 Суд начал рассматривать дело мэра Одессы Труханова, следующее заседание пройдет 1 ноября. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Малиновского районного суда Одессы, там рассматривается уголовное производство в отношении городского головы Геннадия Труханова и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 УК Украины).

30 октября коллегия судей во время подготовительного судебного заседания рассматривала ходатайство стороны защиты.

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В связи с окончанием рабочего времени, с согласия всех участников производства, председательствующий по делу объявил перерыв в подготовительном судебном заседании и назначил следующую дату на 1 ноября в 14:00.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.

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Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.