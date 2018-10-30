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Все про:НАТО (6066) ракеты (677) Россия (70905) США (14334) Столтенберг (605)

 В Европе нет новых ракет США, но все больше новых российских ракет, - Столтенберг. ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг віразил обеспокоенность ростом количества российских ракет, способных нести ядерные боеголовки.

"В Европе нет новых ракет США, но все больше и больше новых российских ракет, - ракет, способных нести ядерные боеголовки", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Столтенберга, опубликованное ресурсом Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией ракетного договора

Он отметил, что в контексте разговора о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности следует учитывать, что проблема заключается в развертывании новых российских ракет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094242
 
   
 Топ комментарии
 
Давите засраху, расширяйте НАТО энергичнее, не стесняйтесь.. больше шансов на мир в Европе будет
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Вот подумалось...
Украина не может войти в состав НАТО, а войска НАТО могут войти в Украину? Должны же быть юридические лазейки какие-то!
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Отключите кремлёвских дэбилы от СВИФТА.
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Столтенберг щось почав розуміти і бачичи брехню росії?
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его видимо скоро переизберут чтобы не замарачивался
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Давите засраху, расширяйте НАТО энергичнее, не стесняйтесь.. больше шансов на мир в Европе будет
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Вот подумалось...
Украина не может войти в состав НАТО, а войска НАТО могут войти в Украину? Должны же быть юридические лазейки какие-то!
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А зачем юридические лазейки? Для кого они нужны?
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они уже давно "вошли" и даже залетели, учения были, слышал?
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Ну допустим вошло НАТО в Украину, создало десяток баз, что изменится? Лугандон капитулирует? Крым вернётся?
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стройте еще больше путинских трубопроводов
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Столтенберга в президенты Украины!
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Писал 4 года назад. Нужно было объявить войну Америке в 23.00. а в 23.05 Сдаться. Все. Украина под НАТО.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ Европе нет новых ракет США, но все больше новых российских ракет, - Столтенберг. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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