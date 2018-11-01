 Расторгая соглашение по Азовскому морю, Украина фактически передает Керченский пролив России, - Тука. ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ .

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По его словам, расторжение соглашения по Азову будет означать, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

"Можно надувать щеки, пока не лопнут, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, действующее сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, с ее точки зрения, это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами. - Ред.). Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами", - пояснил Тука.

В то же время, согласно двустороннему соглашению РФ и Украины, Азовское море - и Керченский пролив, в частности, - разделены пополам. Тука подчеркнул, что расторжение этого соглашения фактически будет означать полный контроль РФ над проливом.

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"Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, простите, у нас пока нет. Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения", - резюмировал он.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия не только задерживает суда в Азовском море, но также использует этот канал для скрытых поставок оружия для собственных формирований на Донбассе. В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн отметил: "Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право". По его словам, это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.