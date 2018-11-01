 "Роскосмос" показал, как упал "Союз". ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на "Союзе". На видео есть момент разделения первой и второй ступеней корабля, после которой и случилась авария.

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Авария произошла 11 октября. На борту корабля находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.

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