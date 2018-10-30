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 Происшествия, Общество
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 В Сумах пьяный водитель на "Таврии" во время погони врезался в дерево и попытался убежать от патрульных. ВИДЕО

В Сумах патрульные составили 4 админпротокола на нетрезвого водителя, который пытался уехать от полицейских и врезался в дерево.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после удара в дерево, 23-летний водитель пытался уже пешком убежать от правоохранителей.

Инцидент произошел около часа ночи 29 октября. "Таврия" была замечена полицейскими во время нарушения ПДД, а на требование остановиться водитель только увеличил скорость. Погоня длилась несколько минут по улицам Героев Сумщины и Псельской. Задержаный не имел при себе водительских документов и отказался проходить тест на алкоголь.

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Источник: https://censor.net.ua/v3094136
 
 
 Топ комментарии
 
Наверняка целый багажник с бляхами был - ведь только бляхеры такие злодеи
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если бы не этот синяк въехал бы в дерево то это точно сделали бы евробляхеры. Правильно соевые?
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Чем больше выпьет комсомолец
Тем меньше выпьет хулиган...)
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Наверняка целый багажник с бляхами был - ведь только бляхеры такие злодеи
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Они проклякые воду мутят и не любят безальтернативной мыролюбности. Это они шыкалад не любят, это они лиходеи сбили нло под г. Роузвеллом.
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таврія - на бляхах\без-блях))) - це екшн)
а те шо в дерево в'їхав - то таке! У Сумах п'яний водій на "Таврії" під час гонитви врізався в дерево і спробував втекти від патрульних - Цензор.НЕТ 6803
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а чого 4 протокола ?! тому що на таврії був? В Сумах пьяный водитель на "Таврии" во время погони врезался в дерево и попытался убежать от патрульных - Цензор.НЕТ 1307
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слава добрій поліції, могли більше))), а виписали тільки 4 - це щоби показники краще були! У Сумах п'яний водій на "Таврії" під час гонитви врізався в дерево і спробував втекти від патрульних - Цензор.НЕТ 8917
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Инцидент произошел около часа ночи 29 октября. "Таврия" была замечена полицейскими во время нарушения ПДД, а на требование остановиться водитель только увеличил скорость. Погоня длилась несколько минут по улицам Героев Сумщины и Псельской. Задержаный не имел при себе водительских документов и отказался проходить тест на алкоголь.Источник: https://censor.net.ua/v3094136

1 статья - нарушил какое-то ПДД
2 статья - отказ остановиться по требованию полиции
3 статья - превышение скорости (вот дебил! Псельская, она же узкая и извилистая!)
4 статья - без водительских документов
5 статья - отказ от освидетельствования на алкоголь.

Так что протоколов даже мало.
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если бы не этот синяк въехал бы в дерево то это точно сделали бы евробляхеры. Правильно соевые?
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Чем больше выпьет комсомолец
Тем меньше выпьет хулиган...)
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нет. если бы там был плешинский то рядом бы сидела безумная таньюха черноволка.
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а как на пяту встал У Сумах п'яний водій на "Таврії" під час гонитви врізався в дерево і спробував втекти від патрульних - Цензор.НЕТ 8369 !!! это после лобового в дерево, рога спасли У Сумах п'яний водій на "Таврії" під час гонитви врізався в дерево і спробував втекти від патрульних - Цензор.НЕТ 9922
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Сумах пьяный водитель на "Таврии" во время погони врезался в дерево и попытался убежать от патрульных. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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