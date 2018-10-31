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 Политика Украины, Общество
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Все про:архитектура (108) Днепр_город (2531)

 Архитекторы из разных городов Украины и Европы соберутся в Днепре для создания идей организации современных публичных пространств. ВИДЕО

5-10 ноября впервые в Днепре по инициативе городского головы Бориса Филатова состоится архитектурный фестиваль "Города Украины".

 Организаторами мероприятия являются Днепровский городской совет, Днепропетровская областная организация Национального союза архитекторов Украины, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Мероприятия фестиваля будут проводиться при поддержке Международного благотворительного фонда "Культурная столица".

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"Цель фестиваля - сформировать профессиональное сообщество, которое могло бы предоставлять качественные предложения по архитектурному изменению и благоустройству нашего города. Одним из важнейших событий фестиваля будет воркшоп, во время которого шесть команд архитекторов Украины будут работать над предложениями по 6 площадкам в центральных районах города. Участники предложат свое видение того, как можно организовать эти публичные пространства качественно, современно и комфортно ", - рассказал председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления Артем Хмельников.
На фестиваль приедут около 40 архитекторов из Днепра, Одессы, Харькова, Киева, Винницы, Тернополя. На мероприятие приглашены также специалисты из Словакии, Нидерландов, Германии, Словении и Великобритании и других стран.

Архитекторы из разных городов Украины и Европы соберутся в Днепре для создания идей организации современных публичных пространств 01
Архитекторы из разных городов Украины и Европы соберутся в Днепре для создания идей организации современных публичных пространств 02

"Для комфорта жителей и гостей Днепра, на наш взгляд, необходимо переосмыслить и адаптировать центральные улицы и проспекты города в соответствии с современными потребностями. Именно поэтому в мероприятии примут участие спикеры, лекторы, консультанты из стран, где в вопросах формирования общественного пространства достигли наибольших успехов ", - отметил начальник главного архитектурно-планировочного управления - главный архитектор города Дмитрий Волик.


В программе фестиваля, кроме воркшопа на тему публичного пространства и презентации его результатов, лекции от украинских архитекторов-практиков, выставки "Дни Дании" и проектов архитекторов Украины "950х600", инсталляции, круглые столы, экскурсии и студенческий воркшоп.
"Особенность фестиваля в том, что это открытое мероприятие. В течение недели команды архитекторов будут готовить свои предложения. В субботу состоится защита работ в Доме архитектора. Принять участие в обсуждении проектов может каждый желающий. Поэтому приглашаем всех вместе формировать будущий внешний вид нашего города ", - призвал заместитель председателя правления Днепропетровской областной организации Национального союза архитекторов Украины Алексей Образцов.
О деталях фестиваля и расписании мероприятий можно узнать на странице департамента инновационного развития мэрии в сети Facebook https://www.facebook.com/innodnipro/posts/985947698260254 и на сайте Днепровского городского совета dniprorada.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/v3094435
 
 
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- а вдоль дороги...мертвые с косами стоять...и тишина...
- а вы точно... ландшафтный дизайнер?
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Зачем думать и собирать консилиумы? В Днепре СРОЧНО нужно сторить мосты через балки, которыми изрезан весь город. Невозможно через центр проехать.
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Всех архитекторов Украины необходимо лишить права на профессию. Это всё коррумпированные мрази которые застраивают города Украины бетонной безвкусицей уродующие облик украинских городов. Это не архитекторы - это тупое жлобьё.
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Корисний семінар звісно ж - як ефективно відмивати гроші на інфраструктурних проектах.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАрхитекторы из разных городов Украины и Европы соберутся в Днепре для создания идей организации современных публичных пространств. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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