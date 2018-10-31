 Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, на записи видно, как вор перепрыгивает через набольшой забор на дорогу и практически в тот же момент попадает под колеса автомобиля, который оказался полицейским. ДТП произошло на бульваре Шевченко в Киеве.
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- Доктор, вже кілька місяців кожну ніч сниться, як я того вилупка збиваю. Воно звичайно приємно, але трохи набрид цей боулінг - вже хочеться, щоб знову дівчата снитись почали...
до суда он подозреваемый
кто у вас там новости штампует ?!
Зачем он Аутландер поламал?
До поліції питання тільки те може бути чому в лівому ряду їхали та й то не заборонено при обгоні чи майбутньому поворіті ліворуч, з відео не можна зроити висновок
що ще порушили рядність?
А виноваты родители.... Не научили парня дорогу переходить.
що з першого разу не до всіх дійшло?!)))
И патрульная, и следовательная, и прокурорная и даже судебная, и я даже не побоюсь этого слова законодательная (ну разве не поделом, ворью, ведь все ж по чесноку и справедливости...), ну конечно же и исполнительная ! 6-ть в одном.
Вот такая полиция нам нужна !