 Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач.
Служба безопасности Украины напоминает, что за совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Вместе с тем, согласно положениям части второй статьи 111 УК Украины - освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании. Часть вторая статьи 258-3 предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, которое добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации.
- Так мы их в круиз по Германии отправили...
- Ну тогда норм...
Ахметов требовал компенсации
потерь от поставки
электроэнергии на
неподконтрольные Украине
территории.
Национальная комиссия,
осуществляющая регулирование в
сфере энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ), компенсировала
ООО «ДТЭК Донецкоблэнерго»
поставки электроэнергии в
оккупированные Россией районы
на Донбассе на сумму 713,68 млн
грн. Об этом пишет РБК-
Украина со ссылкой на
«Наші гроші«.
Как известно, в августе 2017 года
компания Ornex, входящая в
группу СКМ Рината Ахметова,
приобрела у Фонда госимущества
25% акций ПАО «ДТЭК
Донецкоблэнерго».
По данным «Наших
грошей», постановления
комиссии №914 и №915 от 28
августа были приняты во
исполнение решения Донецкого
окружного админсуда по иску ПАО
«ДТЭК Донецкоблэнерго» к
НКРЭКУ. В иске компания указала,
что с ноября по декабрь 2014 года
и с января по март 2015 года она
не получила дотации для
компенсации потерь от поставки
электроэнергии на
неподконтрольные территории.
При этом «ДТЭК Донецкоблэнерго»
объявило, что подало в комиссию
все необходимые документы для
получения дотаций. В иске
компания требовала учесть ей
компенсацию в сумме 548,41 млн
грн.
освобождение от уголовной ответственности лица, которое добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности(с)
а если бы они к ним не пришли?)
"пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей"
Т.е. ФСБ, знает что это жена военнослужащего, знает что в РФ её родители, но не знает звания этого военнослужащего ? Ещё б написали что ФСБ пыталась получить инфу о фамилии мужа.