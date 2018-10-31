 "Это вы считаете, что я виноват, а я не считаю", - работающий в полиции экс-беркутовец Марчук о разгоне Майдана. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил после заседания суда сегодня, 31 октября.

Отметим, экс-замкомандира взвода №1 оперативной роты №3 "Беркута" Киева, а ныне командир взвода Нацполиции в Киеве Руслан Марчук обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, преднамеренному препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствованию проведению митингов.

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После сегодняшнего заседания суда Марчук заявил журналистам, что он не считает себя виноватым.

Отвечая на вопрос, считает ли он нормальным, что продолжает работать в правоохранительных органах, экс-беркутовец ответил: "Вы думаете, что два-три года, пять я должен сидеть дома из-за того, что кто-то считает, что я что-то сделал?"

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Вместе с тем прокурор следственного отдела ГПУ Иван Бондарь сказал журналистам, что руководство Нацполиции не отреагировало и не дало никакой оценки действиям Марчука во время Майдана, несмотря на обращения от прокуратуры.

Вместе с тем потерпевшая Лиза Жарикова рассказала, что еще один беркутовец, который нападал в ту ночь на протестующих и проходит по ее делу, продолжает работать в правоохранительных органах, а еще один беркутовец уехал в Россию.

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