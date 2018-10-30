 "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, от заводских выбросов в людей появляется сыпь и отеки, но оккупационные власти говорят о нормальной экологической ситуации, а врачи диагностируют только сезонное обострение ОРЗ.

Публичные требование дать полную информацию о ситуации на заводе пресекаются оккупационными властями.

"Сказали, что если будет шумно и если мамы будут плохо настроены, то меня обязаны будут наказать. Так как у меня несовершеннолетние дети, то на 15 суток не имеют права меня посадить. Мне сказали, что будет штраф", - рассказывает Екатерина Пивовар, попытавшаяся собрать мам с маленькими детьми возле оккупационной администрации.

Несколько женщин таки поддержали акцию, но их обвинили в попытке сорвать праздник - день Армянска.

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