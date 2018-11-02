 В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, инцидент произошел, когда девушки пытались сделать фото.

Как отмечается, повреждения получили работы из серии Капричос Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.

"Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно", - заявили организаторы выставки.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-директору мариупольского музея светит до 5 лет тюрьмы за передачу в оккупированный Крым 52 картин стоимостью 1,3 млн грн, - прокуратура