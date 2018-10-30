 Медведчук создает новую пророссийскую коалицию в Украине. ВИДЕО

Об этом говорится в программе "Наші гроші" BIHUS info, передает Цензор.НЕТ.
"19 сентября к офису Медведчука приехал черный "Мерседес", который возит Бориса Колесникова – министра инфраструктуры Украины времен Януковича. 27 сентября к Медведчуку наведался еще один топ-чиновник прежней власти – нардеп и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Еще один гость офиса Медведчука – вероятно, Андрей Портнов, заместитель главы Администрации Президента Януковича", - говорится в программе.
По данным журналистов, 28 сентября в офис Медведчука, кроме самого Медведчука, заехали Юрий Бойко, Борис Колесников, Сергей Левочкин – экс-глава Администрации Януковича, и машина Портнова. Журналисты отмечают, что данная встреча совпадает со сменой владельца телеканала NewsOne.
"Вследующем году в Украине выборы президента и парламента и Медведчук собирается воспользоваться моментом, чтобы влиять украинскую политику", - акцентируют журналисты
Все это одна ОПГ!
но вот то, что в стране, ведущей войну, открыто действуют агенты страны агрессора.....
это мало походит на мобилизацию всех средств для ведения борьбы с врагом.
тут слова явно расходятся с делом
Не станет.
И после любого "ату их! расстрелять! развесить на фонарях!" в результате к власти придёт очередное говно, только более другого сорта. Только медленно и печально пытаться вырастить своё гражданское общество, которое сможет рожать хотя бы некий процент вменяемых лидеров и быть готовым их контролировать.
Короче, если Петя не успокоит своего друга мертветчука, раша точно организует гражданскую войну и раздел Украины
ТАК ЧТО ПЕТЯ , думай. И Рошен отберут😀
електорат за ковбасу по 2.20 й лішь би небило вайни становить процентів 60-70....
от й получим укр. Додона а потім й такий самий парламент...
й за це все можна сказати "великі й рішуче спасибі" чинній владі...
Сьогодні 11:47
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Експерти кажуть, що потенційний ринок збуту нафтопродуктів, які добуватимуть з родовища і перероблятимуть у Ростовській області, - це окупована частина українського Донбасу.
Дружина кума президента РФ Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище в Росії.
Про це йдеться у розслідуванні проекту Радіо Свобода "Схеми".
Журналісти зазначають, що українська телезірка є засновницею, кінцевим бенефіціаром чи власницею істотної участі у щонайменше десяти компаніях, які займаються нерухомістю й будівництвом, фінансами, працюють у сільському господарстві, заготовляють ліс, проводять інженерні вишукування, працюють у медіа.
Бізнес-життя Оксани Марченко вирує і в Росії та анексованому Криму: одразу три українські компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є учасниця "Танців з зірками", з 2015 по 2016 роки зайшли у співзасновники фірми ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ", зареєстрованої за російським законодавством у березні 2015 року в Ялті.
Схоже, ця фірма і була створена саме для того, щоб управляти майном у Криму після анексії. Але журналісти звернули увагу на ще одну річ: ялтинська ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" має спільного з фірмою з Москви зі схожою назвою ООО "ИК "ТАВРИЯ СЕВЕР" директора - Інну Палій. А от власники цієї фірми ховаються за кіпрськими компаніями: спочатку VENTOLOR INVESTMENTS LTD, потім - за VENTOLOR HOLDING LTD.
У 2015 році російська влада оголосила конкурс на право видобувати нафту на одному із трьох найкрупніших родовищ Ханти-Мансійського автономного округу - Гавриківському. Його запаси оцінювали у понад 40 мільйонів тонн. Цей конкурс одразу ж став скандальним через дивну вимогу до учасників. Тобто перемогти в конкурсі могли лише ті компанії, які мали нафтопереробні заводи в Ростовській області.
Виграла цей дивний конкурс фірма "НЗНП Трейд", яку російські ЗМІ приписують групі компаній "Юг Руси", котрі володіють нафтопереробним заводом у Ростовській області - Новошахтинським заводом нафтопродуктів.
Невідомі кіпріоти найняли у свою фірму того ж директора, що й компанія куми Володимира Путіна, ще й назву фірмі дали подібну. І якщо додати сюди схему власності "НЗНП Трейд", то можна побачити, що ті люди, які контролюють понад 50 відсотків компанії і які добуватимуть нафту на Гавриківському родовищі - ті самі кіпрські фірми.
Якщо розкрити структуру власності VENTOLOR HOLDING LTD, то виявиться, що її засновником є інша кіпрська компанія - TUMILLON INVESTMENTS LTD. А єдиним власником TUMILLON INVESTMENTS LTD є Оксана Марченко. Таким чином, Оксана Марченко є одноосібним власником кіпрської фірми TUMILLON INVESTMENTS LTD.
Ця фірма на сто відсотків володіє кіпрською VENTOLOR HOLDING LTD, яка на 50,1% володіє "НЗНП Трейд", яка добуватиме нафту в Росії.
Окрім цього, кіпрські фірми Марченко володіють ще й часткою в "Торговом доме НЗНП" - компанії, яка спеціалізується на продажу нафтопродуктів.
Причому потенційний ринок збуту нафтопродуктів, які добуватимуть з Гавриківського родовища і перероблятимуть у Ростовській області, - це окупована російськими гібридними силами частина українського Донбасу, на якій діють угруповання "ЛНР/ДНР". Таку думку висловлюють деякі російські експерти. Із цим погоджується і український фахівець, аналітик UPECO Олександр Сіренко.
Журналісти надіслали письмові запитання до Віктора Медведчука та Оксани Марченко, але поки що не отримали відповіді.
Нагадаємо, раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляв, що олігархічна система України покриває та допомагає Віктору Медведчуку комфортно почувати себе в політиці, а СБУ сприяє роботі кума президента країни-агресора.
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http://ua1.com.ua/politics/druzhina-medvedchuka-osvoyue-naftove-rodovishche-u-rf-rozsliduvannya-46384.html
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А за выборы тревожно (особенно в парламент).