 "Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю", - работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил после заседания суда сегодня, 31 октября.
Отметим, экс-замкомандира взвода №1 оперативной роты №3 "Беркута" Киева, а ныне командир взвода Нацполиции в Киеве Руслан Марчук обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, преднамеренному препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствованию проведению митингов.
После сегодняшнего заседания суда Марчук заявил журналистам, что он не считает себя виноватым.
Отвечая на вопрос, считает ли он нормальным, что продолжает работать в правоохранительных органах, экс-беркутовец ответил: "Вы думаете, что два-три года, пять я должен сидеть дома из-за того, что кто-то считает, что я что-то сделал?"
Вместе с тем прокурор следственного отдела ГПУ Иван Бондарь сказал журналистам, что руководство Нацполиции не отреагировало и не дало никакой оценки действиям Марчука во время Майдана, несмотря на обращения от прокуратуры.
Вместе с тем потерпевшая Лиза Жарикова рассказала, что еще один беркутовец, который нападал в ту ночь на протестующих и проходит по ее делу, продолжает работать в правоохранительных органах, а еще один беркутовец уехал в Россию.
как сторожевая псина
Останніх навіть на службу взяв...
если докажут что проломил - тогда да. а так он виноват только в том что выполнял приказ.
дайошь 50%!!!
По сути - чувак выполнял приказы не по совести, а по уставу -это вопрос его совести.
так же как если например петр алексеевич отдаст приказ нацгвардейцам 1 апреля)
Ну потерял бы кормушку! Но совесть и карма - чиста!
нахрена петру алексеевичу нужны такие неисполнитеоьные?))
псы. ничего не поменялось(
Не там ищем((( Такие вопросы решаються на уровне замминистра-начальника УВД. Если у нас каждый боец-командир взвода-роты... начнет обдумывать все приказы, то тогда давайте захерим все силовые структуры...
В тактике есть такое понятие- "разведка боем". Представьте себе комвзвода, который приходит к комбату и говорит- А я не пойду((
1.Меня (моих бойцов) могут убить(
2.Там может находиться мирное население...
3.Там могут находиться системы вооружений запрещенные Женевской, Гаагской и т.д. конвенциями........
Ииии.......????????
Поэтому не нужно все списывать на исполнителя(((
Зачинщики, подстрекатели, лица, отдававшие приказы УЖЕ СИДЯТ???? (или хотя-бы осуждены???)
П.С. Абсолютно никого не защищаю. Просто пытаюсь объективно подойти к вопросу.
Остогыдло это все, самое противное, шо просвета нет вообще, даже слова Жванецкого не работают: "Свет в конце тоннеля есть, но тоннель, сука, не заканчивается". Нету у нас света в конце тоннеля, нету！
Хотя можно и так, Украина в состоянии клинической смерти
Они тебя забьют до смерти, а мы потом отомстим - выговор влепим!
А может и наградим, т.к. при тебе "найдут" кило герыча, пластид, и пушку с последнего убийства!
https://goo.gl/1AXNQk
😜
Продажная Полиция и Прокуратура,переселенцы,приспособленцы,Полторак,путин,порошенко, продажная пресса,партия Путинских Патриотов ставшая Блоком.,
предатели,партизаны,провокаторы,пианисты,преступники,.....
(С)