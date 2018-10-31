 "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в распоряжении Радио Свободы оказалась аудиозапись "воспитательной" лекции, на которой учительница гимназии заявляет о необходимости вступления в БРСМ всех подростков старше 14 лет.
Некоторые подростки отказываются и это вызывает гнев учительницы.
"Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг должны выполнять или нет? Я что, должна по всем статьям, по всем проверкам должна пойти из-за вас? Да скажут: что ж за воспитательная работа в N-й гимназии? Поставить они могут, просто тупо сделать эту цифру. Хотите вы - не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Всё! Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю. Антисоветчина какая-то, антибеларусчина какая-то. Вы не поддерживаете политику президента нашего, стало быть?" - заявила она ученика.
=====================================
так антисаватчина или антабеларусчина? а может антигравитация?
Подростающие беларусы-еще те русофобы А всему виной Интернет буржуйский и дурное влияние Запада и империалистов
На Колыму их!!!
Бедная учительница её же могут по всем дырк... статьям отиметь за такое...
- не ссы Колян, будет у тебя свой БСДМ
лежит у маленького Коли
в карманах тридцать желудей
но он богаче всех на свете
людей
Так они потом плохо закончили.
Кстати, у нас,в Украине, есть своё БРСМ, правда это сеть АЗС но таки есть.
Если машина не старая то и Е95 плюс эко от них подойдет , а он на 3-5 грн. дешевле.
Но это если мотор позволяет.
www.brsm-nafta.com › ...
І Петя бажає, щоб члени (звиняйте, вирвалося) БРСМ були миротворцями в ОРДЛО?!
"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю, и мы об этом сегодня говорили. Является ли важной его миссия? Чрезвычайно важной, как и миссия Беларуси.
Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие.
И роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске, и Беларусь делает все возможное, чтобы организовать эту работу", - сказал Порошенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3093653
Этo чистая формальность . .
Да и подстилка эта -"БРСМ этот задрипанный сделать не можем"..
Думаю можно сравнить с умирающим совком середины 80тых - недолго этому маразму осталось
Секта соевых шнырей мыролюбных.
Посмотрите на флаг и герб Беларуси
Посмотрите на предприятия - большинство предприятий государственные - 80%
Через эти госпредприятия людей жестко контролирует власть
Беспредел начальства на заводах и предприятиях.
Частный сектор экономики - занимает только 20%
Есть крупный бизнес и даже есть олигархи, но они полностью под Лукашенко, по сути это кошельки Лукашенко.
Народ работает на отсталых советских предприятиях - основной рынок сбыта это Объединенные козлобадские вымираты.
За лояльность к России, Плешивый даёт Белорусии дешевую нефть и газ, что позволяет ей держаться на плаву и торговать своим металлоломом и даже впаривать нам небольшую его часть.
Из тамошнего БДСМа:
Обязательное вступление в БРСМ
Налог на тунеядство
Общереспубликанские субботники - принимают в них участие как рядовые белорусы так и звезды ну и сам Бацька.
Шествия на 1 мая с флагами Белорусии, отказаться нельзя, на госпредприятии заставят.
КГБ так и осталось КГБ во всей красе
Мусорня на митингах просто по гражданке утаскивает людей в неизвестном направлении
Полное отсутствие свободы слова, оппозиции.