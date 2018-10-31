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Все про:Беларусь (2749) Лукашенко (1644) подростки (138)

 "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ. ВИДЕО

Учеников минской гимназии заставляют вступать в лукашенковский Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, в распоряжении Радио Свободы оказалась аудиозапись "воспитательной" лекции, на которой учительница гимназии заявляет о необходимости вступления в БРСМ всех подростков старше 14 лет.

Некоторые подростки отказываются и это вызывает гнев учительницы.

"Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг должны выполнять или нет? Я что, должна по всем статьям, по всем проверкам должна пойти из-за вас? Да скажут: что ж за воспитательная работа в N-й гимназии? Поставить они могут, просто тупо сделать эту цифру. Хотите вы - не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Всё! Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю. Антисоветчина какая-то, антибеларусчина какая-то. Вы не поддерживаете политику президента нашего, стало быть?" - заявила она ученика.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3094283
 
   
 Топ комментарии
 
"Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 8854
- не ссы Колян, будет у тебя свой БСДМ
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Лукашенковский БДСМ? О, я-я, даст ис фантастиш...)))
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Лукашенковский БДСМ? О, я-я, даст ис фантастиш...)))
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Это типа ЛГБТ. Вступайте в лукашенсковскую ЛГБТ! "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 5198


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рошеноботы мечтают чтоб и в Украине так было. " ты что не поддерживаешь политику нашего президента? это антиукраинщина какая-то!"
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Та ты можешь не поддерживать политику Пороха но тебя ведь никто не заставляет её поддерживать . Как в Беларуси . "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 447 .
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"Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 7079

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так антисаватчина или антабеларусчина? "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 8229 а может антигравитация? "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 7079
Подростающие беларусы-еще те русофобы "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 7079 А всему виной Интернет буржуйский и дурное влияние Запада и империалистов
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Падонки - адназначна!
На Колыму их!!!
Бедная учительница её же могут по всем дырк... статьям отиметь за такое...
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"Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 8854
- не ссы Колян, будет у тебя свой БСДМ
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***
лежит у маленького Коли
в карманах тридцать желудей
но он богаче всех на свете
людей

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мечта порошенки
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Батька решил запилить свой БДСМ, с блэкджеком и шлюхами.
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Так давно ж уже пишет - то шлет подальше то просит, что б пошлепал его )
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Лукашенко подхуйловник, это каждый белорус знает
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Правильное воспитание молодежи, основная задача государства.
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Для своей страны. Надеюсь и у вас растят достойных патриотов своей родины.
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Надеюсь родина для тебя это не пуйло или лукаш? Белоруский хоть знаешь?
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Достойных патриотов? А у вас нет "патриотов" не из под палки, добровольных?
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Десь я вже таке бачив... піонерія, влксм...
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Когда Гитлер создавал Гитлерюгенд это то же считалось правильным воспитание молодежи, и основной задачей государства. "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 6066
Так они потом плохо закончили.
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Союз молодежи имени себя? Скромненько так.
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Беларуский союз молодежи. Где вы видите имени себя?
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Шкільні вчителі завжди були опорою для любоіі влади. Іім пох, хоть комунізм хоть фашизм - аби гроші платили. Шлюхи для влади.
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Они заложники. Были молодыми, пошли учить детей, а их к стенке поставили...
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Гитлерюгенд (Hitlerjugend) был, Путинюгенд есть (Российский союз молодежи), теперь Лукашюгенд будет (БРСМ)? "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 5565
Кстати, у нас,в Украине, есть своё БРСМ, правда это сеть АЗС но таки есть. "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 8471 "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 8471 "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 8471 "Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ - Цензор.НЕТ 8471
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антибеларусчина, антилукашенсчина, антисоветчина.. ха-ха, ну хоть что сов союз накрылся медным тазом училка должна бы знать?!?
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Охренеть! Лука даже хуйла перещеголял. Учителя в растяжке трясутся зашуганные.
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Ху**ла еще никто не перещеголял , так как он один и не повторимый фашист и убийца !
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Минимордорский бдсм это звучит угрожающе.
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Слово "антисоветчина" всерьёз используют только самые упоротые ватники. Совка давно нет, а его отрыжка никак не выветрится.
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Автозаправки на киевской трассе. Бензин - полный отстой. Не рекомендую.
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та не. заправки курченки звучат как брдм. Рекомендую. Нормальный у них бензин.

Если машина не старая то и Е95 плюс эко от них подойдет , а он на 3-5 грн. дешевле.
Но это если мотор позволяет.
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В Беларуси , к сожалению , рулит коммуняцкий режим и московиты !
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В найкращих традиціях махоового совка.
І Петя бажає, щоб члени (звиняйте, вирвалося) БРСМ були миротворцями в ОРДЛО?!
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Він цього не бажає, але така пропозиція є від Лукашенко , тобто від ху**ла !
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"Доверяю ли я Лукашенко? На 100%!" - недавно на Цензоре интервью с Порохом.
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Смотря в чём доверяет , возможно в том , что солнце светит 😀
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Речь конкретно шла о миротворцах в ОРДЛО. Интересно - ожешь найти, новость свежая.
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https://censor.net.ua/news/3093653/na_100_doveryayu_lukashenko_poroshenko_o_roli_belarusi_v_uregulirovanii_konflikta_na_donbasse
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О миротворцах речи вроде бы не было.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю, и мы об этом сегодня говорили. Является ли важной его миссия? Чрезвычайно важной, как и миссия Беларуси.
Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие.
И роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Трехсторонняя контактная группа работает в Минске, и Беларусь делает все возможное, чтобы организовать эту работу", - сказал Порошенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3093653
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А что ему ещё оставалось говорить ,, - я не доверяю Лукашенко .?!
Этo чистая формальность . "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 9176 .
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Это даже не расчесывают молодежь, это просто ломают. Твари.
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В Беларуси может появится керченский стрелок , для ,, нескорених", не дай Бог !
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Да ну, закончится тем же, чем Совок закончился. Идея, подаваемая в виде "возьми билет, положи на полку и забудь" - мертва с рождения. При первом же шухере выкинут на свалку и в акте катарсиса насрут сверху.
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Якесь дежа-вю. У мене таке враження, начебто я на машині часу потрапив у радянську школу зразка 1983 року. Живи Білорусь. Нехай допоможе тобі Бог.
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Не получается КНДР у узурпатора - детки то хорошими растут. Это вселяет надежду на будущее
Да и подстилка эта -"БРСМ этот задрипанный сделать не можем"..
Думаю можно сравнить с умирающим совком середины 80тых - недолго этому маразму осталось
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Патриатична то как и... на рюзьгом язике... 🤣
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Ошибка в тексте: "... вступать в лукашенковский БРСМ." - Правильно писать БДСМ "Антирадянщина якась! Антибілорущина! Отже, ви не підтримуєте політику президента нашого?!" - вчителька змушує мінських школярів вступати в лукашенківський БРСМ - Цензор.НЕТ 14
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У меня родственники живут в Беларуси.И старики и их дети,наполовину украинцы-конченая вата! Алкаши!Трезвыми бывают только спросонья.Почти по сорок лет пацанам - и не женаты.Однако таёжную Папуасию и кровавого кремлёвского людоеда боготворят.
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У нас ведь тоже есть аналог подобной организации - ССШМ.
Секта соевых шнырей мыролюбных.
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Вообще, ещё совсем недавно, до событий в Крыму и Донбассе, Лукашенко называли последним диктатором Европы. Просто на фоне Ху...ла, потерявшего связь с реальностью, он выглядит белым и пушистым. А если копнуть, то ещё тот кадр.
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А вы что не знали что Лука сохранил режим СССР?
Посмотрите на флаг и герб Беларуси
Посмотрите на предприятия - большинство предприятий государственные - 80%
Через эти госпредприятия людей жестко контролирует власть
Беспредел начальства на заводах и предприятиях.
Частный сектор экономики - занимает только 20%
Есть крупный бизнес и даже есть олигархи, но они полностью под Лукашенко, по сути это кошельки Лукашенко.
Народ работает на отсталых советских предприятиях - основной рынок сбыта это Объединенные козлобадские вымираты.
За лояльность к России, Плешивый даёт Белорусии дешевую нефть и газ, что позволяет ей держаться на плаву и торговать своим металлоломом и даже впаривать нам небольшую его часть.
Из тамошнего БДСМа:
Обязательное вступление в БРСМ
Налог на тунеядство
Общереспубликанские субботники - принимают в них участие как рядовые белорусы так и звезды ну и сам Бацька.
Шествия на 1 мая с флагами Белорусии, отказаться нельзя, на госпредприятии заставят.
КГБ так и осталось КГБ во всей красе
Мусорня на митингах просто по гражданке утаскивает людей в неизвестном направлении
Полное отсутствие свободы слова, оппозиции.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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