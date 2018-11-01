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 "Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ. ВИДЕО

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов скептически отнесся к введенным санкциям РФ.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

...

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов.

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Напугали ежей голым задом! - Турчинов о санкциях РФ 01

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/v3094563
 
   
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Олег Пономарь
2 год ·

Россия опубликовала санкционный список граждан Украины. Короткая ремарка.
Этот список не имеет никакого санкционно-экономического значения. Так как в списке смешаны и кони и люди - то есть, и настоящие враги России и российские агенты, которые работают в Украине, находятся на зарплате в РФ и продвигают интересы страны-агрессора.
Те граждане Украины, которых Москва считает своими врагами и называет их партией войны (то есть, те украинцы, которые не согласны на капитуляцию в обертке "новой стратегии мира", а готовы сражаться до победы), - эти и так давно под всеми возможными санкциями в России.
А те, которые попали в этот список, но работают на Москву, - те и дальше будут работать и получать гонорары в рублях на счета в российских банках. Но зато эта часть списка сможет (и будет) теперь везде говорить - Смотрите, я в санкционном списке Кремля. Значит я настоящий патриот Украины и враг России. А чего добился ты?
Вывод.
Весь этот список (это касается и укр. компаний также) - часть пропагандистской гибридной кампании перед выборами в Украине. Внести хаос и субъективизм. Подбросить дров и поддать жару.
Посмотрим как украинцы расчехлят этот список.
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Краще про росіські санкції і не скажеш "Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 1609
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Конечно нечего боятся, против главного торгового партнера Порошенко санкции ведь не введены, оно может и дальше свободно торговать.
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які ж вони тупорилі і убогі розумом ці кацапські тролі) Мукають одне і теж зі своїх смердючих методичок)) Господи, кожного ранку дякую Тобі, що я не кацап!!!
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Я вообще не понимаю зачем за каких-то пару минут столько политиков уже ухитрилось уделить столько внимания какой-то кацапской филькиной грамоте. Ну какой смысл пытаться анализировать поступки умалишенного?
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Таке враження, що "путін" зробив подарунок їхньому самолюбству
Бо й справді, чому не ігнорувати цю акцію кацапії?
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Ну правильно. Не в России же хитрый жид своё бабло зарыл.
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смелая бочка фекалий, а че крым дристливо сдал?
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Мокша, тьі скучньій...

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"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов."
No comments. "Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 2115
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Мерзотник, сдавший Крым без боя, ещё вякает? Ему, после выборов, нужно срочно , из Украины бежать, иначе, сядет на многая лета...
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пусть лучше Турчинов расскажет сколько денег у него в стране оккупантов, на каких счетах, и как называются его предприятия, ведущие торговлю с убийцами украинского народа
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Вас напугаешь, как же)))
Вас только можно отловить и ликвидировать, "Налякали їжаків голим задом!" - Турчинов про санкції РФ - Цензор.НЕТ 7876
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А действительно... Курячу Дупу голым задом не испугаешь... "Налякали їжаків голим задом!" - Турчинов про санкції РФ - Цензор.НЕТ 9802


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США нужно помочь опубликовать список имущества Турчинова и номера его банковских счетов в стране агрессора
сколько же эти мрази нагребли денег на крови украинского народа
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" Этот список не имеет никакого санкционно-экономического значения. Так как в списке смешаны и кони и люди - то есть, и настоящие враги России и российские агенты, которые работают в Украине, находятся на зарплате в РФ и продвигают интересы страны-агрессора.
Те граждане Украины, которых Москва считает своими врагами и называет их партией войны (то есть, те украинцы, которые не согласны на капитуляцию в обертке «новой стратегии мира», а готовы сражаться до победы), - эти и так давно под всеми возможными санкциями в России.
А те, которые попали в этот список, но работают на Москву, - те и дальше будут работать и получать гонорары в рублях на счета в российских банках.
Но зато эта часть списка сможет (и будет) теперь везде говорить:
Смотрите, я в санкционном списке Кремля. Значит я настоящий патриот Украины и враг России. А чего добился ты?
Вывод.
Весь этот список (это касается и укр. компаний также) - часть пропагандистской гибридной кампании перед выборами в Украине. Внести хаос и субъективизм. Подбросить дров и поддать жару.
Посмотрим как украинцы расчехлят этот список. " Олег Пономарь



"Налякали їжаків голим задом!" - Турчинов про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8674
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уже говорят
какая-то геращенко проквакала - "Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике."
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Сілвера (Джона) на Вас нема
Він би Вам показав "острови"
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Хто знає, чому в цей список попав Пашинський ....!?
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потому что имеет бизнес в сране агрессора, денежные средства и имущество
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Хіба по цій ознаці відбирали, а у Тимошенко який бізнес на московії?
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у жульки мережа ломбардів "Благо", класичний барига.
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Який бізнес? Та жюлька там на Московскій кільцевій заплєчной служить.. ВАНА там всім відома, як "крутой бизнесвумен"😁😁😉
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Не буду сперечатись, не хочу влазити в цю справу, але ці "санкції" дуже схожі на перепечатку партійних списків з вікі.
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Какой смелай!... Аж, страх!...
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а чому жодного регіонала жопоблоківця там нема під санкціями?) там же бізнесу з рашкою дофіга від Моторсічі до Конті шоколада.
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Любителям пугать ежей голым задом следует напомнить, что еж хищник, он может и причандалы поотрывать "Налякали їжаків голим задом!" - Турчинов про санкції РФ - Цензор.НЕТ 6698
"Налякали їжаків голим задом!" - Турчинов про санкції РФ - Цензор.НЕТ 4755
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Самое смешное вот это, цитирую:

Медведев поручил защитить компании России на фоне санкций против Украины или как на РФии сами себе яйца оторвали
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился не допустить негативного влияния ответных санкций против Украины на российские компании. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций»
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Под гнетом Российских санкций…. .

Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..

😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁
Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂

Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣

Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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