 "Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ. ВИДЕО

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов.

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Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.