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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5259) Киев (16689) Нацполиция (8394)

 Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись происшествия, во время которого патрульная машина сбила вора, выбежавшего на проезжую часть сразу после ограбления. Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, на записи видно, как вор перепрыгивает через набольшой забор на дорогу и практически в тот же момент попадает под колеса автомобиля, который оказался полицейским. ДТП произошло на бульваре Шевченко в Киеве.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3094366
 
   
 Топ комментарии
 
Преступление и наказание за 11 секунд Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления - Цензор.НЕТ 8204
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Смотрел раз десять подряд. Наслаждался. Меня можно считать человеком с устойчивой психикой?
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Смотрел раз десять подряд. Наслаждался. Меня можно считать человеком с устойчивой психикой?
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Преступление и наказание за 11 секунд Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления - Цензор.НЕТ 8204
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Судебная реформа. Приговор приведён в исполнение: высшая мера социальной защиты!
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Нет.. Вы - "садо-мазо", с уклоном в некрофилию... Будь Вы там, на месте, ломик-бы искали, чтобы добить человека, пытающегося " более честно перераспределить материальные блага"...
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Перечитал ваш коммент. Раза три. С той же целью, что и видео - чтобы получить удовольствие от осознания того факта, что кому-то в этой жизни заслуженно повезло намного меньше, чем мне. На вашем фоне легко казаться умным, спасибо
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И нос гопнику подбили, и карму подрихтовали...
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От як тепер тому поліцейському, що за кермом був. Йому ж не позаздриш. Таке роки снитись буде...
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Коп у психолога:
- Доктор, вже кілька місяців кожну ніч сниться, як я того вилупка збиваю. Воно звичайно приємно, але трохи набрид цей боулінг - вже хочеться, щоб знову дівчата снитись почали...
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ну хоть что-то толковое в полицейском ДТП))))
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Поліцейськім ще і премію треба дати за це.
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Красави Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления - Цензор.НЕТ 707Бо на суд надіятися немає сенсу.
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что, прям после вынесения приговора побежал через дорогу ?
до суда он подозреваемый
кто у вас там новости штампует ?!
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Пипец акробатическое сальто!
Зачем он Аутландер поламал?
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Вор в этом случае он или нет не имеет значения. Дело должно рассматриваться в аспекте нарушения ПДД, а тут их нарушали и пешеход, и менты.
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Без мигалок и при необходимости - сирены? Значит нарушали.
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Звуку не чути а мигалки блимали.
До поліції питання тільки те може бути чому в лівому ряду їхали та й то не заборонено при обгоні чи майбутньому поворіті ліворуч, з відео не можна зроити висновок
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На видео во время езды и наезда на пешехода мигалок не видно.
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Мигалка моргає тоб-то для упоротих - то світит то не світить.
що ще порушили рядність?
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Вот именно, она не мигает, видео идет достаточно времени чтобы это различить. И рядность нарушили, и скорость, и правила проезда со спецсигналом - года на 4 потянет если пешеход умрет. Хотя, кого я обманываю, ментов в нашей стране никогда не накажут, так было и с Олейником, и со сбивавшими насмерть на переходах.
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Там односоронній рух, а ворюга плигнув з огорожі прямо під колеса. Правосуддя за секунду.
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Час робить нас жорстокими. Колись буде краще.
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Конечно, жаль грабителя. Патрульна машина збила злодія, який вибіг на дорогу після пограбування. ВІДЕО камер спостереження - Цензор.НЕТ 1111
А виноваты родители.... Не научили парня дорогу переходить.
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Вот какая у нас теперь полиция классная.
И патрульная, и следовательная, и прокурорная и даже судебная, и я даже не побоюсь этого слова законодательная (ну разве не поделом, ворью, ведь все ж по чесноку и справедливости...), ну конечно же и исполнительная ! 6-ть в одном.
Вот такая полиция нам нужна ! Патрульна машина збила злодія, який вибіг на дорогу після пограбування. ВІДЕО камер спостереження - Цензор.НЕТ 1342
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А якби то був не злодій,а ваш син який перестрибував в цей момент,теж раділи мусорським їздовим-вбивцям?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПатрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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