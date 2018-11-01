 "Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Украина и Германия осуждают проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые запланированы на 11 ноября. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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"Безусловно, мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией, и они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", – заявил он. Президент добавил, что такие провокационные действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских договоренностей.
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"Это не первая попытка Российской Федерации подорвать Минский процесс", – отметил Порошенко.
Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.
это реальное нарушение минских соглашений которые ты подписал, точнее их разрыв
лови момент, пакуй медведчука)
если пепу не выберут хуйло нападе)
Деяким припинили раніше. Зараз на пунктах перетину багато пенсів. Пишуть що це ті яким закрили і вони побігли з'ясовувати.
а
Без коментарів.
Гибридная война Порошенко - каждый украинец платит мародерам, олигархам, сепаратистам ждет томос и верит, что псевдовыборами это можно исправить.
Олигархат заплатил Ахметову 713 млн.грн денег украинцев, за поставку электроэнергии в ЛНР и ДНР. А ДНР электроенергию продают в РФ.
Не. Пока сама "Украина и ОРДЛО" не захотят решать, все присказки - сами! Все "сказки" - впереди. Нет других путей- как лично и прямо. Два пути: миром или не миром. Остальные? Многие! Трусливо-похотливые советчики!