунок 105 випускників-офіцерів тактичного рівня з ВВНЗ, прийняття 450 офіцерів запасу на військову службу за контрактом; з військової підготовки 270 сержантів з вищою освітою, які призначатимуться на офіцерські посади з одночасним присвоєнням їм звання «молодший лейтенант»; призову на військову службу 500 офіцерів запасу.
Що будемо мати до кінця року?
31500+1325=32 тис. 825 чол.
Окрім того, до кінця 2018 р. передбачається ще прийняти на військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського складу понад 8 тис. осіб.
Отже, потенційно в ЗСУ може надійти до кінця 2018 року 32825+8000= 40 тис. 825 чоловік.
У 2019 р. завершать підготовку у ВВНЗ і надійдуть до військ 2 тис. 394 офіцери різних рівнів підготовки. Крім того, за розрахунками кадровиків приймуть на військову службу за контрактом 1800 громадян і 1000 офіцерів буде призвано на службу із запасу.
Зрадолюбам усіх мастей і рангів передаю «полум'яний привіт»!
Українське суспільство може бути спокійним за свою армію. Сьогодні за таку мізерну платню, нелюдські навантаження і абсолютну соціальну і правову незахищеність там дійсно служать тільки ентузіасти й фанати військової справи, віддані і справжні патріоти України, ті, яким це подобається. Це спосіб і стиль їхнього життя.
У нашого народу завжди були, є і будуть найкращі громадяни України - це ті, хто зараз зі зброєю в руках його захищають у лавах Збройних Сил України від ворога з росії.
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Конечно, придут разумные политики.
Тимошенко
Зеленский
Бойко
Мураев
Рабинович

Вот смотрите сколько разумных, и ни один из них резко против рашки и лднр не выступает. Голосуйте, завершим войну, помиримся с рассией, будет вместе с беларусью наконец-то будем в русском мире.

p.s. а я буду уже в другой стране. Могу позволить себе жить почти в любой. А наши зрадофилы и свидетели "газа по себестоимости" хай опять популистов выбирают))
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"...чтобы эти люди чувствовали, что они востребованы..." А кем, пардон, востребован чепушилин? Ну разве что лохторатом МММ, который до его горла добраться хочет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Придут разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР", - оппоблоковец Бойко и главарь донецких террористов Пушилин в эфире росТВ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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