 В Сумах пьяный водитель на "Таврии" во время погони врезался в дерево и попытался убежать от патрульных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после удара в дерево, 23-летний водитель пытался уже пешком убежать от правоохранителей.
Инцидент произошел около часа ночи 29 октября. "Таврия" была замечена полицейскими во время нарушения ПДД, а на требование остановиться водитель только увеличил скорость. Погоня длилась несколько минут по улицам Героев Сумщины и Псельской. Задержаный не имел при себе водительских документов и отказался проходить тест на алкоголь.
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а те шо в дерево в'їхав - то таке!
1 статья - нарушил какое-то ПДД
2 статья - отказ остановиться по требованию полиции
3 статья - превышение скорости (вот дебил! Псельская, она же узкая и извилистая!)
4 статья - без водительских документов
5 статья - отказ от освидетельствования на алкоголь.
Так что протоколов даже мало.
Тем меньше выпьет хулиган...)