 "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, от заводских выбросов в людей появляется сыпь и отеки, но оккупационные власти говорят о нормальной экологической ситуации, а врачи диагностируют только сезонное обострение ОРЗ.
Публичные требование дать полную информацию о ситуации на заводе пресекаются оккупационными властями.
"Сказали, что если будет шумно и если мамы будут плохо настроены, то меня обязаны будут наказать. Так как у меня несовершеннолетние дети, то на 15 суток не имеют права меня посадить. Мне сказали, что будет штраф", - рассказывает Екатерина Пивовар, попытавшаяся собрать мам с маленькими детьми возле оккупационной администрации.
Несколько женщин таки поддержали акцию, но их обвинили в попытке сорвать праздник - день Армянска.
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что же так пахнет? Конечно, - ...!
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений не доходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
К глупым, полон благодати
К умным, беспощадно строг,
Бог всего, что есть не к стати,
Вот он, вот он, русский бог.
Вяземский из письма Тургеньеву.
18 апреля 1828 года
Нипонел... Роисяне крымсиянам уже тоже не родные чилишоле?
А как же нитки, мосты, опреснители, турбины и повидло по всему лицу, которые хуйло анонсировало?
Вы же сейчас тоже на расии, шо не нравтся？
А так да.... - бабы еще нарожают....
Вот меня бесит эти слезы украинских СМИ и разных там правозащитников по поводу отравлений в Армянски и области (включая херсонскую)...
Власти Украины дают снабжать завод Фирташа на оккупированной территории по полной и ноют еще....
Они соучастники - а делают морды что свидетели...
ну а должок платежом красен.
пока не сменим главноторгующего страной, оккупированные территории будут только увеличиваться.
теперь страдают ваши дети, вас предупреждали россия в телеки и россия в реальности это две разные россии
А во- вторих всє хімікі в рашкє, заняти болєє важним дєлом, оні трудятся над ізобрєтєніем, нових образцов «Новічка»...
Как говорит порошенковский Барна - Фирташа нужно поддерживать
Они дышат русским миром
Теперь и у вас
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...у них в росії всі "хіміки" переважно на розробках "новічка". Почекайте трохи.
Армянське радіо відповідає:"Можна,але говень треба нюхати постійно."
Любой расейский химик скажет жителю Армянска - "и-и-и, батенька! Дык у вас в горганизизьме-то - почитай, цельная таблица Митрий Иваныча Мендялеева... Кажинного леляменту - матерь моя женщина!... Ой бяда, ой бяда..."
И будет понятно - поциенту всё, камень с неба.
Зато бендеры не расстреляли!
Мы просто помним как скакала эта мразота на блохпосту на бывшей гаи армянского, вместе с парой беркутявых собак. Помним этих вонючих кизляков которые под местных крысьчан косили. Помним как беркутявая мразь стреляла по остановившимся машинам на валу. Поэтому для иуд может быть только одно наказание - денатурализация.
Чегой-т у ВАС, а где "помереть в росеи?" Не патриотично, как-то........
а тут - денег нет... туриста нет... и вместо сиси... пардон ..огромный...скажем так - облом
Вот такие вот шыкаладные мыролюбно мышебратские дела.
так сказал главноторгуючий.