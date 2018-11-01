 "Роскосмос" показал, как упал "Союз". ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на "Союзе". На видео есть момент разделения первой и второй ступеней корабля, после которой и случилась авария.
Авария произошла 11 октября. На борту корабля находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.
...
а вот на кузе точно есть за переборками наши люди
таки не перевелись в николаеве патриоты
Зей а рили сингинг фром зейр хартс
хоче в ютубі "переглядами" на ремонт назбирати)) вялічіє такое вялічіє))
Super Mario death sound
А если серьезно - так будет с каждым кто последние 50 лет совершенствует технологию забивания болтов кувалдой.
Бо це цікаво і корисно
І знімання недороге.
Красноярск. Полторы тонны европейских сыров.
шо береза хоть и скрепная деревяха,
но ракеты из нее делать не самый лучший вариант.