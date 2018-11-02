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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, За рубежом
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 Одни только санкции не могут решить ситуацию с Россией, - Меркель. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуацию с Россией одни санкции решить не могут, нужно действовать политически со стороны Европейского Союза.

Об этом она сообщила во время встречи со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

...

"Одни санкции не могут решить ситуацию. Необходимо действовать политически со стороны ЕС, дать понять, что тема не забыта. Поэтому мы работаем в рамках нормандского формата, где Германия и Франция встречаются на разных уровнях с представителями Украины и России. Я думаю, что весьма важно, чтобы мы продолжили наши переговоры в этом формате и могли показать, что Россия понесет большую ответственность в этом формате ", - сообщила Меркель.

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Ангела Меркель отметила, что Германия выступает за то, чтобы мы переходили на обычную повестку дня, как будто есть много других проблем в этом мире, которые являются важными.

"Для нас важно, чтобы Украина делала все для того, чтобы выполнять свои обязательства по Минскому процессу. Например, очень важно, чтобы был пролонгтрован закон об особом порядке в парламенте. Было достаточно трудно получить большинство в парламенте. Все говорят, там каждый день погибают солдаты, и важно, чтобы все работали над этим законом, и правильно было бы, если бы это было продлено , и не дало оснований для интриг России", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094742
 
   
 Топ комментарии
 
обрубите им визы, СВИФТ - бапка-тебя учить надо???
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Добавлю...Выгнать с ООН, признать страной террористом, полная изоляция и т.д., сделать страной изгоем,с последующим распадом на мелкие государства с запретом чтобы НИКОГДА не имели право иметь свою армию и тем более ядерное оружие. Лише санкції не можуть вирішити ситуації з Росією, - Меркель - Цензор.НЕТ 3243
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"...Я думаю, что весьма важно, чтобы мы продолжили наши переговоры в этом формате и могли показать, что Россия понесет большую ответственность в этом формате ", - сообщила Меркель. Источник: https://censor.net.ua/v3094742
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При побудові ПП2 буде відповідальність Одни только санкции не могут решить ситуацию с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 2343
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обрубите им визы, СВИФТ - бапка-тебя учить надо???
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Это они могли (да и хотели) сделать ещё 4 года назад. Но тогда на это медвед им сказал, шо это будет расценено как объявление войны. После чего гордые европеоиды утёрлись, заткнулись и больше эту тему не поднимают. Зато теперь максимальными темпами строят СП-2.
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Добавлю...Выгнать с ООН, признать страной террористом, полная изоляция и т.д., сделать страной изгоем,с последующим распадом на мелкие государства с запретом чтобы НИКОГДА не имели право иметь свою армию и тем более ядерное оружие. Лише санкції не можуть вирішити ситуації з Росією, - Меркель - Цензор.НЕТ 3243
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не хотят они этого... боятся утонуть в волнах русского говна...хотели бы - зачмырили при чеченской....
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Конечно санкции не решат проблемы с Мордором , а вот СП-2 , СП-3 , СП-4 и вливание в него миллиардов евро бабок этот вопрос стопудово решит , точно , точно и к бабке Мерхель не ходи.
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Ото типа меркельша не видит, что за мразь у нас сейчас у власти))) Просто порох ей что-то пообещал, какие-то там земельки, или мигрантов чернож*пых принять, вот она и приехала обсудить детали.
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Баран,ты* думаешь*,что чем тупее ты будешь бредить тут ,тем тебе больше поверят? Возвращайся в диспансер,медперсонал обыскался тебя,вася...
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"Одни только санкции не могут решить ситуацию с Россией..."
А что еще? Не иначе как Северный поток - 2.
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Ага. Вже колись з вашим Адольфом допанькалися до світової війни. Тепер будемо вдавати "високу політику" з мордором. Безпомічні імпотенти і продажні гендлярі - ось діагноз європейській політичній системі.
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.. Старя прими Украину в Нато и вопрос закрыт раз и навсегда
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все правительства жлобы и по их вине достояние народа станет обузой. давно надо было раздробить монополию и частями продать немчуре и сп2 отпал бы за ненадобностью. почему они этого не сделали?
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падла... газ пока через Украину в европу бежит...а газовые хранилища на западе Украины... тото вам и похер на тот донбасс и на наших воинов...
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Открою секрет для неё - нормандский формат точно так же не решит эту проблему..
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Ну дак вспомните 41 ибоните по Калининграду.
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Врёшь Меркель!
Могут!
Просто это должны быть - действительно санкции...а не профанация!
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подельница куйла....создали конфликт и кровопролитие для украинского народа, отрезали часть територи и несет хрень разную ,ожидая запуска газопровода, что бы свалив на пенсию ,получать дквиденты от грязьпрома за слив Украины,,,
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Фрау Анжелика. Если санкции не помогают, надо плотно зажать в тиски две тестикулы твоего кремлядского короля.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОдни только санкции не могут решить ситуацию с Россией, - Меркель. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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