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 Политика Украины, За рубежом
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 Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО

Минск также готов взять сопровождать проведение выборов на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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Лукашенко призвал активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением минских соглашений.

"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведения выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", – сказал президент Беларуси.

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"Будем откровенны, – продолжил Лукашенко, – решение конфликта на Донбассе, при желании, мог бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы".

Лукашенко также поддержал идею введения на Донбасс миротворцев.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение ", – отметил президент Беларуси.

Напомним, в Минске 31 октября и 1 ноября впервые в Восточной Европе проходит выездная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

В ней участвует многочисленная делегация экспертов и политиков из Украины.

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Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные международные проблемы. Заседании конференции традиционно проводятся ежегодно в феврале в столице Баварии. Менее масштабные заседания проводятся осенью в других странах мира.

В основном списке участников минской встречи фигурирует 90 человек. Среди них три президента – Армении, Беларуси и Косово, два премьер-министра, из Молдовы и Сербии, четыре министра иностранных дел – Македонии, Монголии, Польши, Словакии. Как утверждает белорусская служба Радио Свобода, была информация о приезде в Минск и президента Украины Петра Порошенко, но она пока не подтверждена официально.

В официальном списке анонсов событий на сайте президента Украины новые посещение Минска не значатся.

Украину представляют бывший вице-премьер Григорий Немыря, председатель партии "Основа" Андрей Николаенко, политик и бизнесмен Сергей Тарута, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

Источник: https://censor.net.ua/v3094423
 
 
 Топ комментарии
 
"Минск также готов взять сопровождать проведение выборов на Донбассе."

Пусть у себя научится их делать.
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Да пошел тьі на... чмо усатое...
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- Кто там бродит в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю!
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прям рвется туда лукашенка, странно это все
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дай ему границу , он туда рвется контробасить а не миротворить Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7004
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будет контрабас на комбайнах белорусских возить ))
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"Минск также готов взять сопровождать проведение выборов на Донбассе."

Пусть у себя научится их делать.
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"Мы имеем дело с классическим диктатором. А для всех диктаторов главный приоритет - выживание. Каждое утро они думают лишь о том, как остаться у власти. Мы никогда не сможем заставить Лукашенкореформироваться и уйти от власти самостоятельно. Это важная исходная точка для нас», - заявил генсек Совета Европы.
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Спасибо тебе, конечно, "бацька", но мы не верим.
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о бля... вот и подтвердилось то что Петя на днях договорился с Лукашенко о беларуских кацапских "миротворцах" на Жонбассе...все пацаны - нам 314зда...
осталось только легализовать эти договоренности во Франции...
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писи...Донбассе... вот потому Меркель и едет к нам.....опровергните меня!!!!!
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томится и подставлять свой волчек кацапам будете вы - а я погибну в бою чтобы этого 314здеца мне не видеть..
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ржать будешь чучело на кацапском кукане...а я просто улыбнусь твоему счастью......
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Зачем опровергать? Можно просто подождать итогового заявления по окончании визита Меркель.
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немедленно я начал действовать еще в 2014-м - когда вы строем шли голосовать в адинтур и сидели все что миши обосцанные... мне просто жаль что неужели все это было зря........
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Не дурак - подлец и людоедов холуй. Точность формулировок имеет большое значение!
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Порошенко+Лукашенко = Таежный совок 2
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"Лукашенко - диктатор, і ми не повинні приймати його в демократичній країні". Femen пояснили акцію на брифінгу президентів Лідер руху Femen Анна Гуцол заявила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прибув до України, "у своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення".
"Последний диктатор Европы: самые яркие высказывания Лукашенко за 20 лет"
www.youtube.com/watch?v=e1g7ZLEKgEk
Минск милиция избивает людей 25.03.2017. Видео канала БЕЛСАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=ENP8agArRvI
МИТИНГ В МИНСКЕ.АКЦИЯ ПРОТЕСТА.МАРШ.ЛУКАШЕНКО 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=iNukQWiH8no
БЕСПРЕДЕЛ!МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ 15 МАРТА 2017
https://www.youtube.com/watch?v=D_BahC6_0oA
День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями
https://www.youtube.com/watch?v=m61LcfktHxs
Задерживали и стариков, и женщин
https://www.youtube.com/watch?v=7t_mTJyYLoU

Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6646
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Союзник путінсько-фашистської Росії буде контролювати кордони України? Це розраховано на ідіотів?
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- Кто там бродит в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю!
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Сколько российских военных объектов на территории Беларуси?


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а не много ли берет "на грудь" колхозник???
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а бацька может

А вось цiкава, каму ён яшчэ бацька акрамя сваiх трох сыноу? Мне не,мой дауно памёр.
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Ды гэта апошняя справа - такога бацьку мець... Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 706
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Этот "бацька" пукнуть без путлера боится, а тот, как известно, за мир во всём мире, до последнего жителя. Рай сатанинский ботоксное недо уже "зарезервировало" для рашистов, так что у Лукашенко времени мало осталось, для определения того, кто его попутчик.
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"Минск также готов взять сопровождать проведение выборов на Донбассе."

Вооо, оно шо!!! Не даром лолит к нему моталась...
😜
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Сейчас придет литвин и будет тут рассказывать
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А что рассказывать. Как конференция решит, так и будет.
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Амери з Європою не можуть, а Лука магьоть. Во дайоть!
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В настоящее время на территории Беларуси работают две военные базы РФ. Первая из них, 43-й узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке (Минская область), действует с 1964 года. Данный объект обеспечивает связь главного штаба ВМФ с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Кроме того, узел связи занимается радиотехнической разведкой и радиоэлектронной борьбой.

Вторая база, радиолокационная станция (РЛС) "Волга", расположенная под Барановичами (Брестская область), хоть и начала возводится в 1986 году, на боевое дежурство заступила лишь в 2003-м.
"Волга", являясь станцией предупреждения о ракетном нападении, способна обнаруживать ракеты, а также космические объекты на расстоянии 4800 километров. Данная РЛС также отслеживает передвижение подлодок НАТО в Северной Атлантике.
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Решение о построении военной базы, которая будет расположена возле границы со страной-членом НАТО, Литвой, было окончательно принято на минувших выходных. Это является частью плана Владимира Путина, который пытается вернуть утраченную силу и влияние свой страны, а также возобновить ее военный потенциал за границей. Что касается Беларуси, то о плане создания на ее территории российской военной базы было объявлено в период напряженных отношений между Минском и Москвой. Эта напряженность появилась после аннексии Россией Крыма и развязывания ею войны на востоке Украины.
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Не надо нам такой помощи. Белорусские военные равны российским. Это одни и те же. Впусти вора в дом. Такой мир нам не нужен такой ценой. Петр Алексеевич думаю имеет другой план согласованный с нашими союзниками Запада а именно с США.
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шото как то неохота... может не надо, батька? нафига тебе это надо? миротворцем решил стать?
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Обеспечить в качестве засрашьего сателлита? Ну, а усатый при новой должности его - генерал губернатора, Тварь позорная....
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США благодаря президенту США Трампу активно начали поддерживать Украину во всех вопросах и мы имеем чьи советы принимать.
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Нельзя верить тем, кто играется с пуйлом в обнимашки. Может уже спланировали подлую многоходовочку.
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От таких "друзей" как Лукашенко надо держатся подальше.
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ты свои границы держи в неприкосновенности, дранык, мы за свои сами позаботимся...
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Хороший знак. Совсем видать все у кремлядей плохо, раз речь такую батьке написали.
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Мы как то сами без Лукашенко справимся со своими проблемами.
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Предлагаю ему посетить Латинскую Америку.
Кокс там, текила, пляжи, горячие девчонки...

Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2440
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разводняк намечают, у нас народ конечно наивный, но не до такой же степени..
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Как может колония Московии Беларусь нам помочь? колхозник вообще уже не то базланит Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1814
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Очередная многоходовочка,от Володи.
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Вы слышали речь этого черта?
Он готов взять под контроль нашу границу если США сядут за стол переговоров с куйлом и гарантируют, что они не будут создавать очаг противостояния Белорусии и Россиию

Лукашенко это путинская прокладка
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Ад усюль гоняць,нiкому не патрэбен, а яму так хочацца маць хоць якую вагу у межнароднай палiтыцы.
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И Петя доверяет на 100% вот этой усатой куйне?
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друзья порошенко по странному стечению обстоятельств оказываются друзьями и партнерами кремлевского карлика
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нафуй -нафуй !!! сегодня на РТ лука сказал , что куда ГОЛКА туда и НЫТКА !! про СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДРУГА росию (((((( так что НАФУЙ !!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБеларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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