 Украинский ролик о Сухопутных войсках признали одним из лучших военных видео в мире

Ролик, рассказывающий о Сухопутных войсках Украины, занял второе место в рейтинге лучших военных видео мира по версии издания Business Insider, передает Цензор.НЕТ.
Украинское видео рассказывает историю пехотинца с помощью образа обычной саперной лопаты.
"Вряд ли существует какое-то военное снаряжение, которое имеет такое большое значение для солдат во всем мире, как лопата или шанцевый инструмент. Это видео из Украины – шедевр в кинематографе и сторителинге. Оно непревзойденное, и, честно говоря, было трудно поставить его на второе место", – пишет издание.
На третьем месте – ролик о Королевской армии Нидерландов, на последнем – о вооруженных силах Республики Корея.
Как известно, Баллада о пехоте была снята два года назад в помощь Сухопутным войскам ВСУ. Авторы проекта – консалтинговая компания K&K Group и рекламное агентство TABASCO. Съемки проводила студия LimeLite Studio. Режиссер проекта – известный израильский режиссер Эли Свердлов.
Ролик призывает украинцев приходить на контрактную службу и в целом рассказывает о Сухопутных войсках Украины.
Музыка к видео называется Bordes (Границы) и была написана специально для съемок израильским композитором Томером Брианом. Во всех армейских сценах задействованы только солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины.
Ролик изготовлен полностью на волонтерских началах, без государственного финансирования.
потому как они реально воюющие
а в европе имхо самые лучшие
псы. чего не могу сказать о высшем командном составе, который сольётся при первом же шухере
вопросы есть еще?
имхо шо вона, шо сегодняшнее воно - ....
ну ты понял
Окуляри знайди, пенс совковий, та придивися!
ссыль скинуть? или так поверишь?)
Та це все одно фотошоп. Видно кожному, хто хоч раз цією проргамою користувався.
До речі, яка віра ресурсу, що постить флтошопи?
В 2013 году - Алексей Порошенко избран депутатом Винницкого областного совета от партии «Батькивщина»
а вот это реальный факт
или фейк?)
в 1998-ом боеспособной армии в Украине уже не было
вплоть до 2014 основное чем там занимались
это воровство и продажа со складов того что осталось
и самое сладкое - продажа и воровоство земли закрепленной за МО
и Гриценко косьвенно этому способствовал, за его усатого попередника вообще молчу
А, ще порох зброю зпродавав через порт Октябрьский. Але це так, як наслідки недбалості; валяється, чому б ні, коли є можливість.
А так - СПАМ.
хотелось со шведами сравнить, ролик то
Пусть Вас Боженька бережет,за нами правда! Спасибо Вам за Украину!
Саперная лопата и в ближнем бое хороша. Но на видео этого не покажешь...
Ще маршал Франції при Людовіку 14 де Вобан казав: "Щасливий полководець воює не штиком та гранатою, а кашею та лопатою!"
У режимі супутник подивіться на гугл-карті на донбвс. Наші риють як залізні кроти. І харч вельми пристойний зараз став.
Отже у нас все робиться правильно.
Йулботи-зрадофілітики, ау-у!
1. Плохо заточена
2. Древко с зуесенцами
3. Есть ржавщина....
Подбегает Комбат, берет у него эту лопату и забрасывает ее в кусты со словами: "Пишите одно замечание - нет лопаты."
" Нет страшней,опаснее в схватке--
Малой сапёрной лопатки"
МСЛ-55 затачивали так,что рубили лапник и другую мелочь.