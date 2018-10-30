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 Политика Украины
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Все про:Бойко (727) Медведчук (757) Портнов (360) ПР (11259) Колесник (6) Бигус (2)

 Медведчук создает новую пророссийскую коалицию в Украине. ВИДЕО

Журналисты зафиксировали регулярное посещения экс-"регионалами" офиса Медведчука в Киеве.

Об этом говорится в программе "Наші гроші" BIHUS info, передает Цензор.НЕТ.

...
"Эта осень в штабе Виктора Медведчука прошла бурно. К нему съезжались самые влиятельные чиновники эпохи Януковича. Был и особый день, когда все они вдруг оказались здесь, в новом центре переговоров для возвращения экс-чиновников Партии Регионов", - отмечает журналист.

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"19 сентября к офису Медведчука приехал черный "Мерседес", который  возит Бориса Колесникова – министра инфраструктуры Украины времен Януковича. 27 сентября к Медведчуку наведался еще один топ-чиновник прежней власти – нардеп и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Еще один гость офиса Медведчука – вероятно, Андрей Портнов, заместитель главы Администрации Президента Януковича", - говорится в программе.

По данным журналистов, 28 сентября в офис Медведчука, кроме самого Медведчука, заехали Юрий Бойко, Борис Колесников, Сергей Левочкин – экс-глава Администрации Януковича, и машина Портнова. Журналисты отмечают, что данная встреча совпадает со сменой владельца телеканала NewsOne.

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"Вследующем году в Украине выборы президента и парламента и Медведчук собирается воспользоваться моментом, чтобы влиять украинскую политику", - акцентируют журналисты

Источник: https://censor.net.ua/v3094038
 
 
 Топ комментарии
 
К сожалению, нынешняя власть настолько оторвалась от народа, что потеря доверия к ней усиливает позиции пророссийски настроенных слоев (а их, к сожалению, предостаточно). Нужна коалиция патриотически настроенных сил, чтобы недопустить реванша.
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Мертвечук уже давно должен был сидеть в тюрьме! Пока не пойдут посадки как в Грузии, ни за что не поверю, что курс страны меняется в лучшую сторону.
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Жалею об одном - зря, наш чересчур толерантный народ, не начал фонарно - берёзовую революцию в 2014 году. И воздух был бы у нас чище без медведчуковской вони и реформы действительно, аж бежали бы, а не имитировали движение марионетки.
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а во всём виноват наш народ, к сожалению есть спрос на пророссийские силы среди населения
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К сожалению, нынешняя власть настолько оторвалась от народа, что потеря доверия к ней усиливает позиции пророссийски настроенных слоев (а их, к сожалению, предостаточно). Нужна коалиция патриотически настроенных сил, чтобы недопустить реванша.
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Страшно далеки они от народа. Це я про жопоблок.
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а бпп и нф то просто в унисон с народом, не? Медведчук створює нову проросійську коаліцію в Україні - Цензор.НЕТ 2553
Все это одна ОПГ!
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Я так понимаю, что БПП с народом? Медведчук створює нову проросійську коаліцію в Україні - Цензор.НЕТ 8783
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вата среди народа дома может вешать портреты с путеном и тосковать по сралину и колбасе па2.20.с этим ничего не сделаешь, как не запретишь дома ждать прилёта инопланетян, или заниматься групповым сексом со своей собакой и котом.
но вот то, что в стране, ведущей войну, открыто действуют агенты страны агрессора.....
это мало походит на мобилизацию всех средств для ведения борьбы с врагом.
тут слова явно расходятся с делом
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Мертвечук уже давно должен был сидеть в тюрьме! Пока не пойдут посадки как в Грузии, ни за что не поверю, что курс страны меняется в лучшую сторону.
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дурень, воюють за свою землю, за Україну а не за президента.,' це у кацапстані таке "за родіну за сталіна!"
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этих надо просто кончить и очистить этим землю. цивилизованными методами эту плесень не вывести
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Порошенко умеет только барыжничать. Развел контрреволюцию похлеще януковоща.
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Кожна влада гірше попередньої. Доведено Україною. Наступна буде ще гіршою.
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демократия без сильного государства ведет к развалу этого государства... это аксиома, невозможно строить государство, взявшись заруки с теми, кто хочет любой ценой его развалить и уничтожить , это абсурд...
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Є альтернатива "сильної руки" це військовий стан який автоматично скасує вибори, арешт медведчуків. Рашка колись це проходила "мочить в сортире" тоді і путлер з'явився на арені великої політики.
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Майдан був, таки да, але це капля в морі. Після нього на вибори прийшли совки з ватою і обрали те що маємо зараз.
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Невероятно. Просветление? Респект. Медведчук створює нову проросійську коаліцію в Україні - Цензор.НЕТ 5943
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Я про це писав ще в 14 році, а ти тільки звернув на це увагу і верещав шо я порохобот, як і всі тут. Чомусь.
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та Ладна!... опять вата винавата???))), - 2,5 лимонов крімчан, - лимона 4 дончан, + Сени и Юрики лидері майдана, + сажатели друзей лукуйхью!))).... а маєемо-те що маемо.... сидят торнадовці....
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Объективности ради: выбирать что тогда, что сейчас - особо не из кого. Надо быть очень-очень наивным человеком чтобы считать, что вот придёт к власти Юля, Гриценко, или любая сегодняшняя простихосспади партия борьбы со всем плохим за всё хорошее - и станет хорошо.
Не станет.
И после любого "ату их! расстрелять! развесить на фонарях!" в результате к власти придёт очередное говно, только более другого сорта. Только медленно и печально пытаться вырастить своё гражданское общество, которое сможет рожать хотя бы некий процент вменяемых лидеров и быть готовым их контролировать.
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Жалею об одном - зря, наш чересчур толерантный народ, не начал фонарно - берёзовую революцию в 2014 году. И воздух был бы у нас чище без медведчуковской вони и реформы действительно, аж бежали бы, а не имитировали движение марионетки.
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Портнов Киев посещал,что ли? Так может уже и азиров здесь? А овоща не видали? "Так переможемо",соевые. Причем "потужно".
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и я об этом - что за инфа..., портнов в мАсквабаде ...
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якщо зраду не розганяти зранку, то продаж в бутузова впаде
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Что с этим будет делать шоколадный пупс? Ответ - ничего.. Он как Янык, в теплой ванне
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Если реваншисты дорвутся до власти, страна может надолго провалиться в авторитарное правление типа хуйла.
Короче, если Петя не успокоит своего друга мертветчука, раша точно организует гражданскую войну и раздел Украины
ТАК ЧТО ПЕТЯ , думай. И Рошен отберут😀
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У хуйла на кожного вагон компромату, а Мертвечук його кум. Ось і думай тепер.
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София, если эти реваншисты захватят власть, Украины точно уже не будет.
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Я это четко понимаю. А вот понимает ли это Президент ? Ведь они точно продадут его Рошен 😀😀😀 а потом посадят Петю, Луценко и Юлю
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а Вы думали, чего они с судом над януковичем ускорились? хотят оправдать и выдвинуть в президенты. Медведчук створює нову проросійську коаліцію в Україні - Цензор.НЕТ 6285
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Если серьезно, то толкают Бойко. Фирташ с могилевичем дали добро . Потому вчера Барна с такой любовью о Фирташе заботится- перед Бойко выслуживался
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А почему Медведчук разъезжает по Киеву как по своей квартире и ничего и никого не боится?
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а ты по своему селу ходишь и оглядываешься?
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ні бпп і жопоблок, і всякі срані групи -- дивись основні голосування в ВР -- там відразу видно ХТО УРОД.
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разгул демократії в повному обсязі...

електорат за ковбасу по 2.20 й лішь би небило вайни становить процентів 60-70....
от й получим укр. Додона а потім й такий самий парламент...

й за це все можна сказати "великі й рішуче спасибі" чинній владі...
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У меня только один вопрос: Почему эта падаль еще жива?????!!!
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Мудаком пэтя оказался редкостным, просто таки эталонным. Наплевать на доверие людей, ростереть и еще раз плюнуть мог только нелюдь
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У меня один вопрос,почему силовые органы не могут посадить Медведчука,это украинофоба,или не хотят?Тогда зачем нам нужны руководители таких органов?
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Тому що он до сих пор контролирует силовые органы . Еше со времен АП
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у мене теж одне питання: ти справді дурник, чи прикидаєшся заради заробітку?
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хочу чтобы все рыговские ошметки собрались под одними флагами, выдвинули одного кандидата, одну партию подсосали обратно всех тушек перебежавших по другим партиям и с грохотом проебали и на президентских и на парламентских, чтобы ни под какой личиной в украинской власти их больше никогда не было.
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Це елемент політичної гри. У ворога створюють враження, що він досягне мети і без повномасштабної війни. Так виграється час на посилення армії. Думаю, все під контрлем. Крім того, ми не знаємо яку гру насправді грає Медведчук. Його роль може виявитися зовсім не такою, як ми поки вважаємо.
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Где учился брехать? Так Медведчук оказывается сам по себе в Украине и делает это потому что при Парашенко боольшая демократия.
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а твои перлы говорят об обратном, "простый будивэльнык"))))
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так ведь и его ватаны потом обижать не будут
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и что характерно , этим ватым тварям даже напрягаться для победы не нужно ...шоколадная власть всё сделает за них
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На это шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА и расчитывает. Разогнав и загноив партриотично настроенных кандидатов, он дает зеленый свет крямлядьско-РЫГОвским ошметкам типа мураевым, рабиновичам, бойкам и мертведчукам. В итоге, когда в лидерах останутся кремлевские ГНИДЫ и шоколадный РЫГО-УЛБЛЮДОК, придется опять выбирать его
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Дружина Медведчука освоює нафтове родовище у РФ - розслідування
Сьогодні 11:47
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Експерти кажуть, що потенційний ринок збуту нафтопродуктів, які добуватимуть з родовища і перероблятимуть у Ростовській області, - це окупована частина українського Донбасу.
Дружина кума президента РФ Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище в Росії.
Про це йдеться у розслідуванні проекту Радіо Свобода "Схеми".
Журналісти зазначають, що українська телезірка є засновницею, кінцевим бенефіціаром чи власницею істотної участі у щонайменше десяти компаніях, які займаються нерухомістю й будівництвом, фінансами, працюють у сільському господарстві, заготовляють ліс, проводять інженерні вишукування, працюють у медіа.
Бізнес-життя Оксани Марченко вирує і в Росії та анексованому Криму: одразу три українські компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є учасниця "Танців з зірками", з 2015 по 2016 роки зайшли у співзасновники фірми ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ", зареєстрованої за російським законодавством у березні 2015 року в Ялті.
Схоже, ця фірма і була створена саме для того, щоб управляти майном у Криму після анексії. Але журналісти звернули увагу на ще одну річ: ялтинська ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" має спільного з фірмою з Москви зі схожою назвою ООО "ИК "ТАВРИЯ СЕВЕР" директора - Інну Палій. А от власники цієї фірми ховаються за кіпрськими компаніями: спочатку VENTOLOR INVESTMENTS LTD, потім - за VENTOLOR HOLDING LTD.
У 2015 році російська влада оголосила конкурс на право видобувати нафту на одному із трьох найкрупніших родовищ Ханти-Мансійського автономного округу - Гавриківському. Його запаси оцінювали у понад 40 мільйонів тонн. Цей конкурс одразу ж став скандальним через дивну вимогу до учасників. Тобто перемогти в конкурсі могли лише ті компанії, які мали нафтопереробні заводи в Ростовській області.
Виграла цей дивний конкурс фірма "НЗНП Трейд", яку російські ЗМІ приписують групі компаній "Юг Руси", котрі володіють нафтопереробним заводом у Ростовській області - Новошахтинським заводом нафтопродуктів.
Невідомі кіпріоти найняли у свою фірму того ж директора, що й компанія куми Володимира Путіна, ще й назву фірмі дали подібну. І якщо додати сюди схему власності "НЗНП Трейд", то можна побачити, що ті люди, які контролюють понад 50 відсотків компанії і які добуватимуть нафту на Гавриківському родовищі - ті самі кіпрські фірми.
Якщо розкрити структуру власності VENTOLOR HOLDING LTD, то виявиться, що її засновником є інша кіпрська компанія - TUMILLON INVESTMENTS LTD. А єдиним власником TUMILLON INVESTMENTS LTD є Оксана Марченко. Таким чином, Оксана Марченко є одноосібним власником кіпрської фірми TUMILLON INVESTMENTS LTD.
Ця фірма на сто відсотків володіє кіпрською VENTOLOR HOLDING LTD, яка на 50,1% володіє "НЗНП Трейд", яка добуватиме нафту в Росії.
Окрім цього, кіпрські фірми Марченко володіють ще й часткою в "Торговом доме НЗНП" - компанії, яка спеціалізується на продажу нафтопродуктів.
Причому потенційний ринок збуту нафтопродуктів, які добуватимуть з Гавриківського родовища і перероблятимуть у Ростовській області, - це окупована російськими гібридними силами частина українського Донбасу, на якій діють угруповання "ЛНР/ДНР". Таку думку висловлюють деякі російські експерти. Із цим погоджується і український фахівець, аналітик UPECO Олександр Сіренко.
Журналісти надіслали письмові запитання до Віктора Медведчука та Оксани Марченко, але поки що не отримали відповіді.
Нагадаємо, раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляв, що олігархічна система України покриває та допомагає Віктору Медведчуку комфортно почувати себе в політиці, а СБУ сприяє роботі кума президента країни-агресора.
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http://ua1.com.ua/politics/druzhina-medvedchuka-osvoyue-naftove-rodovishche-u-rf-rozsliduvannya-46384.html

🤑
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А уголовное дело завели на Саакашвили.......
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ну тебя же пялят и ничего , привык и сереш тут дальше …..
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Ну встречаются, ну и шо? У нас же вроде демократическая страна. Другое дело, что в нормальной, демократической стране при таких обстоятельствах эта падаль медведчук давно бы уже сидел, или в могиле лежал, а не по ТВ с предательскими и капитулянскими речами выступал...
А за выборы тревожно (особенно в парламент).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМедведчук создает новую пророссийскую коалицию в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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