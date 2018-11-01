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 Столичные полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве консьержки. ВИДЕО

Столичные полицейские просят помочь в установлении местонахождения мужчины, подозреваемого в убийстве летом этого года консьержки в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что 5 июля 2018 года в Деснянском районе Киева на улице Лисковской в комнате консьержа обнаружили труп женщины. По данному факту начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"За совершение уголовного преступления разыскивается неустановленный мужчина в возрасте около 55-60 лет, крепкого телосложения, рост 170-175 см, седые волосы, короткая стрижка, может представляться чужим именем и предоставлять поддельные документы с собственным фотоснимком. Подозреваемый может устраиваться на работу дворником, приемщиком вторичного сырья, консьержем или разнорабочим. Если у вас есть какие-либо информацию о месте пребывания разыскиваемого лица, просим сообщить работников полиции по следующим номерам: (063) 741-73-36, (067) 406-34-45, (067) 445-93-31 или звонить на 102", - отметили в столичной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3094603
 
 
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Где-то же в это время пропав с цензора один известный троещинский спивун Столичні поліцейські розшукують підозрюваного у вбивстві консьєржки - Цензор.НЕТ 8337
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Вот тут кто-то писал, что камеры не нужны. Очень даже нужны!
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А 6 июля нельзя было попросить общественность?
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Оперативненько , ще й пари років не минуло , а вони почали розшук.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтоличные полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве консьержки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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