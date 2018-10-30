 Львовянин зубами протянул судно водоизмещением 614 тонн на 16,3 метра и претендует на регистрацию рекорда в Книге Гиннесса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, рекорд зафиксировали на Ильичевском судоремонтном заводе возле Одессы. По словам эксперта Национального реестра рекордов Украины Дмитрия Яицкого, рекорд львовянина будут подавать на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. На данный момент мировой рекорд принадлежит россиянину, который в 2001 году протянул судно водоизмещением 576 тонн на 15 метров.

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