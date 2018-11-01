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 Украинский ролик о Сухопутных войсках признали одним из лучших военных видео в мире

Украинский ролик о саперной лопате назвали шедевром и одним из лучших военных видео в мире.

Ролик, рассказывающий о Сухопутных войсках Украины, занял второе место в рейтинге лучших военных видео мира по версии издания Business Insider, передает Цензор.НЕТ.

Украинское видео рассказывает историю пехотинца с помощью образа обычной саперной лопаты.

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"Вряд ли существует какое-то военное снаряжение, которое имеет такое большое значение для солдат во всем мире, как лопата или шанцевый инструмент. Это видео из Украины – шедевр в кинематографе и сторителинге. Оно непревзойденное, и, честно говоря, было трудно поставить его на второе место", – пишет издание.

...
На первом месте в рейтинге Business Insider – видео шведской армии. Как отмечает издание, если бы не шуточная подача в шведском видео, рейтинг возглавил бы украинский ролик.

На третьем месте – ролик о Королевской армии Нидерландов, на последнем – о вооруженных силах Республики Корея.

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Как известно, Баллада о пехоте была снята два года назад в помощь Сухопутным войскам ВСУ. Авторы проекта – консалтинговая компания K&K Group и рекламное агентство TABASCO. Съемки проводила студия LimeLite Studio. Режиссер проекта – известный израильский режиссер Эли Свердлов.

Ролик призывает украинцев приходить на контрактную службу и в целом рассказывает о Сухопутных войсках Украины.

Музыка к видео называется Bordes (Границы) и была написана специально для съемок израильским композитором Томером Брианом. Во всех армейских сценах задействованы только солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины.

Ролик изготовлен полностью на волонтерских началах, без государственного финансирования.

Источник: https://censor.net.ua/v3094550
 
   
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Пусть Вас Боженька бережет,за нами правда! Спасибо Вам за Украину!
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Ущербное, зрадоботное ничтожество даже тут зраду нашло..
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Для кацапов лопата столовая принадлежность😂
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Вилы евро(г)ейропейские , нетрадиционные :
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и без ролика понятно что наша пехота и вдв одни из самых лучших в мире
потому как они реально воюющие
а в европе имхо самые лучшие
псы. чего не могу сказать о высшем командном составе, который сольётся при первом же шухере
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вот поставишь вану во главу армии - она грудью (или что у неё там) будет пехоте на передке дорогу пробивать. стопудофф.
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Український ролик про Сухопутні війська визнали одним із найкращих військових відео у світі - Цензор.НЕТ 7787
вопросы есть еще?
имхо шо вона, шо сегодняшнее воно - ....
ну ты понял Український ролик про Сухопутні війська визнали одним із найкращих військових відео у світі - Цензор.НЕТ 1272
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Ну навіщо постити недолугий фотошоп?
Окуляри знайди, пенс совковий, та придивися!
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Сына народного депутата Петра Порошенко (внефракционный) Алексея выдвинули кандидатом в депутаты Винницкого областного совета от облорганизации ВО Батьківщина.
ссыль скинуть? или так поверишь?)
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Спробуй
Та це все одно фотошоп. Видно кожному, хто хоч раз цією проргамою користувався.
До речі, яка віра ресурсу, що постить флтошопи?
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может и фотошоп, я не спец
В 2013 году - Алексей Порошенко избран депутатом Винницкого областного совета от партии «Батькивщина»

а вот это реальный факт
или фейк?)
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скажи спасибо воной, которая все сделала, чтобы убить нашу армию.
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её убили еще до неё
в 1998-ом боеспособной армии в Украине уже не было
вплоть до 2014 основное чем там занимались
это воровство и продажа со складов того что осталось
и самое сладкое - продажа и воровоство земли закрепленной за МО
и Гриценко косьвенно этому способствовал, за его усатого попередника вообще молчу
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Не воной, а воному. Валити кучма почав. Ющу було насрать на армію, а Хряк кінцево прибив її.
А, ще порох зброю зпродавав через порт Октябрьский. Але це так, як наслідки недбалості; валяється, чому б ні, коли є можливість.
А так - СПАМ.
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вона сделелла контрольный выстрел, когда выкалачивала их армии каждой бабушке по тыще.
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Лол. Прошел по ссылке ради любопытства. На 4-м месте там туповатый клип Буйнова.
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чет требует сайт отключать и т.д. пусть лесом идут(
хотелось со шведами сравнить, ролик то
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Страшно подумать, что может быть безвкуснее буйнова. Что такого страшного могли змастырить корейцы? Псая?
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Пусть Вас Боженька бережет,за нами правда! Спасибо Вам за Украину!
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круто. Красавчики.

Саперная лопата и в ближнем бое хороша. Но на видео этого не покажешь...
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Жадаю ўсім хлопцам з вайны жывымі і здаровымі да хаты вярнуцца, а ворагам Украіны - ляжаць на -2 пад зямлёй.
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Це дійсно НАЙКРАЩИЙ ролик!
Ще маршал Франції при Людовіку 14 де Вобан казав: "Щасливий полководець воює не штиком та гранатою, а кашею та лопатою!"
У режимі супутник подивіться на гугл-карті на донбвс. Наші риють як залізні кроти. І харч вельми пристойний зараз став.
Отже у нас все робиться правильно.
Йулботи-зрадофілітики, ау-у!
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А ще хорошо тією лопатою канаву вирить і кацапів прикопать. ВСІХ.
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Ну, то вже в кінці все зрівнять гарненько, травичку посіять... щоб від кацапні й сліду на землі не лишилося.
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Я служл в РВСН, на борту тягача находится лопата для развертывания позиции. Как то проверяющий полковник, взял эту лопату и начал писать замечания:
1. Плохо заточена
2. Древко с зуесенцами
3. Есть ржавщина....
Подбегает Комбат, берет у него эту лопату и забрасывает ее в кусты со словами: "Пишите одно замечание - нет лопаты."
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А у Нас было:
" Нет страшней,опаснее в схватке--
Малой сапёрной лопатки"
МСЛ-55 затачивали так,что рубили лапник и другую мелочь.
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Важке відео, але дійсно неперевершене ! Аж мурашки по шкірі....
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинский ролик о Сухопутных войсках признали одним из лучших военных видео в мире
 
 
 
 
 
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