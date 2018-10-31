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Все про:контрразведка (92) СБУ (12934) ФСБ (1281) шпионаж (729)

 Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и "МГБ "Л/ДНР" близких родственников украинских военнослужащих – стали известны случаи с женами трех офицеров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

...
"Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов. Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ 01

Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач.

Служба безопасности Украины напоминает, что за совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Вместе с тем, согласно положениям части второй статьи 111 УК Украины - освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании. Часть вторая статьи 258-3 предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, которое добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации. 

Источник: https://censor.net.ua/v3094285
 
 
 Топ комментарии
 
А вот бля собрать информацию о родственниках российских военнослужащих и силовиков и киздить их за рубежом что бы земля под ногами горела. Твари конченные.
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На кого рассчитан такой вброс ?
"пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей"
Т.е. ФСБ, знает что это жена военнослужащего, знает что в РФ её родители, но не знает звания этого военнослужащего ? Ещё б написали что ФСБ пыталась получить инфу о фамилии мужа.
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Это точно - очень любопытно узнать год, когда эти поездки происходили...
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а причём тут рф-ия, они ездили в ордло, к родственникам... дуры конечно набитые, зная, что муж служит в всу... ну и мужья тоже не шибко умные, коль жен отпускают, зная куда...
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Не завжди "дури",часто для них Росія не є агресором,тим більше якщо її чоловік має високе звання і посаду.На жаль навіть не для всіх офіцерів Росія агресор.
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А вот бля собрать информацию о родственниках российских военнослужащих и силовиков и киздить их за рубежом что бы земля под ногами горела. Твари конченные.
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- Товарищи командиры, вы своих жен на отдых отправили... Как это согласуется с пактом о ненападении между СССР и Германией?
- Так мы их в круиз по Германии отправили...
- Ну тогда норм...
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А как насчет разоблачить вот это>>>

Ахметов требовал компенсации
потерь от поставки
электроэнергии на
неподконтрольные Украине
территории.
Национальная комиссия,
осуществляющая регулирование в
сфере энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ), компенсировала
ООО «ДТЭК Донецкоблэнерго»
поставки электроэнергии в
оккупированные Россией районы
на Донбассе на сумму 713,68 млн
грн. Об этом пишет РБК-
Украина со ссылкой на
«Наші гроші«.
Как известно, в августе 2017 года
компания Ornex, входящая в
группу СКМ Рината Ахметова,
приобрела у Фонда госимущества
25% акций ПАО «ДТЭК
Донецкоблэнерго».
По данным «Наших
грошей», постановления
комиссии №914 и №915 от 28
августа были приняты во
исполнение решения Донецкого
окружного админсуда по иску ПАО
«ДТЭК Донецкоблэнерго» к
НКРЭКУ. В иске компания указала,
что с ноября по декабрь 2014 года
и с января по март 2015 года она
не получила дотации для
компенсации потерь от поставки
электроэнергии на
неподконтрольные территории.
При этом «ДТЭК Донецкоблэнерго»
объявило, что подало в комиссию
все необходимые документы для
получения дотаций. В иске
компания требовала учесть ей
компенсацию в сумме 548,41 млн
грн.
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Дык они потом отсудят - ну, когда )(уйло ласты склеит и кацапстан развалится..
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естественно! а кацапстан должен развалиться окурат к концу второго срока Пети...
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а нету случайно такой предъявы к кабмину за газ от Кобелёва?)
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CБУ РАЗОБЛАЧИЛА!(с)
освобождение от уголовной ответственности лица, которое добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности(с)
а если бы они к ним не пришли?)
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то получили бы потом нормальный срок такой
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Да они и не пришли. Вы сомневаетесь? Військова контррозвідка СБУ викрила випадки вербування дружин українських офіцерів представниками ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 2851 Попались девки недолугие на чем-то..
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На кого рассчитан такой вброс ?
"пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей"
Т.е. ФСБ, знает что это жена военнослужащего, знает что в РФ её родители, но не знает звания этого военнослужащего ? Ещё б написали что ФСБ пыталась получить инфу о фамилии мужа.
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велика частка депутанів має бізнес у Криму, регулярно туди шляється, дружина Семочко не є виключенням. Тут у Щосб не чутно викриттів від СБУ у цьому питанні....
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Да я офицера ВСУ знаю, который женат на кацапке, живущей в Армавире. Он 2-3 раза в год РЕГУЛЯРНО ездит к ней в гости и хоть бы хны! Військова контррозвідка СБУ викрила випадки вербування дружин українських офіцерів представниками ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 8972 Когда ж уже "особисты" проснутся- х.з. Військова контррозвідка СБУ викрила випадки вербування дружин українських офіцерів представниками ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 8979
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВоенная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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