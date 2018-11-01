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Все про:авария (1064) Роскосмос (32) Союз (17)

 "Роскосмос" показал, как упал "Союз". ВИДЕО камер наблюдения

"Роскосмос" опубликовал видеозапись аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на "Союзе". На видео есть момент разделения первой и второй ступеней корабля, после которой и случилась авария.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания

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Авария произошла 11 октября. На борту корабля находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3094582
 
   
 Топ комментарии
 
Роскосмос давно уже давно больше интересует букмекеров, а не страховщиков.(С)
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У вас стабильность отвалилась
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Решили, что без Константинополя напрямую могут с самим общаться?
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Дык небесная твердь жеж там! Ее облетать надо, а они не шмогли. Глонасс подвел,курва
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Вот Вы смеетесь, а небесная тверд для русни таки большая проблема.
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дійсно, вони народжені рачкувати та плазувати.
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Ну да, рожденный пить летать не может.
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Роскосмос давно уже давно больше интересует букмекеров, а не страховщиков.(С)
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Ну сборщики цветмета тоже интересуются...
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союз нерушимый взорвался в полете..
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пусть скажут спасибо, что там рядом "адмирала Кузнецова " не было, а то он им показал бы ... "Роскосмос" показал, как упал "Союз" - Цензор.НЕТ 5441
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Никогда не доверяйте цитатам известных людей из интернета. (С) Ленин
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Любители членина идут в спам,в Украине запрещена пропаганда красножопых и нацизма
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дивився б й дивився - захоплююче! пенсионери россссії мовчки підтримують!
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как это символично и напоминает новую историю России..
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Я звыняюсь...а биндеровский след уже нашли?
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нет, пока нашли таджика с кувалдой,который замок ну ступене рихтовал 😃 и рогозя дуракам байку лупанул про битую прошивку на китайском планшете.
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в бочке пока не нашли
а вот на кузе точно есть за переборками наши люди
таки не перевелись в николаеве патриоты
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а них есть такое же, но только с крупнейшим доком, снятое камерой, установленной на кране, падающем на палубу "кузи" ? )))
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Для такого видео нужен саундтрек... из "Маски-шоу", к примеру...
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)) по мну, лучше Фреди Меркьюри - Show Must Go On!!!
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)))) в клипе, я бы добавил в конце нотки руцкой балалайки, в исполнении оркестра из старшего механика, не покинувшего свой док, да так и ушедшим под воду, по шариковски наяривая "боярыню" ).
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А произношение-то, произношение какое!
Зей а рили сингинг фром зейр хартс "Роскосмос" показав, як упав "Союз" - Цензор.НЕТ 9766
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фром зе ботом оф зеир хартс, извиняюсь.
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Из нот. Вэн ит симс ту би боттом, ит оккурз то би джаст э нью дипер левел тувордз зе боттомлесс рашен эбисс.
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P.S.: кстати, запустил только что одновременно видео с "союзом" и кавер на Селин Дион - тоже отлично заходит! Причём прикольно совпал момент аварии с вот этим вот свистом после припева
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Для прикола. Попробуй спеть "В лесу родилась елочка" на музыку "Вставай страна огромная".
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Саюс вдарився об небесну твердь і розвалився.
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Судя по видео- скрепы рано разогнулись. Надо было их освятить сильнее. "Роскосмос" показав, як упав "Союз" - Цензор.НЕТ 1962
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следующим ущербные дебилы запилят ролик как утонул их плавучий док )
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та хай хоть 100 баксов заработают на ютубе, а то кишки горят а тормазуха и стекломой закончился.
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Предлагаю поменять болты М20 на М24 и напнравление резьбы.
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Лучше просто поменять кувалду на более тяжелую.
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Пословица "что сгорело - не утонет" как будто специально для Роскосмоса придумана.
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Да не, у них бывает шо сначала горит, а потом тонет
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"Роскосмос" опублікував відеозапис аварії ракети "Союз-ФГ", яка сталася 11 жовтня.Джерело:https://ua.censor.net.ua/v3094582

хоче в ютубі "переглядами" на ремонт назбирати)) вялічіє такое вялічіє))
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Жаль, что без звука. В конце был бы вполне уместен вот этот 8-битный звук из Super Mario: внезапное ЦВИРИНЬ! - и "та-дам, та-та-та-та-тадам, та-дам!"
Super Mario death sound
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Або з "єралашу" - парам-парам-пам-вжиу.
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Мне понравилось бы, если бы в конце, после аварии, появился дед Панас и сказал "Отака х*йня, малята!"
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"Роскосмос" - та вона була важча за повітря, тому і впала.
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Як ракету назвеш, так вона і літає.(Капітан Врунгель)..😋
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не смогли приплести украинский или госдеповский след … пришлось признаться в рукож*пости а теперь и трусы снять - ещё 2 ракеты - одна в Гвинее другая на Байконур с такими же дефектными датчиками … а шо ? Рогозин главный космонавт …
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У маска и кино интересней, и музыка прикольней.
А если серьезно - так будет с каждым кто последние 50 лет совершенствует технологию забивания болтов кувалдой.
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На кого это они молотом-то замахнулись? Вот от этого и фсе беды!
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Южмаш остался в Украине, и вместе с ним все космические "умы". Вот и который год в Рассее все падает да взрывается.
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Красиво падает. Смотрел бы и смотрел. Надежности никакой или летит куда попало или падает назад. Поэтому смутные одолевают мысли. Представляю, если вдруг Россия не дай бог запустит ракету с ядерной боеголовкой, и она тоже упадет на головы россиян. А если несколько, страшно представить что будет с Россией.
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"роскосмАс" може заробляти на таких роликах

Бо це цікаво і корисно
І знімання недороге.
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Moжно годинами дивитись як тече ріка..як горить вогонь ...і як падають кацапськи ракети
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Так я ни понял! Фильм закончился ровно на середине: ракета поднялась, отвалилась первая ступень и... и фсё! Электричество кончилось! Так что роскосмос НЕ показал, как упал (именно -- упал) союз. "Роскосмос" показав, як упав "Союз" - Цензор.НЕТ 8034
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а предупреждали же мокшей,
шо береза хоть и скрепная деревяха,
но ракеты из нее делать не самый лучший вариант.
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Краще б мультик зробили, як другий ступінь коцнуло, а то ніц не видно на відосі
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"Ростормоз" и не такое еще покажет. В следующий раз покажет Кузькиного Папу. "Роскосмос" показав, як упав "Союз" - Цензор.НЕТ 6729
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Знайшов документальні кадри відео першого у світі виходу космонавта Леонова у відкритий Космос...але не знайшов жодного кадру перебування його у в середині космічного апарату "Восход 2", що ставить під сумнів цей політ, яке такий...але потім все зрозумів - просто Леонов летів не В ракеті, а НА ракеті!
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В цому ВИДЕО камер наблюдения нехватає саундтрека - першого куплєта AC/DC - Thunderstruck
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Роскосмос" показал, как упал "Союз". ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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