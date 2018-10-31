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 Политика Украины
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 "Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю", - работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана. ВИДЕО

Обвиняемый по делу о нападении на студенческий майдан в ночь на 30 ноября 2013 года, бывший беркутовец Руслан Марчук продолжает работать в правоохранительных органах и не считает себя виноватым.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил после заседания суда сегодня, 31 октября.

Отметим, экс-замкомандира взвода №1 оперативной роты №3 "Беркута" Киева, а ныне командир взвода Нацполиции в Киеве Руслан Марчук обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, преднамеренному препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствованию проведению митингов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-"беркутовца" Марчука. ВИДЕО

После сегодняшнего заседания суда Марчук заявил журналистам, что он не считает себя виноватым.

Отвечая на вопрос, считает ли он нормальным, что продолжает работать в правоохранительных органах, экс-беркутовец ответил: "Вы думаете, что два-три года, пять я должен сидеть дома из-за того, что кто-то считает, что я что-то сделал?"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей пятерых экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийстве 49 активистов евромайдана. ВИДЕО

Вместе с тем прокурор следственного отдела ГПУ Иван Бондарь сказал журналистам, что руководство Нацполиции не отреагировало и не дало никакой оценки действиям Марчука во время Майдана, несмотря на обращения от прокуратуры.

Вместе с тем потерпевшая Лиза Жарикова рассказала, что еще один беркутовец, который нападал в ту ночь на протестующих и проходит по ее делу, продолжает работать в правоохранительных органах, а еще один беркутовец уехал в Россию.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094404
 
 
 Топ комментарии
 
Это высказывание всего лишь шестерки. Тупой и безмозглой. Как и все бывшие менты. Страшно не это. А то,что окромя таких шестерок,благодаря лолите остались такие тузы как медведчук,бойки и прочий непотриб.
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у него не было - он отыграется - и всем хозяинам пригодится
как сторожевая псина "Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю": Работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана - Цензор.НЕТ 7492
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Я вообще фигею, что за 5 лет эту скотину не посадили и оно до сих пор в полиции. В этом вся суть нынешней недолугой власти.
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Мармелад вже давно . І пробачив не лише РигоАналів а й їх бандитів....
Останніх навіть на службу взяв...
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если он лично никому голову не проломил - то сажать его не за что.

если докажут что проломил - тогда да. а так он виноват только в том что выполнял приказ.
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даже не в этом вопрос...ну заморылыся чэкаты вылупки очередных званий с квартирами и орденов от сладчайшего...
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Они ещё и 25% от справэдлывых соевых тарыфив платять. Закон же одын для всих
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ага,странно, шо не уравняли в правах с синагогами всех направлений...
дайошь 50%!!!
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Вот тут я с Вас поддерживаю, вот какого хрена попам ( обратите внимание на единый корень слов) скидка 50% на коммуналку? Да, и как там с налогами на недвижимость?
По сути - чувак выполнял приказы не по совести, а по уставу -это вопрос его совести.
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конечно нет - отстрел лохов и спасение хозяина - девиз банды МВД!!!! "Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю": Работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана - Цензор.НЕТ 1435
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он выполнял приказ, как и сейчас выполняют приказ в АТО...
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А в АТО кто-то отдает приказы стрелять в мирняк?
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Если есть доказанный факт что он давал приказ или сам стрелял и при этом не сидит в сизо, то это, извините, вопрос к следственным органам. Это вопрос уже к Юре-алкоголику.
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при разгоне студентов в 13 году никто не стрелял. Так что сажать его не за что.
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То есть ВСЕ мусора, которые били студентов 30 ноября 2013 не виноваты? Так порохобот?
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Тут трохи не так, стрелял-не стрелял, кийком по голове можно нанести более тяжелую травму чем резиновая пуля или картечь, вопрос за судмедэкспертами. Есть понятие превышение полномочий, если баклан превысил полномочия, то этого пендюка надо не повышать, а с черным билетом уволить, но пока этого не делают, а раз не делают значит нет оснований или коррупция. Вот здесь алкашевцы и должны себя проявить. Судя по делу Кернеса - юрык глубоко взглотнул.
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т.е. вы ожидали или хотите сказать что возглавлять взвод полицейских должны личности уровня Гарри Каспарова?
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Это высказывание всего лишь шестерки. Тупой и безмозглой. Как и все бывшие менты. Страшно не это. А то,что окромя таких шестерок,благодаря лолите остались такие тузы как медведчук,бойки и прочий непотриб.
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Почему бывший? Он и сейчас мужественно охраняет покой столицы страны, победившей революции Гидности. Только форма и машины новые, а беретики беркутовские - старые, нереФФормированные
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а вы хотите, чтобы в полицию шли после окончания МГИМО или на худой конец КПИ? ага, щаз.
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ЧиКалятные реХформы так и прут со страшной силой!
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он просто выполнял приказ
так же как если например петр алексеевич отдаст приказ нацгвардейцам 1 апреля)
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Прикинь - он имел право его не выполнять!
Ну потерял бы кормушку! Но совесть и карма - чиста!
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тогда его возможно не взяли бы в новую полицию)
нахрена петру алексеевичу нужны такие неисполнитеоьные?))
псы. ничего не поменялось(
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100% - Системі потрібні такі "кадри" , що завжди готові виконати будь який наказ .
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Всегда, в любой (нормальной) стране ответственность за действия своего сторожевого (боевого) пса несет его хозяин. Не нужно здесь размазывать сопли и клеймить людей ( возможно кто-то из них и плохой). Задумайтесь для себя? Вам нужен пес, который, в критический момент (для Вас) начнет обдумывать Ваши команды???
Не там ищем((( Такие вопросы решаються на уровне замминистра-начальника УВД. Если у нас каждый боец-командир взвода-роты... начнет обдумывать все приказы, то тогда давайте захерим все силовые структуры...
В тактике есть такое понятие- "разведка боем". Представьте себе комвзвода, который приходит к комбату и говорит- А я не пойду((
1.Меня (моих бойцов) могут убить(
2.Там может находиться мирное население...
3.Там могут находиться системы вооружений запрещенные Женевской, Гаагской и т.д. конвенциями........
Ииии.......????????
Поэтому не нужно все списывать на исполнителя(((
Зачинщики, подстрекатели, лица, отдававшие приказы УЖЕ СИДЯТ???? (или хотя-бы осуждены???)
П.С. Абсолютно никого не защищаю. Просто пытаюсь объективно подойти к вопросу.
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он был обязан выполнить приказ. Если бы он имел столько мозгов, чтобы оценить, что приказ был незаконным - он не пошел бы работать в полицию.
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Силовые разгоны были есть и будут везде.
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Только результаты для их организаторов разные "Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю": Работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана - Цензор.НЕТ 954 У нас - самолёт на Ростов
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При чем тут самолет.Во всех цивилизованных странах есть такой род войск который по сути метелит дубинками свой народ.В Израиле это Магавники
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Они в основном израильских арабов бьют так как те мятежи устраивают )))
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Если бы лояльно относились ,то уже не было бы Израиля.Поэтому только палка по спине миниум спасает.)))
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Так отож бо. У нас изгои тоже плохо к власти относились, майданили панимаешш. Палками их! Эгеж?
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Вот и вам не надо толерантничать с кацапскими проватными с украинским паспортом.Чуть мятеж сразу палками )))
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чё сразу литак...жуль верн на луну пушкой перемещал.)))
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Хорошая отмазка для любого негодяя, мошенника или убийцьі в суде
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как там говорил мудакян, повинуйся, а потом доказуй, не？
Остогыдло это все, самое противное, шо просвета нет вообще, даже слова Жванецкого не работают: "Свет в конце тоннеля есть, но тоннель, сука, не заканчивается". Нету у нас света в конце тоннеля, нету！
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свет в конце тоннеля-обычно так проявляется клиническая смерть...
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тут другое, почитай Жванецкого.
Хотя можно и так, Украина в состоянии клинической смерти
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Ну да.....
Они тебя забьют до смерти, а мы потом отомстим - выговор влепим!
А может и наградим, т.к. при тебе "найдут" кило герыча, пластид, и пушку с последнего убийства!
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так не я сказал, а главмусаранелюди！
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Очередное предательство: Порошенко назначил губернатором милицейского генерала, разгонявшего Евромайдан
https://goo.gl/1AXNQk
😜
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рюкзаков остановил люстрацию шо б побольше себе отаких подчинённых ЕМУ особо преданных собрать на всякий случай - оно ничего не умеет кроме как квалифицированно кого то разгонять отжимать пилить и засылать куда положенно
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"Поскольку вы продолжаете терпеть барыг, они продолжают вас грабить. Сегодня стало известно, что вы, граждане Украины, снова скинулись на материальную помощь Ахметову - в размере более 713 млн грн. Эти деньги Ахметов получил в качестве дотации за поставку электроэнергии на оккупированные территории. Руководство НКРЕКП, назначаемое Порошенко, даже не прислало в суд своего представителя, чтобы возразить против иска Ахметова о взыскании с вас этих денег."- М. Саакашвили
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Як казав бацька Лукашенка: "Кадры нужно раз в год перетрахивать". Після виборів у наступному році всю цю мєнтовську звіздобратію перетрахають ще раз.
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Все беды в Украине начинаются с буквы П.
Продажная Полиция и Прокуратура,переселенцы,приспособленцы,Полторак,путин,порошенко, продажная пресса,партия Путинских Патриотов ставшая Блоком.,
 предатели,партизаны,провокаторы,пианисты,преступники,.....

(С)
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а что , разве еще не вся беркутня востановилась на работе ? .... гаишники своего звездного часа уже дождались , дождется и беркутня премий и наград....)))))
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Чем больше я наблюдаю за "расследованием" убийств небесной сотни на майдане, тем больше мне кажется что вся эта стрельба была организована Порошенком - Яценюком - Кличко - Коломойским и остальной "оппозицией".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю", - работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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