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Все про:диктатура (114) золото (141) Туркменистан (98) Туркменбаши (9) Бердымухамедов (9)

 Президенту Туркменистана Бердымухамедову вручили золотой гриф для штанги под бурные аплодисменты членов правительства. ВИДЕО

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову торжественно вручили золотой гриф для штанги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такой подарок Бердымухамедов получил по случаю начинающегося 10 ноября в Ашхабаде Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Президент Туркменистана тут же поднял гриф над головой под бурные аплодисменты членов правительства.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент Туркменистана Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3094735
 
 
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да, Азія..
причём средневековая, феодальная, как в сказках про Ходжу Насреддина
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ДЭБИЛИЗМ ТУРКЕСТАНСКИЙ! вот не могут туркмены без того, чтобы в задницу себе не засунуть кактус.. чтобы все время ерзать 5 точкой...
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в педерации тоже самое
половина думы уже голосом хуйла базарит
со всеми его интонациями и ужимками
мечта нашего пепы, со всеми его новыми феодалами
пардон, бомондом)
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"Восток-дело тонкое..."
Восени 1991 року я у неформальній обстановці поспілкувався з туркменами середнього і старшого віку. Це були висококваліфіковані лікарі. Зайшла мова про опозицію.
- Нам опозиція не потрібна, наш Туркменбаши нас цілком влаштовує...
- Перепрошую, не помиляється лише той хто нічого не робить. Опозиція - це необов'язково злобні критикани. Опозиція може конструктивно підказати альтернативу, допомогти виправити помилки...
- Нам це не потрібно...
І далі пішло - який жах, як ми тепер будемо один до іншого їздити?
- Як у всьому світі. Тур, відрядження, запрошення, віза чи без візи. Ви же тепер не придаток совка, ви самостійна держава, яка має шанси стати успішною...
А наприкінці 90-х до Києва приїздив підполковник з Узбекістану, росіянин, зам. начальника управління зв'язку. крутий фахівець. Ми продемонстрували потрібну йому апаратуру, поговорили про перспективи співробітництва. Він сказав: Я - цілком за. Але буде так "як бай скаже".
Ось і весь менталітет.
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да, Азія..
причём средневековая, феодальная, как в сказках про Ходжу Насреддина
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Интересно, куда он его себе вставит?
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Только не в Туркменистане, этот вопрос должен быть вынесен на всенародное обсуждение.
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Поступки и чаяния падишаха вне всякого обсуждения. Только всенародный одобрям-с.
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Не куда, а кому...Вставит он его скорее всего оппонентам из другого племенного клана, который сейчас не у руля, возможно слегка пострапонит близкое окружение, для профилактики..
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У каждого свои причуды. Бацька время от времени "перетрахивает" парламент, а отцу всех туркменов может больше страпон нравится.
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Центральная азия. В северной азии все выглядит еще страшнее.
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Чому Азія, Ксенія. Згадайте як ви також, років надцять назад, при лозунгу з трибуни " Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза" вставали, кричали ура і бурні оплески , що переходять в овації. Що було то було .
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Можливо у вас і було, але не в мене. Я совок не дуже пам'ятаю.
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Було, що гріха таїти. У далекому дитинстві, десь у садочку, коли віршики про Леніна читала. А потім одужала. Президенту Туркменістану Бердимухамедову вручили золотий гриф для штанги під бурхливі оплески членів уряду - Цензор.НЕТ 7179 На заході Україні важко було не одужати, там комунізмом ніхто ніколи не переймався, особливо у моїй родині.
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Ой не всі аплодували. А лише ті, кого зігнали до залу і вони мали уважно стежити за командами своїх низових насільників.
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Не дуже сильно відрізняється від України. Розкішні машини, вілли, яхти, відпочинок на Мальдівах - це все відбувається в Україні. Чи хіба що змінилось від часу втечі Овоща?
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Нее, по обычаю предков только под куст...
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На гриф такой до)(уя надо "хлебушка" типа батона.
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Але рівень життя вищий, ніж в Україні. Тому це не ПК-2.
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єто количество газа поделить на 4 млн туркменов? тогда конееееечно но нет.
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Мені не обов'язково знати твоє погоняло Президенту Туркменістану Бердимухамедову вручили золотий гриф для штанги під бурхливі оплески членів уряду - Цензор.НЕТ 2999
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кацап, а ти мову саме вивчило чи з гуглом?
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Ошибаешься, дорогой. Там полная жопа. Только и читаю про Туркменистан последнее время, как там туго простым смертным.
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хуже)) вы будете платить за газ и воду, спасибо дорогой президент за доброту, бурные аплодисменты, подарили пруток золота-скинулись всей страной, опять бурные аплодисменты, в этот момент 90 процентов жителей не знают что такое электроплита и не видели как горит газ и ни ступали на асфальтированную дорогу, у меня друг в 90 годы озолотился на резиновых галошах, сначала сам возил на фуре в Туркменские аулы, потом людей нанял, я спрашивал, а почему только галоши? а он говорит им больше ничего не надо.
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а в Туркменистане сейчас голод вообще то....
Людям хлеба не хватает...
https://youtu.be/QG1BWu9L7RU
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Был бы туркменбаши в порядке, и нету других забот...)
Что вы хотели от родоплеменного строя - по сравнению с ним круто выглядит даже украинский олигархический неофеодализм...
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Восток дело тонкое - тут титановым ломом не обойдешься...)))
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если вместо блинов присобачить коробки из под киевских тортов

и голову от петра алексеича присобачить
можно вывешивать на бигборды Украины вдоль дорог со слоганом
ПОДЫМЕМ УКРАИНУ РАЗОМ!
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Платина - это по-жлобски... Только иридий...)))
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Иридий дешевле...хоть и "благородней" химически
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Раньше наоборот было...Самое интересное катализатор для производства аммиака родий 77,97 ...только подарить нельзя впитывает водород и чернеет быстро
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И, сдается мне, туркменбачу сурово наипали - это позолота, поднять цельнозолотой у него бы пупок развязался...)
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Золото в 2,5 раза тяжелее,чем железо.Стандартный вес грифа 20 кг.Итого 50 кг понял запросто.
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Плотность железа - 7,874 г/куб, см (при 20 °С)

плотность чистого золота равна 19,32 г/см³

19,32÷7,874×20=49,0729

Выжать 50 без разминки....можно и воздух испортить
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Золото еще и мягкий метал. Так что если на него навесить блины, сложиться пополам. Может это дворцовые заговорщики решили таким хитрым путем прибрать своего царька?
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Терпеть не могу когда кто-то кому-то так зад подобострастно вылизывает как эти хлопальщики
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Президент Туркменистана Бердымухамедову стал лауреатом премии «Золотой Гриф Для Штанги», осталось еще получить премию «Золотой Блин Для Штанги».
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То есть, если в Ашхабаде будет Чемпионат мира по гребле, то Бердымухамедову вручат каное из платины ? Аналогично и по велогонкам ?
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а если Формулу-1? автомобиль придётся подымать!
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Да уж! Говорящий «Легитимный Овощ», смотритель за страусами в отставке, выдающийся проффесор и лауреат премии «Золотой Батон» Виктор Федорович в своем жанре был лучшим. Спuздuл 3$ млрд и долг повесил на Украину. Интересно, сколько уже спиздил Президент Туркменистана Бердымухамедов.
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Да хватит уже оправдывать переворот. Янык чмо и точка.
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шо значит спиzдил ? он всю страну спи... хозян однако . все что есть его Президенту Туркменістану Бердимухамедову вручили золотий гриф для штанги під бурхливі оплески членів уряду - Цензор.НЕТ 6482
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Туркменистан - это тот случай, когда спиздили целую страну вместе с жителями.. на 100% уверен, что этот идиот Бердымухамедов считает Туркменистан и туркменов своей собственностью...
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Бердымухамедов ничего не спиздил. Туркменистан это его частная собственность. Вместе со всеми жителями.
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Ни сколько...как можно спиздить у самого себя...вся страна его личная собственность со всеми ее немыми, мычащими и говорящими инструментами...кто не согласен добро пожаловать на каторжные работы в отдаленные районы страны, там не холодно как при сталине в Сибири, но и летом тоже не совсем прохладно
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Чуваку надо в Голливуд пробоваться. Столько пафоса пропадает, такое актерское мастерство...
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там золота больше будет чем в батоне . Янык тихо завидует
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Какой год на календаре ? Они в Туркмении изобрели машину времени!
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Спортивный президент, спортивная нация.
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а почему только гриф золотой? Жлобы! Нужно было штангу с блинами на 200 кг и все из 999 пробы.
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Сейчас кто-то в Ростове, глядя на это фото, пустил скупую мужскую слезу ...)))
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Дураки кто говорит "Азия, Совок, Брежнев...". Сами еще до конца от этого не избавились. У самих совсем недавно такие батоны выпекали.
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Если он в самом деле из золота, то должен весить не меньше 120 кг!
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Там выше есть расчеты - цельнозолотой олимпийский гриф бы весил около 50 кг, но как он его легко выжал на видео - это таки железка с позолотой, 20 кг...
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а пеця потайки золоті батони на золотому унітазі підкидує як не як у нас демократія
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у Х#йла наверное течет слюна от зависти - вроде все то же самое, но чего-то не хватает. как-то сложно найти людей, которые искренне лизали бы жопу убийце, а охрана это как-то совсем не то, да и страшно - вдруг "новичком" помажут...
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Вспомнился анекдот нескольких лет давности, когда Кончита Вурст победила на Евровидении.

Что лучше - бородатая женщина или великий вождь?
Ну, бородатую женщину ты можешь выключить, а великий вождь может выключить тебя.
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Первоклассник в Туркменистане спрашивает у учительницы:
А Гурбангулы Бердымухамедов какает как мы?
После минутного раздумья учительница отвечает:
- Какает, конечно! ... Но как-то честнее, добрее что ли...
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Гриф из картона, только покрашен в золотой. Был бы из настоящего золота, то Бердымухамед обосрался бы, а не поднял его...
Золото тяжелее свинца
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Кому батон, кому гриф от штанги (а что "блины" из золота слабо было навесить), а кому золотой унитаз: каждый дуркует и извращается по своему!
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"членин и бревно", чи як там той балет називався?
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Хлопают синхронно. На репетициях отрабатывают с хореографом. Кто плохо хлопает по видео проверят. Ничего не сделают. Максимум расчленят).
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попса, позолотили стальной гриф и обалванивают народ. Из чистого золота такая штука весила бы килограм 40, а он ее так аккуратненько положил на вытянутых руках, как будто это палка крашенная, хе-хе
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПрезиденту Туркменистана Бердымухамедову вручили золотой гриф для штанги под бурные аплодисменты членов правительства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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