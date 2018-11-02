 "Придут разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР", - оппоблоковец Бойко и главарь донецких террористов Пушилин в эфире росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает в своем видеоблоге Денис Казанский.

Такое заявление Бойко сделал в эфире росТВ, в котором учавствовал и главарь донецких террористов Денис Пушилин.

"Я считаю, что придут более разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР так, чтобы эти люди чувствовали, что они востребованы и что мы хотим мира", - заявил Бойко.

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