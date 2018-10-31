 Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Лукашенко призвал активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением минских соглашений.
"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведения выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", – сказал президент Беларуси.
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"Будем откровенны, – продолжил Лукашенко, – решение конфликта на Донбассе, при желании, мог бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы".
Лукашенко также поддержал идею введения на Донбасс миротворцев.
"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение ", – отметил президент Беларуси.
Напомним, в Минске 31 октября и 1 ноября впервые в Восточной Европе проходит выездная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
В ней участвует многочисленная делегация экспертов и политиков из Украины.
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Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные международные проблемы. Заседании конференции традиционно проводятся ежегодно в феврале в столице Баварии. Менее масштабные заседания проводятся осенью в других странах мира.
В основном списке участников минской встречи фигурирует 90 человек. Среди них три президента – Армении, Беларуси и Косово, два премьер-министра, из Молдовы и Сербии, четыре министра иностранных дел – Македонии, Монголии, Польши, Словакии. Как утверждает белорусская служба Радио Свобода, была информация о приезде в Минск и президента Украины Петра Порошенко, но она пока не подтверждена официально.
В официальном списке анонсов событий на сайте президента Украины новые посещение Минска не значатся.
Украину представляют бывший вице-премьер Григорий Немыря, председатель партии "Основа" Андрей Николаенко, политик и бизнесмен Сергей Тарута, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
Пусть у себя научится их делать.
беларускихкацапских "миротворцах" на Жонбассе...все пацаны - нам 314зда...
осталось только легализовать эти договоренности во Франции...
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"Лукашенко - диктатор, і ми не повинні приймати його в демократичній країні". Femen пояснили акцію на брифінгу президентів Лідер руху Femen Анна Гуцол заявила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прибув до України, "у своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення".
"Последний диктатор Европы: самые яркие высказывания Лукашенко за 20 лет"
www.youtube.com/watch?v=e1g7ZLEKgEk
Минск милиция избивает людей 25.03.2017. Видео канала БЕЛСАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=ENP8agArRvI
МИТИНГ В МИНСКЕ.АКЦИЯ ПРОТЕСТА.МАРШ.ЛУКАШЕНКО 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=iNukQWiH8no
БЕСПРЕДЕЛ!МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ 15 МАРТА 2017
https://www.youtube.com/watch?v=D_BahC6_0oA
День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями
https://www.youtube.com/watch?v=m61LcfktHxs
Задерживали и стариков, и женщин
https://www.youtube.com/watch?v=7t_mTJyYLoU
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю!
А вось цiкава, каму ён яшчэ бацька акрамя сваiх трох сыноу? Мне не,мой дауно памёр.
Вооо, оно шо!!! Не даром лолит к нему моталась...
😜
Вторая база, радиолокационная станция (РЛС) "Волга", расположенная под Барановичами (Брестская область), хоть и начала возводится в 1986 году, на боевое дежурство заступила лишь в 2003-м.
"Волга", являясь станцией предупреждения о ракетном нападении, способна обнаруживать ракеты, а также космические объекты на расстоянии 4800 километров. Данная РЛС также отслеживает передвижение подлодок НАТО в Северной Атлантике.
Кокс там, текила, пляжи, горячие девчонки...
Он готов взять под контроль нашу границу если США сядут за стол переговоров с куйлом и гарантируют, что они не будут создавать очаг противостояния Белорусии и Россиию
Лукашенко это путинская прокладка