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 С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащим 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Дарий погиб 28 октября в районе Крымского от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Видео: Газета "Вільне життя"acc.cv.ua.

В селе Суховерхов Кицманского района Черновицкой области состоялась церемония прощания с Дмитрием Кузьмичом Дарием, 1971 года рождения, военнослужащим 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб в ночь с 27 на 28 октября в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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Дмитрий Дарий родился 25.10.1971 года. Участвовал в Революции Достоинства. Впервые в зону АТО был призван по мобилизации 14.08.2014 года, с 15 октября того же года находился на Востоке страны. С 21.09.2018 г. служил по контракту.

У него осталась мать.

С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 01

Украинский воин Дмитрий Дарий 

С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 02
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 03
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 04
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 05
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 06
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 07
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 08
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 09
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 10
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 11
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 12
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 13
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 14
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 15
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 16
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области 17

Фото: acc.cv.uapromin.cv.ua.

Источник: https://censor.net.ua/v3094327
 
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоС погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простились в Черновицкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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