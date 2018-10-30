 В Сумах пьяный водитель на "Таврии" во время погони врезался в дерево и попытался убежать от патрульных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после удара в дерево, 23-летний водитель пытался уже пешком убежать от правоохранителей.

Инцидент произошел около часа ночи 29 октября. "Таврия" была замечена полицейскими во время нарушения ПДД, а на требование остановиться водитель только увеличил скорость. Погоня длилась несколько минут по улицам Героев Сумщины и Псельской. Задержаный не имел при себе водительских документов и отказался проходить тест на алкоголь.

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