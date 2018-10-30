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Все про:заложник (1335) Россия (70905) терроризм (17960)

 Теракт в "Норд-Осте" в 2002 году управлялся российскими силовиками, - программа "Антизомби". ВИДЕО

В годовщину трагических событий захвата заложников в московском театре на Дубровке появилось журналистское расследование, утверждающее, что действия террористов управлялись росссийскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Антизомби.Территория без пропаганды" на  ICTV.

В тексте к сюжету говорится: "История Норд-Оста как типичный пример вранья на горе людей. "Норд-ост", пожалуй, один из самых ярких и показательных примеров лжи Кремлевской верхушки. 23 октября 2002 года в здание театрального центра в Москве, где показывали мюзикл "Норд-Ост", ворвались 40 террористов и взяли в заложники 914 зрителей и участников шоу.

Заложников удалось освободить ходе спецоперации, которая началась утром 26 октября. В результате штурма погибли 125 человек (еще пять человек были убиты террористами), выжившие в бессознательном состоянии с признаками отравления неизвестным веществом (газом) оказались в больницах".

Источник: https://censor.net.ua/v3094245
 
 
 Топ комментарии
 
Уже давно ходит предположение, что был применен газообразный карфетанил или 3-метилфентанил. Мощный опиоид, использующийся для фиксации крупных животных. Антидотом является налоксон, но медикам то ли не сказали название действующего вещества, то ли сообщили поздно. Теоретически можно было спасти всех отравившихся путём введения антидота и правильной транспортировкой, лицом вниз. Многие захлебнулись собственной рвотой. Так действует российская гэбня.
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Политковская об этом сразу-же говорила
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Эта херь называется государственный терроризм, если не ошибаюсь. Довести стадо до состояния перманентной усрачки и ебать и стричь дальше
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Млять! если врёте-то не так жирно.
Вы себя выставляете в дурном свете.
ICTV-та еще помойка...
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Сергей Фатеев a0d369de
мне срать на то-что ты пинчука(зятя кучмы) тянешь из говна...
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Тебе спасательный круг не брошу. Тони медленно в своем сортире
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ICTV (телеканал)ICTVООО «Международная коммерческая телерадиокомпания»ВладелецStarLightMedia (Виктор Пинчук & Елена Пинчук)
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Уже давно ходит предположение, что был применен газообразный карфетанил или 3-метилфентанил. Мощный опиоид, использующийся для фиксации крупных животных. Антидотом является налоксон, но медикам то ли не сказали название действующего вещества, то ли сообщили поздно. Теоретически можно было спасти всех отравившихся путём введения антидота и правильной транспортировкой, лицом вниз. Многие захлебнулись собственной рвотой. Так действует российская гэбня.
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Без взрыва Керченского моста России уже жить нельзя…
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Та взорвут.Они просто действительно не умеют как люди.
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В Беслане хуйло вообще детей подорвал, для этих чекистских бесов вообще нет никаких моральных принципов. Тот же рязанский сахарок, откровенная ложь и манипуляция кацапсин
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомТеракт в "Норд-Осте" в 2002 году управлялся российскими силовиками, - программа "Антизомби". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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