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Все про:корабль (1035) рекорд (193)

 Львовянин зубами протянул судно водоизмещением 614 тонн на 16,3 метра и претендует на регистрацию рекорда в Книге Гиннесса. ВИДЕО

Педиатр из Львова Олег Скавиш установил национальный рекорд - ему удалось зубами протянуть судно "Верещагино" водоизмещением 614 тонн на дистанцию 16,3 метра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, рекорд зафиксировали на Ильичевском судоремонтном заводе возле Одессы. По словам эксперта Национального реестра рекордов Украины Дмитрия Яицкого, рекорд львовянина будут подавать на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. На данный момент мировой рекорд принадлежит россиянину, который в 2001 году протянул судно водоизмещением 576 тонн на 15 метров.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094166
 
   
 Топ комментарии
 
А Гуливер целый флот лилипутов тащил....
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А в чем прикол? Он что, по асфальту судно тащил, с мели его снял? Насколько я понимаю, протащить судно по воде - вопрос скорее времени, а не приложенного усилия.
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Световой день . Пригород Одессы...Прилив?!!!
Ау, люди, вы где? Это не океан - Черное море. Внутреннее после Средиземного, Мраморного
Приливы..ХА!
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Когда собачке нехрен делать, она одно место лижет...
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уж не он ли виновник потопления мокшанского дока
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Там то ли упали два башенных крана, то ли напали три бешенных хрена...
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Лучше бы раненым помог или бы в АТО помощь военным привёз
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а док со дна поднять сможет и в другом месте, шо поглубже, утопить ? а то там у некоторых проблемы )))
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Т.е. корабли ВМФУ можно двигателями не оснащать. Львовянин зубами протянул судно водоизмещением 614 тонн на 16,3 метра и претендует на регистрацию рекорда в Книге Гиннеса - Цензор.НЕТ 1954 еси шо, украинцы зубами вытащат...
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Украинцы зубами и сердцами вытаскивают страну уже почти 5 лет(((
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Петю он не потянет. Там другая весовая категория.
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он уже "корни пустил", его теперь как "репку" нужно всем миром вытягивать!
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зубами любой дурак может, ты за яйки привяжи тросик и протяни !!
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На старости лет стопроцентный инвалид. Запасного скелета не выдадут.
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На старости лет и Вы 100% инвалидом (по сравнению с молодым возрастом) будете.... хоть судно не тягали... Разве не так...?
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Вы просто не понимаете. Спросите профессиональных спортсменов, как они в старости страдают из-за былых нагрузок. То, как этот крендель, тащит пароход, уже показывает, что он головой своей не думает. Понты для приезжих.
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Следующим будет рекорд у гинеколога. Он протянет, сами знаете чем.
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НУЖНО было ДИНАМОМЕТР на тросе закрепить и тогда ничего "чудесного и охренительного" в этом "рекорде" не было бы. Преодоление сил трения-скольжения на воде банальная задаче не требующая сверх способностей!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЛьвовянин зубами протянул судно водоизмещением 614 тонн на 16,3 метра и претендует на регистрацию рекорда в Книге Гиннесса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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