 Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, на записи видно, как вор перепрыгивает через набольшой забор на дорогу и практически в тот же момент попадает под колеса автомобиля, который оказался полицейским. ДТП произошло на бульваре Шевченко в Киеве.

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