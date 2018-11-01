 "Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ. ВИДЕО

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
Олег Пономарь
2 год ·
Россия опубликовала санкционный список граждан Украины. Короткая ремарка.
Этот список не имеет никакого санкционно-экономического значения. Так как в списке смешаны и кони и люди - то есть, и настоящие враги России и российские агенты, которые работают в Украине, находятся на зарплате в РФ и продвигают интересы страны-агрессора.
Те граждане Украины, которых Москва считает своими врагами и называет их партией войны (то есть, те украинцы, которые не согласны на капитуляцию в обертке "новой стратегии мира", а готовы сражаться до победы), - эти и так давно под всеми возможными санкциями в России.
А те, которые попали в этот список, но работают на Москву, - те и дальше будут работать и получать гонорары в рублях на счета в российских банках. Но зато эта часть списка сможет (и будет) теперь везде говорить - Смотрите, я в санкционном списке Кремля. Значит я настоящий патриот Украины и враг России. А чего добился ты?
Вывод.
Весь этот список (это касается и укр. компаний также) - часть пропагандистской гибридной кампании перед выборами в Украине. Внести хаос и субъективизм. Подбросить дров и поддать жару.
Посмотрим как украинцы расчехлят этот список.
Бо й справді, чому не ігнорувати цю акцію кацапії?
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Вас только можно отловить и ликвидировать,
https://www.youtube.com/watch?v=W6TAJXzX9sU
сколько же эти мрази нагребли денег на крови украинского народа
Те граждане Украины, которых Москва считает своими врагами и называет их партией войны (то есть, те украинцы, которые не согласны на капитуляцию в обертке «новой стратегии мира», а готовы сражаться до победы), - эти и так давно под всеми возможными санкциями в России.
А те, которые попали в этот список, но работают на Москву, - те и дальше будут работать и получать гонорары в рублях на счета в российских банках.
Но зато эта часть списка сможет (и будет) теперь везде говорить:
Смотрите, я в санкционном списке Кремля. Значит я настоящий патриот Украины и враг России. А чего добился ты?
Вывод.
Весь этот список (это касается и укр. компаний также) - часть пропагандистской гибридной кампании перед выборами в Украине. Внести хаос и субъективизм. Подбросить дров и поддать жару.
Посмотрим как украинцы расчехлят этот список. " Олег Пономарь
какая-то геращенко проквакала - "Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике."
Він би Вам показав "острови"
Медведев поручил защитить компании России на фоне санкций против Украины или как на РФии сами себе яйца оторвали
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился не допустить негативного влияния ответных санкций против Украины на российские компании. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций»
Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..
😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁
Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂
Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣
Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року