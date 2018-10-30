 Польская прокуратура открыла следствие против украинской фирмы-разработчика компьютерной игры о концлагере Аушвиц-Биркенау. ВИДЕО

Следствие открыто на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шарека, по мнению которого появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Действие игры будет разворачиваться на территории бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау, а игрок может выбрать одну из ролей - узника или надзирателя-эсэсовца.

В интернете появились рекламные материалы игры. Видео, среди прочего, содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы вроде "польские лагеря смерти", "где есть самолюбие великого польского народа, где ваш гонор, польские собаки?".

На сайте игры указывается, что она сессионная, многопользовательская и онлайновая. "Каждому игроку предоставляется возможность распоряжаться чужими жизнями в роли жестоких надсмотрщиков или выживать и вынашивать план побега в роли узников. В игре присутствует система крафтинга, сбора лута, различные варианты побега, уникальный игровой процесс, основанный на борьбе умов противоположных команд, хитрости и способности выдать себя не за того, кем являешься", - сообщают разработчики.

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