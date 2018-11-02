 Президенту Туркменистана Бердымухамедову вручили золотой гриф для штанги под бурные аплодисменты членов правительства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такой подарок Бердымухамедов получил по случаю начинающегося 10 ноября в Ашхабаде Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Президент Туркменистана тут же поднял гриф над головой под бурные аплодисменты членов правительства.

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