EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество, За рубежом
  6776  39
Все про:выставка (327) картина (164) повреждение (107) Россия (70970)

 В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения

В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, инцидент произошел, когда девушки пытались сделать фото.

Как отмечается, повреждения получили работы из серии Капричос Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.

"Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно", - заявили организаторы выставки.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-директору мариупольского музея светит до 5 лет тюрьмы за передачу в оккупированный Крым 52 картин стоимостью 1,3 млн грн, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/v3094754
 
   
 Топ комментарии
 
Это кто ж так додумался бесценные картины лепить на какую-то незакрепленную коробку?
 показать весь комментарий
 
Нашли куда везти картины..все равно что привезти к черножопым с повязками когда нет рядом англичанина с палкой
 показать весь комментарий
 
Дали, Гойя - продукт развращённого западного мира, адекватное отношение к которому и выразили российские патриотки. В Ёбург на выставку надо везти петуха из говна. Ни у кого не поднимется рука на подлинно народное произведение искусства.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот что телекинез животворящий делает!)))
 показать весь комментарий
 
 
Та не, там сзади этой "коробки" какая-то баба была.
Так что стандартные 2 вопроса - "Как и на*уя?".
 показать весь комментарий
 
 
Ну, у меня раз кот, играясь, залез между стеной и монитором и его опрокинул... Конечно, некультурно сравнивать этих кацапок с котами....
 показать весь комментарий
 
 
Варвари, томущооо
Варвари, навіть з навороченими гаджетами
Синонім Орди - мавпа з гранатою в лапах...
 показать весь комментарий
 
 
Это кто ж так додумался бесценные картины лепить на какую-то незакрепленную коробку?
 показать весь комментарий
 
 
я сомневаюсь, что там оригинал Дали. Бывают такие оригиналы, которые не совсем оригиналы. а копия нарисована, например, каким нибудь учеником художника. Оригинал стоит 1000000$, такая копия 500$.
Будете в Барселоне, можете увидеть, что там таких "оригиналов" на каждом углу. и сертификат дадут, что это не подделка и таких копий всего 200 в мире. И можно вешать на стену, а рядом сертификат, что репродукция была нарисована самим доном Хуаном Педре, который даже один раз здоровался за руку с самим Дали.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос в другом - зачем городить эту коробку двух рисунков, если они спокойно поместятся на кирпичной стене слева вместе с остальными шестью...
 показать весь комментарий
 
 
Нашли куда везти картины..все равно что привезти к черножопым с повязками когда нет рядом англичанина с палкой
 показать весь комментарий
 
 
И обратите внимание, Наталья: свойство бакланов - мощно, профузно, увесисто СЕРИТЬ.
Да, что-то у них общее есть.
 показать весь комментарий
 
Да них_я не будет тем картинам. Даже ребенок замажет повреждение и никто не заметит разницы
 показать весь комментарий
 
 
а за незакрепленный товар отвечает продавец а не клиенты
 показать весь комментарий
 
 
Сразу вспомнился мистер Бин и картина с бабкой...)))
 показать весь комментарий
 
 
бесценные картины...и так хреново повесили на какой-то хрени...за углом...
наверное, не такие уж они для них и бесценные...
 показать весь комментарий
 
 
Дали, Гойя - продукт развращённого западного мира, адекватное отношение к которому и выразили российские патриотки. В Ёбург на выставку надо везти петуха из говна. Ни у кого не поднимется рука на подлинно народное произведение искусства.
 показать весь комментарий
 
 
им картины надо через рещетку показывать, как в зоопарке
 показать весь комментарий
 
 
***
в картинной галерее.
- извините, вы не подскажете... это действительно картины Кикасо?
- не Кикасо, а Пикасо.
- та не кизди!


 показать весь комментарий
 
 
если бы это было в США - эти барышни могли бы неплохо заработать за то, что экспонаты висели на незакрепленной стенке.
 показать весь комментарий
 
 
Какими дибилами нужно быть, чтобы выставлять Дали и Гойю в кацапстане? Петух из говна, окропленный боярышником с лопаты это предел их культуры.
 показать весь комментарий
 
 
Им можно только вот такую живопись показывать:

У російському Єкатеринбурзі відвідувачки художньої виставки пошкодили картини Сальвадора Далі та Франсіско Гойї, намагаючись зробити фото - Цензор.НЕТ 1814
 показать весь комментарий
 
 
Израильтяне опять посмеялись с ПВ0 касапсских ихтамВЫВЕЛИ..
.

Израильсские военные разгадали касапсские иновации в области ПВ0..

.

Если две С-200 склеить клеем , или примотать хотя бы изолентой,- тогда получиться С-4ОО..

.

таким образом можно хоть С -1000000000 создавать..

.

А вот и сам С-400

https://uploads.disquscdn.com/images/536d73fc7e793a51b60a9fdbbf00c720f23a14a50c9ffa2de28f34c896ed0368.jpg
.
https://uploads.disquscdn.com/images/9e874cc5828158d0fae4e62995efca7e6594121e1ca3de31b9d87b51adfb70bc.jpg
/
/
 показать весь комментарий
 
 
Барышня, наверное, перепугалась - только она обнаружила сортир и присела поср....ь, как боковая стена обвалилась...))
 показать весь комментарий
 
 
Так получилось, что в в 90-м году я был в москве в одном из кремлевских соборов...и там кацап с подругой достал складной нож и сделал надпись на фреске...это засекла смотритель зала, подняла скандал У російському Єкатеринбурзі відвідувачки художньої виставки пошкодили картини Сальвадора Далі та Франсіско Гойї, намагаючись зробити фото - Цензор.НЕТ 3055
 показать весь комментарий
 
 
А потом мы удивляемся, как так можно ракеты кувалдой ремонтировать. Да они стенд закрепить не могут.
 показать весь комментарий
 
 
я понимаю , культуру в массы и т.д. но россия это страна контрастов, они бесценные картины беречь не умеют и не понимают зачем их надо беречь. Что Дали, что рисунок в туалете для них одинаково, даже в туалете ближе и понятней.
 показать весь комментарий
 
 
россияне - тупиковая ветвь эволюции . Только петухи им лепить из говна да ракеты кувалдой клепать да с рогатки запускать.....
 показать весь комментарий
 
 
Девушка зашла за короб , чтобы посикать и задела его , с кем не бывает )))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
 вверх