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Все про:оккупация (6656) отравление (1227) Армянск (16)

 "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

В оккупированном Крыму после месячного перерыва снова заработал завод "Крымский титан". Предприятие возобновило производство, несмотря на жалобы жителей Армянска и ближайших сел об ухудшении состояния здоровья из-за выбросов на заводе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, от заводских выбросов в людей появляется сыпь и отеки, но оккупационные власти говорят о нормальной экологической ситуации, а врачи диагностируют только сезонное обострение ОРЗ.

Публичные требование дать полную информацию о ситуации на заводе пресекаются оккупационными властями.

"Сказали, что если будет шумно и если мамы будут плохо настроены, то меня обязаны будут наказать. Так как у меня несовершеннолетние дети, то на 15 суток не имеют права меня посадить. Мне сказали, что будет штраф", - рассказывает Екатерина Пивовар, попытавшаяся собрать мам с маленькими детьми возле оккупационной администрации.

Несколько женщин таки поддержали акцию, но их обвинили в попытке сорвать праздник - день Армянска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3094105
 
   
 Топ комментарии
 
Главное в радной говени, а выбросы то такэ "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 2194
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сдесь рюський дух сдесь рюсью пахнет. вставка видео с рюськой челюстью излишество. и так все понятно.
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Телом немытым, гауном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что же так пахнет? Конечно, - ...!
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Главное в радной говени, а выбросы то такэ "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 2194
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в любой говени есть выхлопы... это же ессественно! ))) жизненно ))))
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Какая разница, вы же на чьей то родине
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сдесь рюський дух сдесь рюсью пахнет. вставка видео с рюськой челюстью излишество. и так все понятно.
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Телом немытым, гауном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что же так пахнет? Конечно, - ...!
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Бог холодных, бог голодных,

Нищих вдоль и поперек,

Бог имений не доходных
Вот он, вот он, русский бог.

Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.

К глупым, полон благодати
К умным, беспощадно строг,
Бог всего, что есть не к стати,
Вот он, вот он, русский бог.

Вяземский из письма Тургеньеву.
18 апреля 1828 года
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может расияне думают шо в Армянске живут армяне "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 2730
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РегионалДьная !!! Сами безграмотные и неуважающие ни свой- ни чужие языки и культуру БЫДЛАНЫ!
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"у вас в Роисе"

Нипонел... Роисяне крымсиянам уже тоже не родные чилишоле?
А как же нитки, мосты, опреснители, турбины и повидло по всему лицу, которые хуйло анонсировало?
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Шо значит "у ВАС в расии"？
Вы же сейчас тоже на расии, шо не нравтся？
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Во первых - все претензии к димепартнеругаранта. Во вторых - вы чего это голос взяли? Химиков в засрахе как раз избыток. Новичка захотели? "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 3824
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Кримчанам треба зрозуміти, що тепер їх здоров'я нікому не потрібно, бо "бабьі еще нарожают".
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Ali Hasan - фокус в том, что если Украина прекратила бы снабжать Титан то он бы закрылся давно.... "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 4571

А так да.... - бабы еще нарожают....
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Нарожают от кого? От табуреток? От этого титана стояк "титановый"
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Bastian - Bastian - кого нибудь и от кого нибудь да нарожают....

Вот меня бесит эти слезы украинских СМИ и разных там правозащитников по поводу отравлений в Армянски и области (включая херсонскую)...
Власти Украины дают снабжать завод Фирташа на оккупированной территории по полной и ноют еще....
Они соучастники - а делают морды что свидетели...
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Лева, это утилизация ваты и приглашение вернуЦа на историческАю родину. Т.е. в родную гОвень... "У вас у Росії хіміків нормальних немає, щоб вони з’ясували, що це таке?! А діти? Чим вони дихають, бл#?" - мешканці окупованого Армянська про викиди на "Кримському титані" - Цензор.НЕТ 2644
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торговые партнеры главноторующего ведь , а ведь при их помощи удалось сесть на гетьманский престол .вспомним Вену и чей Крымский титан.
ну а должок платежом красен.
пока не сменим главноторгующего страной, оккупированные территории будут только увеличиваться.
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на армянское чурбанья русня нагнала немеряно. две бывших общаги на выезде забиты русней, их там кишит как тараканов . в основном это зеленые зайцы хуйла.
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прям вот так Украина снабжает да? кабмин грузит? или шоколадный тиран?
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именно так. И электрика и газ на крысм поступают из Украины. К стати электрикой из Украины до сих пор снабжается большая половина крысма.
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а кто на референдум ходил ? Пушкин?
теперь страдают ваши дети, вас предупреждали россия в телеки и россия в реальности это две разные россии
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Удивительно - пресловутых камней с неба еще нет, а крысчане уже недовольны... Какая-то непоследовательность. Подумаешь - какая-то кислота в воздухе. "Зато в России!" Дышите полной грудью, суки! )
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Во- пєрвих, как ето: «У вас в росіі? А ви кримнаши, чьто не в росіі развє?
А во- вторих всє хімікі в рашкє, заняти болєє важним дєлом, оні трудятся над ізобрєтєніем, нових образцов «Новічка»...
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===В оккупированном Крыму после месячного перерыва снова заработал завод "Крымский титан".===

Как говорит порошенковский Барна - Фирташа нужно поддерживать
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Хорошие законы больше двух не собираться, как раз для тех кто разпадлючился в Украине и на каждый звук то касками стучат , то требуют их услышать и немедленно исполнить.
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===Чем они дышат, бл#?===

Они дышат русским миром
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за то добились своего. Хотели умереть в России - получайте. А то что это начнется с одного города, не важно. Главное в Раю места занять....
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"..У вас у Росії хіміків нормальних немає,.."
===
...у них в росії всі "хіміки" переважно на розробках "новічка". Почекайте трохи.
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Невже досі не за'явилися нові анекдоти на тему "Армянського радіо"?
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У Армянського радіо питають:"Чи можна жити щасливо в радной руской говєні?"
Армянське радіо відповідає:"Можна,але говень треба нюхати постійно."
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Да как это - химиков нетути?
Любой расейский химик скажет жителю Армянска - "и-и-и, батенька! Дык у вас в горганизизьме-то - почитай, цельная таблица Митрий Иваныча Мендялеева... Кажинного леляменту - матерь моя женщина!... Ой бяда, ой бяда..."
И будет понятно - поциенту всё, камень с неба.
Зато бендеры не расстреляли!
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просто за все надо платить , нет никакого злорадства . если решили жить то надо платить так всегда было и будет .
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я не считаю это адекватной платой крыс за повизгивание хуйловвиди.

Мы просто помним как скакала эта мразота на блохпосту на бывшей гаи армянского, вместе с парой беркутявых собак. Помним этих вонючих кизляков которые под местных крысьчан косили. Помним как беркутявая мразь стреляла по остановившимся машинам на валу. Поэтому для иуд может быть только одно наказание - денатурализация.
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А чё раньше не сваливали Сибирь осваивать? Для этого надо было сначала оказаться на Расее вместе с Крымом, а потом на Крым и положить болт можно?!
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почему крысоиуды говорят что в роисе нету фимиков? нужно ведь говорить что на изгойке 404 нету. А как они хотели? если бы крыс не травили мордовские химики то на армянском и крысноперекопском давно бы уже травили русню солдаты нато.
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Окупанти перетворюють Крим до стану пустелі, саме до того становища, в якому він знаходився до 1954 року.
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У вас в России химиков нормальных нет........................ А шо такое!!!
Чегой-т у ВАС, а где "помереть в росеи?" Не патриотично, как-то........
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им все другая росия видится...из пропагандонских обещаний... с огромной сисей для крыма...
а тут - денег нет... туриста нет... и вместо сиси... пардон ..огромный...скажем так - облом
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Барыга мне напоминает Табакова из Бульвара Капуцинов, что снабжает оккупантов электричеством и сырьем для Титана, а потом плачет по детям, отравленных в результате их партнерских с рашистами отношений.
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к стати и электрика и газ крысам продается дешевле, без пдв. по оптовым ценам рынка. Разницу доплачивают все потребители из Украины.

Вот такие вот шыкаладные мыролюбно мышебратские дела.
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этот завод очень нужен кацапам для военной промышленности, заменить его им попросту нечем, поэтому нашей власти необходимо сделать все, что бы этот завод не работал, нужно полностью перекрыть поступления каких либо ресурсов на этот завод.
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низзя бо путиннападе
так сказал главноторгуючий.
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На херсонщину русня не нападет. Она сама сцытся поглядывая на север. При первом шухере она тупо свалит к мосту. Кацапня там очень серливая и догадывается о том , что ее ждет при встрече с украинцами.
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отключить крысам электрику и перекрыть газ с Херсонщины.
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Иш ты, майдан тут устроили! На руку "враху" играют! В Сибирь товарным поездом весь этот гавенный Армянск! А по городу ракетой в...ебать, дабы Америке не повадно было! Ну а если серьездно, крысчане, вы лохи столетия))))))))))))))))
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Ничего подобного. крысы довольно хитры и в тихую работают на заводиках которые снабжаются с территории Украины. А потравка крыс это только побочный эффект.
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Хватит о них писать! Ни одна падаль не вспомнила Украину! У них есть выбор - уехать или остаться гнить! И не надо придумывать непреодолимые трудности с отъездом. Все можно преодолеть и найти и работу и жильё было бы желание. А пока эти зомби молятся на Хуйло и пишут ему километры простыней то и не нам о них вспоминать _ пусть любимое Хуйло в которое они верят и надеяться снизойдёт и спасёт их
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У меня есть сомнения,що це Екатерина Пивовар,а видео не сделано специально,щоб обвинить Украину "У вас у Росії хіміків нормальних немає, щоб вони з’ясували, що це таке?! А діти? Чим вони дихають, бл#?" - мешканці окупованого Армянська про викиди на "Кримському титані" - Цензор.НЕТ 6712
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Человеческая жизнь в России никогда ничего не стоила. Они в Крым пришли не спасать, а разрушать, грабить, убивать. Поэтому не будут они утруждаться и спасать население оккупированного украинского Крыма. Прибыль от Крымского Титана для них важней, чем население Крыма. Поэтому Титан работал, и будет работать, а до населения им дела нет. Поэтому очень хорошо нужно было думать, перед тем, когда позвали Русский мир, Путина и не устраивать танцы. А то устроили танцы на своих похоронах.
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так и сама изгойка 404 полнейшее гавно, естественно с организмами которые там обитают.
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И че им не нравицца, а как на счет камней с неба?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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