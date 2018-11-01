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 "Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Украина и Германия осуждают планы террористов провести "голосование" на оккупированных территориях.

Украина и Германия осуждают проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые запланированы на 11 ноября. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Также на Цензор.НЕТ: ЕС и США должны отреагировать на проведение нелегитимных выборов в ОРДЛО санкциями, - Кучма

"Безусловно, мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией, и они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", – заявил он. Президент добавил, что такие провокационные действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских договоренностей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российская оккупационная администрация развернула масштабную "предвыборную кампанию" в ОРДЛО, - ГУР

"Это не первая попытка Российской Федерации подорвать Минский процесс", – отметил Порошенко.

Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.

Источник: https://censor.net.ua/v3094624
 
 
 Топ комментарии
 
какой знак пепа?)
это реальное нарушение минских соглашений которые ты подписал, точнее их разрыв
лови момент, пакуй медведчука)
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в то время как мы в киеве с ними делим рыбу в азовском море))
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какой знак пепа?)
это реальное нарушение минских соглашений которые ты подписал, точнее их разрыв
лови момент, пакуй медведчука)
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Вот за такие нарушения и обкладывают кацапов санкциями.
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в то время как мы в киеве с ними делим рыбу в азовском море))
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Санкциями??? Какими санкциями? Даже те смешные санкции, которые есть, Кремль легко обходит. А что, ЕС или кто-то другой предупреждает РФ, что в случае проведения этих выборов они накладут санкции? Проснитесь!!!
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"Атопутиннападе" по-грузински: Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в случае проигрыша на президентских выборах грозиться гражданской войной.
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прямо как БПП)
если пепу не выберут хуйло нападе)
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Вот, кстати, коммент одной барыжной неадекватки: "Майдан буде лише один, якщо Жулька виграє вибори. І то не довгий, годин за 3 хлопці встигнуть."
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Я конечно не ВЦИОМ, не Разумков, тем более не Геллап, но при опросе знакомых они все дружно показывают известный жест согнутой рукой.
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В каком каком городе, уточните пжалста? "Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4355
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А шо ж дули тыкать всей Юзовкой можете, а партизанить не? Никак?
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Зачем, ты же со своей диванной сотней уже почти всех сепаров замочил.
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они не готовы мирным путём урегулировать конфликт, а мы не готовы военным, заморозка?
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Пропоную після "виборів" у ОРДЛО повністю припинити пенсійні виплати для тих, хто там живе.
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мы вон ДТЭКУ за електрику заплатили за ОРДЛО а ты про пенсии!.....
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будешь такое писать - тебе денег не дадут.. а потом путен нападёт
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Я тут вже чотири роки пишу нехай зупинять пенсії тим мешканцям.

Деяким припинили раніше. Зараз на пунктах перетину багато пенсів. Пишуть що це ті яким закрили і вони побігли з'ясовувати.
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она-то готова, но она не для этого его завоевывала!
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Ну, так что, фрау Меркель - будет в ЕС эмбарго на товарообмен с наглой Ордой или нет? Хватит кормить агрессора - пора его душить по-настоящему!
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"Вибори" терористів в ОРДЛО - знак того, що Росія не готова мирно врегулювати ситуацію на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2715Ray‏ @Ray_net_ua 8 ч.8 часов назад
Гибридная война Порошенко - каждый украинец платит мародерам, олигархам, сепаратистам ждет томос и верит, что псевдовыборами это можно исправить.
Олигархат заплатил Ахметову 713 млн.грн денег украинцев, за поставку электроэнергии в ЛНР и ДНР. А ДНР электроенергию продают в РФ.
"Вибори" терористів в ОРДЛО - знак того, що Росія не готова мирно врегулювати ситуацію на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3398
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а хули.. у них переизбыток.. платят копейки завдяки потужним реформам шоколадной банды.. всьо путьом
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Бабушка Анжела приехала путинские идеи проталкивать?
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"Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко. "
Не. Пока сама "Украина и ОРДЛО" не захотят решать, все присказки - сами! Все "сказки" - впереди. Нет других путей- как лично и прямо. Два пути: миром или не миром. Остальные? Многие! Трусливо-похотливые советчики!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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