 Украинский ролик о Сухопутных войсках признали одним из лучших военных видео в мире

Ролик, рассказывающий о Сухопутных войсках Украины, занял второе место в рейтинге лучших военных видео мира по версии издания Business Insider, передает Цензор.НЕТ.

Украинское видео рассказывает историю пехотинца с помощью образа обычной саперной лопаты.

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"Вряд ли существует какое-то военное снаряжение, которое имеет такое большое значение для солдат во всем мире, как лопата или шанцевый инструмент. Это видео из Украины – шедевр в кинематографе и сторителинге. Оно непревзойденное, и, честно говоря, было трудно поставить его на второе место", – пишет издание.

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На первом месте в рейтинге Business Insider – видео шведской армии. Как отмечает издание, если бы не шуточная подача в шведском видео, рейтинг возглавил бы украинский ролик.

На третьем месте – ролик о Королевской армии Нидерландов, на последнем – о вооруженных силах Республики Корея.

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Как известно, Баллада о пехоте была снята два года назад в помощь Сухопутным войскам ВСУ. Авторы проекта – консалтинговая компания K&K Group и рекламное агентство TABASCO. Съемки проводила студия LimeLite Studio. Режиссер проекта – известный израильский режиссер Эли Свердлов.

Ролик призывает украинцев приходить на контрактную службу и в целом рассказывает о Сухопутных войсках Украины.

Музыка к видео называется Bordes (Границы) и была написана специально для съемок израильским композитором Томером Брианом. Во всех армейских сценах задействованы только солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины.

Ролик изготовлен полностью на волонтерских началах, без государственного финансирования.