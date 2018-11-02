 Президенту Туркменистана Бердымухамедову вручили золотой гриф для штанги под бурные аплодисменты членов правительства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такой подарок Бердымухамедов получил по случаю начинающегося 10 ноября в Ашхабаде Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Президент Туркменистана тут же поднял гриф над головой под бурные аплодисменты членов правительства.
...
половина думы уже голосом хуйла базарит
со всеми его интонациями и ужимками
мечта нашего пепы, со всеми его новыми феодалами
пардон, бомондом)
Восени 1991 року я у неформальній обстановці поспілкувався з туркменами середнього і старшого віку. Це були висококваліфіковані лікарі. Зайшла мова про опозицію.
- Нам опозиція не потрібна, наш Туркменбаши нас цілком влаштовує...
- Перепрошую, не помиляється лише той хто нічого не робить. Опозиція - це необов'язково злобні критикани. Опозиція може конструктивно підказати альтернативу, допомогти виправити помилки...
- Нам це не потрібно...
І далі пішло - який жах, як ми тепер будемо один до іншого їздити?
- Як у всьому світі. Тур, відрядження, запрошення, віза чи без візи. Ви же тепер не придаток совка, ви самостійна держава, яка має шанси стати успішною...
А наприкінці 90-х до Києва приїздив підполковник з Узбекістану, росіянин, зам. начальника управління зв'язку. крутий фахівець. Ми продемонстрували потрібну йому апаратуру, поговорили про перспективи співробітництва. Він сказав: Я - цілком за. Але буде так "як бай скаже".
Ось і весь менталітет.
причём средневековая, феодальная, как в сказках про Ходжу Насреддина
Этот вопрос сугубо интимный. )))
Людям хлеба не хватает...
https://youtu.be/QG1BWu9L7RU
Что вы хотели от родоплеменного строя - по сравнению с ним круто выглядит даже украинский олигархический неофеодализм...
и голову от петра алексеича присобачить
можно вывешивать на бигборды Украины вдоль дорог со слоганом
ПОДЫМЕМ УКРАИНУ РАЗОМ!
плотность чистого золота равна 19,32 г/см³
19,32÷7,874×20=49,0729
Выжать 50 без разминки....можно и воздух испортить
Что лучше - бородатая женщина или великий вождь?
Ну, бородатую женщину ты можешь выключить, а великий вождь может выключить тебя.
А Гурбангулы Бердымухамедов какает как мы?
После минутного раздумья учительница отвечает:
- Какает, конечно! ... Но как-то честнее, добрее что ли...
Золото тяжелее свинца