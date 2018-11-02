 Одни только санкции не могут решить ситуацию с Россией, - Меркель. ВИДЕО

Об этом она сообщила во время встречи со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

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"Одни санкции не могут решить ситуацию. Необходимо действовать политически со стороны ЕС, дать понять, что тема не забыта. Поэтому мы работаем в рамках нормандского формата, где Германия и Франция встречаются на разных уровнях с представителями Украины и России. Я думаю, что весьма важно, чтобы мы продолжили наши переговоры в этом формате и могли показать, что Россия понесет большую ответственность в этом формате ", - сообщила Меркель.

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Ангела Меркель отметила, что Германия выступает за то, чтобы мы переходили на обычную повестку дня, как будто есть много других проблем в этом мире, которые являются важными.

"Для нас важно, чтобы Украина делала все для того, чтобы выполнять свои обязательства по Минскому процессу. Например, очень важно, чтобы был пролонгтрован закон об особом порядке в парламенте. Было достаточно трудно получить большинство в парламенте. Все говорят, там каждый день погибают солдаты, и важно, чтобы все работали над этим законом, и правильно было бы, если бы это было продлено , и не дало оснований для интриг России", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

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