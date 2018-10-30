 Суд начал рассматривать дело мэра Одессы Труханова, следующее заседание пройдет 1 ноября. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Малиновского районного суда Одессы, там рассматривается уголовное производство в отношении городского головы Геннадия Труханова и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 УК Украины).
30 октября коллегия судей во время подготовительного судебного заседания рассматривала ходатайство стороны защиты.
В связи с окончанием рабочего времени, с согласия всех участников производства, председательствующий по делу объявил перерыв в подготовительном судебном заседании и назначил следующую дату на 1 ноября в 14:00.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.
Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.
Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.
Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.
Тут так же будет.
За эти деньги Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО «Богадар». Эта фирма запатентовала способ изготовления кваса и квасного сусла. В 2016 году другая фирма-производитель оспаривала действительность этих патентов.
По материалам дела, 21 сентября 2016 адвокат Климчук, который действовал от имени компании «Богадар», под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и он был задержан.