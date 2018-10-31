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 Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-"беркутовца" Марчука. ВИДЕО

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело относительно нападения на журналистов во время разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года против обвиняемого экс-замкомандира взвода №1 оперативной роты №3 "Беркута" Киева, а ныне командира взвода Нацполиции в Киеве Руслана Марчука.

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания суда.

Экс-замкомандира взвода №1 оперативной роты №3 "Беркута" Киева, а ныне командир взвода Нацполиции в Киеве Руслан Марчук обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, преднамеренному препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствованию проведению митингов.

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"Дело Руслана Марчуко - это единственное дело по делам Майдана о препятствовании журналистской деятельности, которое доведено до суда, хотя в ночь разгона пострадал далеко не один журналист и не один человек. Но я узнала человека, который бил меня по запястьям, выбивал возможность осуществить видеофиксацию преступления, а теперь через адвоката пытается "развалить дело" - убедить суд, что я и журналисткой тогда не была, и бить, в принципе, тогда и якобы нормально. Да, сейчас он руководит взводом в Нацполиции, а в минуты силового разгона Майдана в 2013-м был заместителем командира роты "Беркута". В ту ночь именно эти люди гнали людей по Крещатику и били дубинками, руками, ногами. ... Дело длится уже второй год", - рассказала потерпевшая Мария Лебедева.

Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-беркутовца Марчука 01

Подсудимый.

Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-беркутовца Марчука 02

Пострадавшие Лебедева (слева) и Лиза Жарикова (справа).

Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-беркутовца Марчука 03

Источник: https://censor.net.ua/v3094347
 
 
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В какой же конченый фарс педра превратил все это
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Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-"беркутовца" Марчука - Цензор.НЕТ 6220Очередное предательство: Порошенко назначил губернатором милицейского генерала, разгонявшего Евромайдан
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В какой же конченый фарс педра превратил все это
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Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-"беркутовца" Марчука - Цензор.НЕТ 6220Очередное предательство: Порошенко назначил губернатором милицейского генерала, разгонявшего Евромайдан
https://goo.gl/1AXNQk
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В Україні відновив роботу сайт "Партії регіонів"
Вчора 20:27

Керують ресурсом з території Росії.

На території України відновив роботу сайт "Партії регіонів", на сторінці якого закликали вступати в політсилу.

У заяві на сайті йдеться, що відновити роботу вдалося завдяки ініціативній групі, яка складається з членів "Партії регіонів", які її не залишили.

"Сайт "Партії Регіонів", який майже чотири роки не працював, знову почав функціонувати. Це сталося завдяки зусиллям ініціативної групи, що складається з членів "Партії Регіонів", які не вийшли з її складу і плекають надію реанімувати цей політичний проект", - йдеться в повідомленні.

Ресурс змінив свою адресу з partyofregions.ua на partyofregions.org. Якщо заходити на стару адресу сайту, то йде переадресація на нову.

Також на сайті закликають всіх бажаючих вступати в "Партію регіонів".

Зазначимо, портал зареєстрований в Москві та має російські контактні номери.
http://ua1.com.ua/politics/v-ukrajini-vidnoviv-robotu-sajt-partiji-regioniv-48068.html
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в любой стране майдан бы раскатал танками президент посмотрите на разгоны митингов в сша ,надо было делать общенациональный референдум а не идти на поводу кучки студентов
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А що по тій бєркутаській барижній підораsні, яка калічила майданівців 17.10.2017, 05.12.2017, 27.02.2018, 03.03.2018?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗаседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-"беркутовца" Марчука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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