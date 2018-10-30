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Все про:Одесса (5207) суд (21462) Труханов Геннадий (152)

 Суд начал рассматривать дело мэра Одессы Труханова, следующее заседание пройдет 1 ноября. ВИДЕО

В подготовительном судебном заседании по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова объявлен перерыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Малиновского районного суда Одессы, там рассматривается уголовное производство в отношении городского головы Геннадия Труханова и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 УК Украины).

30 октября коллегия судей во время подготовительного судебного заседания рассматривала ходатайство стороны защиты.

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В связи с окончанием рабочего времени, с согласия всех участников производства, председательствующий по делу объявил перерыв в подготовительном судебном заседании и назначил следующую дату на 1 ноября в 14:00.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.

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Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/v3094232
 
 
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И судьи знают, чем закончится, и прокурор. и адвокат, и Труханов знает, и все знают, но ритуал нужно соблюсти.
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Труханов повинен за махінації сидіти у тюрмі.
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повинен і сидіти..., как говАривают в Одессе - єто таки очень разнЫе вещи Суд начал рассматривать дело мэра Одессы Труханова, следующее заседание пройдет 1 ноября - Цензор.НЕТ 5237
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Різні, але все залежатиме від вас. Обирайте таких, які його посадять.
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у нас памятники не сажают ...- а насчет обирати - кого ???
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Навіщо ця тягомотина. Треба відразу якийсь орден дати в залі суду.
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как навищо? делится пора с бпп..иначе турма...В грецию сгонял, лавэ перевел и так пока параша не лопнет от жадности..а он никогда не лопнет
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А шо там в деле Кернеса? Перемога?
Тут так же будет.
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Суд оправдал Гречковского и ШкляраШевченковский суд Киева 30 октября оправдал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра.Суд признал все доказательства обвинения недопустимыми, признал нарушение подследственности, что дело должна была расследовать Нацполиция, не Генеральная прокуратура, признал провокацию в действиях заявителя и потерпевшего Анджея Климчука.Приговор может быть обжалован в течение 30 дней. По истечении этого срока при отсутствии апелляционной жалобы приговор вступит в законную силу. Гречковского и Шкляра обвиняли в покушении на мошенническое завладение 500 тыс. долларов.

За эти деньги Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО «Богадар». Эта фирма запатентовала способ изготовления кваса и квасного сусла. В 2016 году другая фирма-производитель оспаривала действительность этих патентов.
По материалам дела, 21 сентября 2016 адвокат Климчук, который действовал от имени компании «Богадар», под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и он был задержан.
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Любопытно что сделают теперь с поллимоном баксов? Отдадут Климчуку? Или вернут Шкляру? Может Шкляр еще подаст в суд и выиграет его..и деньги вернут ему?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд начал рассматривать дело мэра Одессы Труханова, следующее заседание пройдет 1 ноября. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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