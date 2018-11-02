 В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, инцидент произошел, когда девушки пытались сделать фото.
Как отмечается, повреждения получили работы из серии Капричос Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.
"Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно", - заявили организаторы выставки.
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Так что стандартные 2 вопроса - "Как и на*уя?".
Варвари, навіть з навороченими гаджетами
Синонім Орди - мавпа з гранатою в лапах...
Будете в Барселоне, можете увидеть, что там таких "оригиналов" на каждом углу. и сертификат дадут, что это не подделка и таких копий всего 200 в мире. И можно вешать на стену, а рядом сертификат, что репродукция была нарисована самим доном Хуаном Педре, который даже один раз здоровался за руку с самим Дали.
Да, что-то у них общее есть.
наверное, не такие уж они для них и бесценные...
в картинной галерее.
- извините, вы не подскажете... это действительно картины Кикасо?
- не Кикасо, а Пикасо.
- та не кизди!
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Израильсские военные разгадали касапсские иновации в области ПВ0..
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Если две С-200 склеить клеем , или примотать хотя бы изолентой,- тогда получиться С-4ОО..
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таким образом можно хоть С -1000000000 создавать..
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А вот и сам С-400
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https://uploads.disquscdn.com/images/9e874cc5828158d0fae4e62995efca7e6594121e1ca3de31b9d87b51adfb70bc.jpg
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Вот это скрепно: