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 Происшествия, Общество
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Все про:драка (1680) подростки (138) Ривне (256)

 "Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки. ВИДЕО

В Ривном девушки-подростки устроили драку среди белого дня, а их подруги снимали происходящее на камеры телефонов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал UA: Рівне, об этом рассказала очевидец драки Ольга Константинова. По словам женщины, инцидент произошел возле Дворца культуры и спорта "Химик". В драке участвовало две девушки.

Женщина решила разнять драку и пригрозила вызвать полицию. В ответ девушки начали оскорблять ее, а после ушли.

...
Ривненская полиция уже установила личности участниц драки. Они оказались студентами ривненских ПТУ.

"Нашими сотрудниками все личности установлены. Они лично нам подтвердили, что претензий по данному факту никто к друг другу не имеет. Сейчас конфликт исчерпан. С девочками, которые являюся несовершеннолетними, проведена разъяснительная работа", - заявила инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции Ривненской области Татьяна Михайлюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дівчата прибухнули і катаються. Я в шоці!", - девочки-подростки катаются между вагонами киевского метро. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3094066
 
   
 Топ комментарии
 
А в Мотижині Микола Хвіртка і Дмитро Калитка понапивалися і попадали в кізяки.
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І з цього виросте жінка, мати ..? Лайно, згодоване реаліті-шоу
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симпатичные девахи..., - если бы не матюкались по москальски то все было бы пристойно "Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки - Цензор.НЕТ 8529
Старая как мир история - "лучшая" подруга отбила кого нибудь там и тд. и тп...
Девчачий мир как он есть...
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А в Мотижині Микола Хвіртка і Дмитро Калитка понапивалися і попадали в кізяки.
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Який "дворець", така культура и спорт)
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І з цього виросте жінка, мати ..? Лайно, згодоване реаліті-шоу
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Ничего, не переймайтесь, она без труда найдёт себе достойную, гармоночную пару из числа сверстников противоположного пола, и они вполне будут счастливы.
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У 80-х на трамвайній зупинці в Києві голосно лаялися дві алкашки. очевидно мати і дочка. Одна з них крикнула "йо***я г*н***ша!". Поруч стояли немолоді містер та місіс, він щось занотовував у блокнотик. Потім містер звернувся до мене пристойною російською мовою. Сказав що вони британські лінгвісти-славісти, приїхали на концеренцію. Чи не можу я їм розтлумачити ось цю фразу?
Я пояснив і російською, і англійською - "used condom or fucked condom in female grammar form". Їм дуже сподобалося.
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***
интеллигентная врачиха
так матюкнулась, в люк упав,
что местный пожилой сантехник
в блокноте что-то записал.
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симпатичные девахи..., - если бы не матюкались по москальски то все было бы пристойно "Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки - Цензор.НЕТ 8529
Старая как мир история - "лучшая" подруга отбила кого нибудь там и тд. и тп...
Девчачий мир как он есть...
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А эти животным, еще рожать и детей воспитывать...
Беда...
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Девушкам носы поломать что бы не оскорбляли старших. бычки
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очень символично, что именно возле Дворца Культуры это произошло "Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки - Цензор.НЕТ 6681
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Мои поздравления Цензору - сюжет года ваш. Пулитцеровская премия отработана на все 146%.
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Матюки є невід'ємною частиною російської мови.
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Чим би дівчата не тішились, аби не завагітніли.
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Гарно виховані дівчатка ПТУ , навіть додати нічого !
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А это тут на кой дедушкин половой придаток?
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Это тот случай, когда форма важнее содержания, и ужас увиденного нами не в том, что две девочки потаскали друг дружку за патлы из-за внимания мальчика, или неаккуратно сказанного слова, а то, в какой форме - с эстетической точки зрения это выражается - мат перемат, рэпчик на всю громкость, и съёмки на мобильник - то есть зрители не огорчены тем, что ситуация зашла настолько далеко, что приходится выяснять отношения таким образом, они в восторге от того, что сейчас кровь увидят. А ведь даже в этом случае должно быть наоборот - помните: "Господа, я в последний раз прошу вас примириться, и пожать друг другу руки."
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Они ушли в сторону 8 школы, школьники, старшеклассники наверное, ПТУ там нет
МЕСТО МАХАЧА
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Тема сисек не затронута. Не интересно.
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Вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими же руками будете хлеб в стололовой брать
(армейск.)
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Ця,без перебільшення,сенсаційна новина повинна бути озвучена на всіх світових інформаційних агенствах! Це ж світова сенсація! Дєвачкі падралісь...
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Ничего нового не произошло. Всегда это было и, к сожалению, будет. Пубертатный возраст"Пішла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Рівному побилися дівчата-підлітки - Цензор.НЕТ 5792
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Ага, і представити важко, як з таких красивих потоків вилазить лайка...
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неравнодушной, смелой Гражданке - респект
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Такі в нас чудові люди, така чудова молодь, виховання... єдине що з ганд.оном президентом не повезло...!?
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Возле Дворца Культуры, где же ещё …
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рэпчик весьма симптоматичен. интеллектуальная убогость проявляется во всем, даже в музыкальном вкусе.
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А где драка? Одни матюки! Шляпа , а не видео.
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Такие бойцыцы вряд ли картины писать будут,скорее оденут форму и будут сепаров колошматить?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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