 "Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал UA: Рівне, об этом рассказала очевидец драки Ольга Константинова. По словам женщины, инцидент произошел возле Дворца культуры и спорта "Химик". В драке участвовало две девушки.
Женщина решила разнять драку и пригрозила вызвать полицию. В ответ девушки начали оскорблять ее, а после ушли.
Ривненская полиция уже установила личности участниц драки. Они оказались студентами ривненских ПТУ.
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"Нашими сотрудниками все личности установлены. Они лично нам подтвердили, что претензий по данному факту никто к друг другу не имеет. Сейчас конфликт исчерпан. С девочками, которые являюся несовершеннолетними, проведена разъяснительная работа", - заявила инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции Ривненской области Татьяна Михайлюк.
Я пояснив і російською, і англійською - "used condom or fucked condom in female grammar form". Їм дуже сподобалося.
интеллигентная врачиха
так матюкнулась, в люк упав,
что местный пожилой сантехник
в блокноте что-то записал.
Старая как мир история - "лучшая" подруга отбила кого нибудь там и тд. и тп...
Девчачий мир как он есть...
Беда...
Сначала замуж....
МЕСТО МАХАЧА
(армейск.)
стыдно